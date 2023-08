Bad Bunny & Rosalía Lead Rolling Stone En Español Award Nominations: Complete List

Nominations for the inaugural Rolling Stone En Español 2023 awards were announced Thursday, and Bad Bunny leads the list with six nominations. Rosalía has five, and Natalia Lafourcade, Juanes and Guitarricadelafuente each scored four.

Presented by the editors of Rolling Stone En Español, the publication’s first-ever awards will be presented Oct. 26 in Miami, with music, film and television categories.

Among other nominees, Romeo Santos, Fito Páez and Karol G are competing for album of the year along with Bad Bunny, Juanes and Rosalía, who are in the running for artist of the year too.

Guitarricadelafuente is among the nominees for musical promise, a category that also includes Kevin Kaarl, Omar Apollo, Peso Pluma, Silvana Estrada, Villano Antillano and Yahritza y su Esencia, among others.

Here is the complete list:

Music

Album of the Year

Bailando Hasta El Apagón — Vetusta Morla

Production: Carles Campi Campón, Vetusta Morla



De Todas Las Flores — Natalia Lafourcade

Production: Adan Jodorowsky, Natalia Lafourcade



Fórmula, Vol. 3 — Romeo Santos

Production: Ivan Chevere, Romeo Santos



Futurología Arlt — Fito Páez

Production: Diego Olivero, Gustavo Borner, Fito Páez



La Cantera — Guitarricadelafuente

Production: Raül Refree



La Neta — Pedro Capó

Production: Diego Contento, Pedro Capó



La Sustancia X — Villano Antillano

Production: Ismael Cancel, Villano Antillano



Mañana Será Bonito — Karol G

Production: Varios



Marchita — Silvana Estrada

Production: Gustavo Guerrero



Mesa Dulce — Dante Spinetta

Production: Dante Spinetta



Motomami — Rosalía

Production: Varios



Nacarile — iLe

Production: iLe, Ismael Cancel



Ozutochi — Ozuna

Production: Varios



Tinta y Tiempo — Jorge Drexler

Production: Carles Campi Campón, Jorge Drexler



Un Verano Sin Ti — Bad Bunny

Production: Varios



Vida Cotidiana — Juanes

Production: Emmanuel Briceño, Juanes, Sebastián Kyrs





Artist of the Year

Bad Bunny

Bizarrap

Christian Nodal

Feid

Fito Páez

iLe

Jorge Drexler

Juanes

Karol G

Natalia Lafourcade

Rosalía

Shakira

Song of the Year

“Algo bonito” — iLe + Ivy Queen

Songwriter: David Alberto Pinto, Ileana Cabra, Ismael Cancel, Ivy Queen



“Dance crip” — Trueno

Songwriters: Brian Taylor, Mateo Palacios Corazzina, Santiago Ruiz



“Despechá” — Rosalía

Songwriter: Chris Jedi, David Rodríguez, Dylan Wiggins, Gaby Music, Nino Segarra, Noah Goldstein, Rosalía Vila Tobella



“Hey mor” — Ozuna + Feid

Songwriter: Andres Jael Correa, Gerald Oscar Jimenez, Jan Carlos Ozuna Rosado, Salomon Villada Hoyo



“La jumpa” — Arcángel + Bad Bunny

Songwriter: Austin Santos, Benito A. Martínez Ocasio



“Llévame viento” — Natalia Lafourcade

Songwriter: Natalia Lafourcade



“La bachata” — Manuel Turizo

Songwriter: Andrés Jael Correa Ríos, Juan Diego Medina, Vélez, Luis Miguel Gómez Castaño “Casta”, Manuel Turizo Zapata, Édgar Barrera



“Monotonía” — Shakira + Ozuna

Songwriter: Albert Hype, Alejandro Robledo Valencia, Cristian Camilo Álvarez, Juan Carlos Ozuna Rosado, Kevyn Mauricio Cruz, Sergio Robledo, Shakira Mebarak



“Provenza” — Karol G

Songwriter: Carolina Giraldo Navarro, Daniel Echavarria Oviedo, Kevyn Mauricio Cruz Moreno



“¿Quién encendió la luz?” — Guitarricadelafuente

Songwriter: Álvaro Lafuente Calvo



“Sudaka” — Dante + Trueno

Songwriter: Dante Spinetta



“This Is Not America” — Residente + Ibeyi

Songwriter: Jeffrey Peñalva, Lisa-Kaindé Díaz, Naomi Díaz, René Pérez Joglar



“Tití me preguntó” — Bad Bunny

Songwriter: Benito Antonio Martínez Ocasio, MAG



“Tocarte” — Jorge Drexler + C. Tangana

Songwriter: Antón Álvarez Alfaro, Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez



