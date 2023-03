A Ariana Grande le encantó ver a Bad Bunny cantando ‘Break Free’

Como si Bad Bunny no fuera lo suficientemente encantador, el astro puertorriqueño puso a sus fans al borde del desmayo con su adorable participación en el segmento Carpool Karaoke del programa The Late Late Show with James Corden.

El superastro boricua y el presentador del programa recorrieron Los Ángeles en auto cantando juntos varios de los éxitos de Bunny, incluyendo “Dákiti”, “Tití me preguntó” y “I Like It”. Bunny también interpretó versiones de “As It Was” de Harry Styles y “Break Free” de Ariana Grande y Zedd.

Y cuando la canción del álbum My Everything de 2014 comenzó a sonar, Bad Bunny claramente se emocionó y comenzó a cantarla con pasión. “Esta es la canción en inglés de la que más me sé la letra”, dijo el cantante de 29 años. “Oigo música en inglés, me gusta, pero nunca…”, dice antes de interrumpirse, risueño, para cantar el coro lo más fuerte que puede.

La propia Grande vio el clip el jueves (16 de marzo) e incluso lo republicó en sus historias de Instagram, junto con una serie de emojis llorosos. Mira la publicación antes de que desaparezca aquí.

En otra parte del video de 15 minutos, el superastro boricua también habló de su amor por el dibujo y la lucha libre. Lo demostró, en un momento incitando a Corden a subir al ring con el luchador de la WWE Rey Mysterio.

Echa un vistazo al segmento completo de Carpool Karaoke con Bad Bunny aquí abajo.