Emilia Breaks Down 5 Essential Tracks on Debut Album ‘Tu Crees En Mi?’

Emilia kicked off her solo career in 2019 with “Recalienta,” which was followed by three years of single releases and no studio album—until now.

The Argentine sensation launched her debut solo album called Tú crees en mi? (“Do you believe in me?”) via Sony Music Latin this week. Home to eight tracks, including her previous collaborations with Tiago PZK and Duki, the rhythmic set only solidifies Emilia’s place in the music industry.

“People will get to see a different and more vulnerable side of me, which is terrifying yet liberating,” she said in a press statement. “It was thrilling to get to experiment and try new things with my amazing team of producers and collaborators, and I’m so proud of what we’ve accomplished.”

Tú crees en mi? was released with the focus track “Intoxicao” in collaboration with her fellow Argentine star Nicki Nicole. Below, the former Billboard Latin Artist on the Rise breaks down five of her favorite tracks on the album.

“Mi Otra Mitad”

Mi cancion numero uno es “Mi Otra Mitad,” cuenta una historia real, muy verdadera de una relacion que yo tenia. Esa persona que siempre estaba para mi ya no era parte de mi, si no, que era la mitad de otra persona. Conte esa historia en esta cancion, un R&B que grabamos con Big One, y le hicimos una harmonia y unos coros que le dieran mucha sensibilidad a la cancion.

“Como Si No Importara” Ft. Duki

Fue la cancion que empezo mi nueva era musical y con la que siento que una esencia e identidad de lo que yo siento que yo queria ser. Porsupuesto, mas alla de lo que dice la cancion, que cuenta una historia de un amor en secreto, tuve el placer de compartirla con Duki que es un artista y un referente que me inspira muchisimo.

“Latin Girl”

Cuento mas o menos lo que representa una mujer latina. A mi por lo general en las canciones me gusta poner a la mujer en un lugar de empoderamiento. Tengo artistas que me inspiran, que en su momento yo escuchaba en los 2000s, que siempre dejaban a la mujer en alto y yo trato de hacer eso en mis canciones, a mi manera y con mi forma de experesarme, y siento que en esta cancion lo pude expresar muy bien.

“Cuatro Veinte”

Es un perreo intenso, un perreo retro, donde tambien hablo de la mujer. Al fin al cabo, siento que las mujeres somos las que mas disfrutamos de la musica en la disco, que la bailamos. Tenia ganas de escribir un reggaeton para nosotras. Es mi favorita con referencia e inspiraciones del reggaeton de antes.

“La Balada”

Es la primera balada que escribi de una relacion toxica que tuve, la verdad abri mi corazon en esa cancion y recien pude cantar y expresarme sobre ese amor que tuve un año despues. Siento que en esa cancion pude sacar toda la angustia que yo pase pero que pude contar del lado de la superacion. Esta cancion es la favorita de muchos e identifica a la mayoria porque todos hemos pasado por una relacion asi.