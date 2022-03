Lo Mejor de Lollapalooza Argentina, con The Strokes, Foo Fighters, Tiago PZK, Nicki Nicole y Más

Miley Cyrus perform during day two of Lollapalooza Chile 2022 at Parque Bicentenario Cerrillos on March 19, 2022 in Santiago, Chile.

Luego de dos años desde la última edición del Lollapalooza Argentina, finalmente llegó el reencuentro con más de 300.000 personas que se dieron cita a lo largo del fin de semana del 18 al 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Aquí, algunos de los destacados del festival.

DIA 1

En la primera jornada, Emilia ocupó el escenario Flow con canciones como “Billion”, su éxito junto a Tiago PZK, “Rápido lento”, y su unión más reciente con Duki, “Esto recién empieza”. Además, tuvo la compañía de Rusherking para interpretar “De enero a diciembre”, single que ocupa actualmente el puesto 21 del Billboard Argentina Hot 100. Finalmente, la cantante cerró su show con “Como si no importara”, su otro hit junto a Duki y protagonista de uno de los challenges más virales en Tik Tok durante el último tiempo.

Duki llegó para cerrar la tarde y demostró por qué es uno de los máximos referentes de la escena urbana local. Reunió a la multitud con clásicos como “Tumbando el club” y “She Don’t Give A Fo” y sencillos más recientes como “Unfollow”. El rapero también invitó a Emilia al escenario para interpretar “Como si no importara” y “Esto recién empieza”, sus dos últimas colaboraciones.

Uno de los debuts más esperados de la jornada fueel de Dillom. El artista tuvo la oportunidad de desplegar un show de una hora, debido a la baja de C. Tangana, y su emoción por ocupar ese lugar fue visible desde el primer tema. Post Mortem es uno de los álbums del momento, y el show está a su altura.

Y, por supuesto Miley Cyrus, quien comenzó su show con una fusión entre su clásico “We Cant Stop” con “Where is My Mind” de Pixies. Con un look rockero y lentes oscuros, la cantante ofreció un setlist equilibrado entre sus temas originales y los covers que le dieron mayor relevancia -y comprobaron una vez más su capacidad y versatilidad interpretativa- durante el último tiempo: “Heart of Glass” de Blondie, “Bang Bang” de Nancy Sinatra, y “Jolene” de Dolly Parton. Luego de lamentarse no haber visitado el país en muchos años (su visita anterior fue en 2014), la cantante quiso traer uno de los singles que la representaban por aquella época, “Jays on My Feet”, que comparte con Juicy J.

El cierre de la noche le correspondió a Bizarrap, uno de los shows más esperados gracias, entre otras cosas, a sus “Music Sessions”, que cuentan con la participación de gran parte de la escena urbana nacional e internacional.

La participación de Biza comenzó con una de sus sesiones más populares: “BZRP Music Sessions #36”, con la voz de Nathy Peluso. Continuó desplegando éxitos al compás de la número #38 junto a la voz de L-Gante. Con cada track, a los que agregó sintetizadores en vivo, el productor agitó a la audiencia desde su tarima rodeada de pantallas.

Un momento clave de la noche fue cuando comenzó a sonar la intro de su última “music session” junto a Residente. Sin embargo, la pista sonó solo unos segundos, y el silbido característico del tema se deshizo. En cambio, el gran momento de su presentación vino con la aparición sorpresa del guitarrista Gaspar Benegas para agregar el sonido de sus cuerdas a una nueva versión del clásico ricotero, “Jijiji” , que fue acompañado también por una nueva versión del “pogo más grande del mundo”.

DIA 2

Nicki Nicole llegó al Lollapalooza con su éxito “Colocao”, seguido por “Mala Vida”, “Baby” su colaboración con Dread Mar I, “Verte” y la exitosa “Music session #13 junto a Bizarrap. El momento de los feats no se hizo esperar y No Te Va A Gustar dijo presente con “Venganza”, mientras que Duki volvió al Hipódromo después de su presentación en el Día 1, para cerrar el show con “Ya me fui”. Ejemplo de la colaboración que ha hecho crecer la escena argentina.