“Villano Antillano: ‘Bzrp music sessions, Vol. 51” — Bizarrap + Villano Antillano

Songwriter: Gonzalo Julián Conde, Villana Santiago Pacheco



“Volver a casa” — Pedro Capó

Songwriter: Pedro Capó

Breakout Star of the Year

Aitana

Guitarricadelafuente

Humbe

Kevin Kaarl

Omar Apollo

Omar Montes

Peso Pluma

Silvana Estrada

Trueno

Villano Antillano

Yahritza y su Esencia

Young Miko

Music Video of the Year

“Arrancármelo” — Wos

Director: Rafael Nir, Tomás Curland



“Canción desaparecida” — Juanes + Mabiland

Director: Kacho López Mari



“Mil y una noches” — Guitarricadelafuente

Director: Pedro Artola



“Ojitos lindos” — Bad Bunny + Bomba Estéreo

Director: Stillz



“Provenza” — Karol G

Director: Pedro Artola



“Saoko” — Rosalía

Director: Valentin Petit



“Solo por ser indios” (Official animated video) — A.N.I.M.A.L. + Juanes

Director: Penumbrart



“Sudaka” — Dante + Trueno

Director: Hernán Corera, Juan Piczman



“Te quería” — Lido Pimienta

Director: ​​J. Gallardo Kattah



“Tenemos que hablar” — Juan Pablo Vega + Ximena Sariñana

Director: Estefanía Piñeres



“This Is Not America” — Residente + Ibeyi

Director: Greg Ohrel



“Where She Goes” — Bad Bunny

Director: Stillz

Music Producer of the Year

Arca

Bizarrap

Carles Campón Brugada

Edgar Barrera

Juan Pablo Vega

Mag

Natalia Lafourcade

Ovy on the Drums

Rosalía

Raül Refree

Sebastián Krys

Tainy

Film & Series

Fiction Feature Film of the Year

1976 (Chile, 2022)

Director: Manuela Martelli

Script: Alejandra Moffat, Manuela Martelli



Alcarràs (Spain, 2022)

Director: Carla Simón

Script: Carla Simón, Arnau Vilaró



Argentina, 1985 (Argentina, 2022)

Director: Santiago Mitre

Script: Santiago Mitre, Mariano Llinás



As bestas (Spain, 2022)

Director: Rodrigo Sorogoyen

Script: Isabel Peña, Rodrigo Sorogoyen



Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (Mexico, 2022)

Director: Alejandro González Iñárritu

Script: Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone



Cerdita (Spain, 2022)

Director: Carlota Pereda

Script: Carlota Pereda



Competencia oficial (Spain, 2022)

Director: Gastón Duprat, Mariano Cohn

Script: Gastón Duprat, Mariano Cohn, Andrés Duprat

México



Huesera (Mexico, Peru, 2022)

Director: Michelle Garza Cervera

Script: Michelle Garza Cervera, Abia Castillo



La extorsión (Argentina, 2023)

Director: Martino Zaidelis

Script: Emanuel Diez

La jauría (Colombia, 2022)

Director: Andrés Ramírez Pulido

Script: Andrés Ramírez Pulido



Los reyes del mundo (Colombia, 2022)

Director: Laura Mora Ortega

Script: María Camila Arias, Laura Mora Ortega

Utama (Bolivia, 2022)

Director: Alejandro Loayza Grisi

Script: Alejandro Loayza Grisi



Series of the Year

Belascoarán (Mexico, 2022)

Director: Ernesto Contreras, Hiromi Kamata, Gonzalo Amat

Creator: Rodrigo Santos



División Palermo (Argentina, 2023)

Director: Santiago Korovsky, Diego Núñez Irigoyen

Creator: Santiago Korovsky



El amor después del amor (Argentina, 2023)

Director: Felipe Gómez Aparicio, Gonzalo Tobal

Creator: Juan Pablo Kolodziej



Hasta el cielo (Spain, 2023)

Director: Jorge Guerricaechevarría, Daniel Calparsoro

Creator: Jorge Guerricaechevarría, Daniel Calparsor



La primera vez (Colombia, 2023)

Director: Dago García, Mateo Stivelberg

Creator: Dago García

Las pelotaris 1926 (Mexico, 2022)

Director: Marc Cistaré, Jesús Rodrigo, Jacob Santana

Creator: Marc Cistaré



Los enviados (Argentina, 2022)

Director: Juan José Campanella, Hiromi Kamata, Martino Zaidelis, Camilo Antolini

Creator: Juan José Campanella



Nacho (Spain, 2023)

