Bad Bunny, Wisin & More Top 2022 Heat Latin Music Awards Nominations: Complete List

The nominations for the 2022 Heat Latin Music Awards have arrived, with five-time nominee Bad Bunny leading the pack.

The Puerto Rican star is followed by Wisin, J Balvin, Karol G, Greeicy and Maria Becerra with four nominations each, and Rosalía, Christian Nodal, Carlos Vives, Nacho, Mike Bahía, Justin Quiles, Blessd and Tiago PZK with three.

One of the 17 categories is the coveted best new artist prize, with Blessd, JD Pantoja, Bizarrap, Tiago PZK, Ryan Castro, Khea, Alvaro Diaz and Feid up for the award. Newcomers such as Eix, The Change and Kim Loaiza are up for the musical promise award.

For a second consecutive year, Premios Heat will crown the best Dominican artist, which went to El Alfa in 2021. El Alfa, alongside Dominican stars Natti Natasha, Rochy RD, Chimbala, Kiko El Crazy and many more, are after the title in 2022.

For the first time, the Heat Latin Music Awards will recognize an artist with the special award “Trend Artist LosHeat.TV,” granted to the talent that’s part of the platform and whose video has received the most interaction through likes and views.

The seventh annual awards show, set to take place June 2 in Cap Cana, Dominican Republic, will be co-hosted by Jorge Pabón “Molusco,” Anaís Castro, “Dímelo King” and Caroline Aquino.

Fans will be able to vote for their favorite artists via the LosHeat.TV app only. See the complete nominations list below:

BEST MALE ARTIST

J BALVIN

PRINCE ROYCE

ROMEO SANTOS

CHRISTIAN NODAL

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

NACHO

MALUMA

BAD BUNNY

CARLOS VIVES

WISIN

BEST FEMALE ARTIST

KAROL G

FARINA

ROSALÍA

GREEICY

EMILIA MERNES

NATHY PELUSO

ANITTA

MARIA BECERRA

EVALUNA MONTANER

BEST GROUP OR BAND

MORAT

GRUPO FIRME

CNCO

ALEXIS Y FIDO

WISIN & YANDEL

CULTURA PROFÉTICA

ZION & LENNOX

PISO 21

MAU Y RICKY

AVENTURA

BEST ROCK ARTIST

JUANES

MORAT

MANÁ

ATERCIOPELADOS

FITO PÁEZ

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES

MALA BENGALA

DIAMANTE ELÉCTRIC

BEST POP ARTIST

GREEICY

MIKE BAHÍA

TOMMY TORRES

PEDRO CAPÓ

SEBASTIÁN YATRA

CAMILO

LUIS FONSI

MANUEL TURIZO

KATIE ANGEL

FONSECA

BEST URBAN ARTIST

KAROL G

BAD BUNNY

J BALVIN

ARCANGEL

ELADIO CARRION

EL ALFA

FARRUKO

OZUNA

JHAY CORTEZ

NICKY JAM

WISIN

BEST TROPICAL ARTIST

GILBERTO SANTA ROSA

ROMEO SANTOS

LUIS FIGUEROA

YAHAIRA PLACENCIA

WILLY GARCÍA

EDDY HERRERA

GABRIEL PAGÁN

MARC ANTHONY

CARLOS VIVES

SILVESTRE DANGOND

BEST ARTIST SOUTH REGION

NATHY PELUSO

ANITTA

EMILIA MERNES

DUKI

BIZARRAP

MARIA BECERRA

NICKI NICOLE

TIAGO PZK

LESLIE SHAW

BEST ARTIST ANDEAN REGION

NACHO

MIKE BAHÍA

MIRELLA CESA

EVALUNA

DANNY OCEAN

BLESSD

RYAN CASTRO

JEAN PIERO

FEID

KATIE ANGEL

BEST ARTIST NORTH REGION

SECH

BOZA

JUSTIN QUILES

JAY WHEELER

JD PANTOJA

SOFÍA REYES

DALEX

INGRATAX

KENIA OS

ALEX ROSE

BEST NEW ARTIST

BLESSD

JD PANTOJA

BIZARRAP

TIAGO PZK

RYAN CASTRO

KHEA

ÁLVARO DÍAZ

FEID

MUSICAL PROMISE

DEKKO

EIX

KAMM

NICOLE VEGA

ANNASOFIA

CHRIS LEBRÓN

MAXI

THE CHANGE

YOZUEL

ALVARO ROD

KIM LOAIZA

ANDREÍNA BRAVO

ST. PEDRO

INFLUENCER OF THE YEAR

KUNNO

FELIPE SARUMA

LUISA FERNANDA W

DOMELIPA

CALLE Y POCHÉ

LUISITO COMUNICA

SANTIAGO MATIAS / ALOFOKE

MARKO

SEBAS

MOLUSCO

ANDREA VALDIRI

LOS POLINESIOS

IBAI

EL CHOMBO

BEST POPULAR REGIONAL ARTIST

PIPE BUENO

JESSI URIBE

LOS ÁNGELES AZULES

GRUPO FIRME

CHRISTIAN NODAL

YEISON JIMENEZ

PAOLA JARA

FRANCY

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

ÁNGELA AGUILAR

BEST DOMINICAN ARTIST

EL ALFA

ROCHY RD

KIKO EL CRAZY

CHIMBALA

NATTI NATASHA

BULOVA

ROSALY RUBIO

MARK B

MOZART LA PARA

QUIMICO ULTRA MEGA

LA MATERIALISTA

BEST MUSIC VIDEO

“LEJOS CONMIGO” (GREEICY, ALEJANDRO SANZ)

“SAOKO” (ROSALÍA)

“LA FAMA” (ROSALÍA, THE WEEKND)

“VOLVÍ” (AVENTURA, BAD BUNNY)

“TACONES ROJOS” (SEBASTIÁN YATRA)

“IN DA GUETTO” (J BALVIN, SKRILLEX)

“DON’T BE SHY” (TIËSTO, KAROL G)

“BUENOS DÍAS” (WISIN, CAMILO, LOS LEGENDARIOS)

“LO SIENTO BB” (TAINY, BAD BUNNY, JULIETA VENEGAS)

“ENTRE NOSOTROS” REMIX (TIAGO PZK, LIT KILLAH, MARIA BECERRA, NICKI NICOLE)

“2005” (FONSECA, GREEICY, CALI Y EL DANDEE)

BEST COLLABORATION

“NO TE DESEO MAL” (ELADIO CARRION, KAROL G)

“QUÉ MÁS PUES?” (J BALVIN, MARIA BECERRA)

“BOTELLA TRAS BOTELLA” (GERA MX, CHRISTIAN NODAL)

“MEDALLO” (BLESSD, JUSTIN QUILES, LENNY TAVÁREZ)

“ELLA REMIX” (BOZA, LUNAY, LENNY TAVÁREZ, JUHN, BEÉLE)

“MON AMOUR REMIX” (ZZOILO, AITANA)

“VOLANDO REMIX” (MORA, BAD BUNNY, SECH)

“LOCO” (JUSTIN QUILES, CHIMBALA, ZION & LENNOX)

“AFTER PARTY” (ALEX SENSATION, FARRUKO, PRINCE ROYCE, MARIAH ANGELIQ Y KEVIN LYTTLE)

“FIEL REMIX” (WISIN, JHAY CORTEZ, ANUEL AA, MYKE TOWERS Y LOS LEGENDARIOS)

“DISCOTECA” (IAMCHINO, PITBULL)

“LA MITAD” (NACHO, CARLOS VIVES, MIKE BAHÍA)