Nicki Nicole performs during day three of Lollapalooza Chile 2022 at Parque Bicentenario Cerrillos on March 20, 2022 in Santiago, Chile.

The Strokes y Justin Quiles tuvieron horarios encontrados. El puertorriqueño hizo perrear en el escenario alternativo, mientras que The Strokes, una de las bandas más queridas por el público argentino, cerró la segunda noche del festival con sus clásicos, y algunas canciones de su último álbum, The New Abnormal.

Desde la llegada de Julian Casablancas al país, y el Mantecol que recibió como ofrenda y que se volvió viral al instante, las ganas de que vuelvan una vez más eran ya incontenibles. Su show en el Lollapalooza Argentina 2017 había dejado momentos épicos, como su versión cumbia de “Reptilia”, y el coreo masivo sobre los punteos característicos de Albert Hammond Jr.

Luego de más de 20 minutos de espera, comenzaron con su más reciente sencillo, “Bad Decisions” siguiendo con el hit “You Only Live Once”, para ganarse una vez más el corazón de nuestro país. Como en las ocasiones anteriores, el icónico vocalista se mostró cómodo sobre el escenario, y, poniéndose a tono con la región, cantó una versión reggaetón de “Razorblade”.

Casablancas bromeó sobre el intenso sonido del show de Justin Quiles, que estaba tocando en simultáneo en el escenario Perry’s, balbuceando al compás del reggaetón “Colorín colorado” del puertorriqueño. Luego, elevó el volumen de la noche con su clásico de clásicos, “Reptilia”.

Garage Rock de calidad para multitudes, que cerró otro gran día del festival internacional.

DIA 3

En la última jornada de Lollapalooza Argentina llegó uno de los shows más esperados del festival: Tiago PZK. El cantante comenzó el evento con algunos de sus éxitos como “Cerca de ti”, “Házmelo” y “Loca”, además de dedicarle unos minutos al freestyle recordándole al público sus inicios en la música afirmando: “Para los que no saben, yo empecé tirando freestyle en las plazas”. Luego del momento de improvisación, el artista invitó a subir a escena a Rusherking, FMK y LIT Killah para interpretar “Yo se que tú”, uno de los temas que comparten.

Del otro lado, en el Flow, el público se preparaba para la llegada de Jhay Cortez, quien desplegó algunos de sus éxitos como “Fiel”, “La curiosidad” y “Ley seca”. El puertorriqueño replicó la propuesta que presentó en Lollapalooza Chile haciendo sonar sus hits acompañado de una banda a la altura de las expectativas del público. Reggeatón en su máxima expresión.

La tan esperada vuelta de Foo Fighters a la Argentina coincidió con la vuelta del Lollapalooza Argentina 2022, que la tuvo como acto principal de su fecha final.

Dave Grohl and Taylor Hawkins of Foo Fighters perform during day one of Lollapalooza Chile 2022 at Parque Bicentenario Cerrillos on March 18, 2022 in Santiago, Chile.

El show comenzó con una versión emotiva de “Times Like These”. Le siguió “The Pretender”, durante la que Dave Grohl anunció: “Va a ser una noche larga, motherfuckers”.

Su último show en el país había sido en 2018, cuando compartieron fecha junto a Queens Of The Stone Age, pero luego de su primera aparición en el Quilmes Rock 2012 (en donde tocaron durante dos inolvidables noches consecutivas en River), la banda liderada por Dave Grohl tiene como destino fijo Argentina para presentar sus álbumes nuevos.

El setlist ofreció un equilibrio entre presente y pasado. Sonaron “No Son Of Mine” y “Shame Shame”, de su último disco Medicine At Midnight, y clásicos como “Learn To Fly” y “Breakout”.

“Yo sé que lo saben pero son la mejor fucking audiencia del mundo”, confirmó Grohl. “Recuerdo haber ido al primer Lollapalooza en Los Ángeles en 1991, y es un placer para nosotros tocar hoy en este festival” Y. para no extrañar tanto la presencia de Jane s Addiction, tocaron “Been Caught Stealing”, con su frontman, el creador del festival, Perry Farrell.

“Everlong”, el éxito infalible, fue elegido para terminar. Y una vez más, Foo Fighters demostró que no hay mejor banda para cerrar un festival multitudinario.