Director: David Pinillos, Beatriz Sanchís, Eduardo Casanova

Creator: Teresa Fernández-Valdés, Ramón Campos



No me gusta conducir (Spain, 2022)

Director: Borja Cobeaga

Creator: Borja Cobeaga



Noticia de un secuestro (Chile, Colombia, 2022)

Director: Andrés Wood, Julio Jorquera Arriagada

Creator: Andrés Wood, Rodrigo García



Pálpito (Colombia, 2022)

Director: Camilo Vega

Creator: Leonardo Padrón



Santa Evita (Argentina, 2022)

Director: Rodrigo García, Alejandro Maci

Creator: Rodrigo García

Performance of the Year

Aline Küppenheim Gualtieri

1976 (Chile, 2022)

Director: Alejandra Moffat



Cristina Umaña

Noticia de un secuestro (Chile, Colombia, 2022)

Director: Andrés Wood, Julio Jorquera Arriagada

Daniel Giménez Cacho

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (Mexico, 2022)

Director: Alejandro González Iñárritu



Guillermo Francella

El encargado (Argentina, 2022)

Director: Diego Blieffeld, Mariano Cohn, Gastón Duprat, Jerónimo Carranza



Jhojan Estiven Jiménez

La jauría (Colombia, 2022)

Director: Andrés Ramírez Pulido



Juan Diego Botto

No me gusta conducir (Spain, 2022)

Director: Borja Cobeaga

Juan Pablo Raba

Noticia de un secuestro (Chile, Colombia, 2022)

Director: Andrés Wood, Julio Jorquera Arriagada

Laia Costa

Cinco lobitos (Spain, 2022)

Director: Alauda Ruiz de Azúa



Laura Galán

Cerdita (Spain, 2022)

Director: Carlota Pereda



Luis Gerardo Mendez

Belascoarán (Mexico, 2022)

Director: Ernesto Contreras, Hiromi Kamata, Gonzalo Amat



Marina Foïs

As bestas (Spain, 2022)

Director: Rodrigo Sorogoyen

Natalia Oreiro

Santa Evita (Argentina, 2022)

Director: Rodrigo García, Alejandro Maci

Paulina Gaitán

Belascoarán (Mexico, 2022)

Director: Ernesto Contreras, Hiromi Kamata, Gonzalo Amat



Penélope Cruz

Competencia oficial (Spain, 2022)

Director: Gastón Duprat, Mariano Cohn



Peter Lanzani

Argentina, 1985 (Argentina, 2022)

Director: Santiago Mitre

Ricardo Darín

Argentina, 1985 (Argentina, 2022)

Director: Santiago Mitre



Director of the Year

Alejandro González Iñárritu

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (Mexico, 2022)

Alejandro Loayza Grisi

Utama (Bolivia, 2022)



Andrés Ramírez Pulido

La jauría (Colombia, 2022)



Carla Simón

Alcarràs (Spain, 2022)

Francisca Alegría

La vaca que cantó una canción sobre el futuro (Chile, 2022)

Laura Baumeister

La hija de todas las rabias (Nicaragua, 2022)



Laura Mora Ortega

Los reyes del mundo (Colombia, 2022)

Gastón Duprat, Mariano Cohn

Competencia oficial (Spain, 2022)

Manuela Martelli

1976 (Chile, 2022)

Michelle Garza

Huesera (Mexico, 2022)

Rodrigo Sorogoyen

As bestas (Spain, 2022)

Santiago Mitre

Argentina, 1985 (Argentina, 2022)

Documentary Feature Film of the Year

Alis (Colombia, 2022)

Director: Clare Weiskopf, Nicolas van Hemelryck

Eami (Paraguay, 2022)

Director: Paz Encina



El eco (Mexico, 2023)

Director: Tatiana Huezo



María Luisa Bemberg: El eco de mi voz (Argentina, 2022)

Director: Alejandro Maci



El sostre groc (El techo amarillo) (Spain, 2022)

Director: Isabel Coixet



Hip hop X siempre (Dominican Republic, United States, 2023)

Director: Jessy Terrero



Los sobrevivientes (Chile, 2023)

Director: Rosario Cervio



Mi casa está en otra parte (Mexico, 2022)

Director: Carlos Hagerman, Jorge Villalobos



Mi país imaginario (Chile, 2022)

Director: Patricio Guzmán



Si Dios fuera mujer (Colombia, 2022)

Director: Angélica Cervera



Sintiéndolo mucho (Spain, 2022)

Director: Fernando León de Aranoa



Una mirada honesta (Argentina, 2022)

Director: Roberto Persano, Santiago Nacif Cabrera