2023 Premios Juventud Nominations: See the Complete List

The 2023 Premios Juventud nominations arrived Tuesday (June 13) with Bad Bunny, Becky G, Grupo Frontera, Maluma, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Rosalía, Shakira and TINI leading the list with nine nods each. They are followed by Camilo, Karol G, Manuel Turizo and María Becerra who are each up for eight awards.
Celebrating 20 years, and under the theme of “Exprésate a tu Manera (Express Yourself Authentically),” Premios Juventud will air live at 7 p.m. ET on Thursday, July 20, from the Coliseo Jose Miguel Agrelot in San Juan, Puerto Rico, via Univision. Television personality Alejandra Espinoza returns as host for the night and will be joined by artists who will be announced at a later date.
This edition of Premios Juventud will debut 15 new categories that “reflect the latest trends” in
Latin music, according to a press release. The new categories include best song for my ex, best urban track and best urban mix, among others. Fans have until June 26 to vote for their favorite artists on PremiosJuventud.com.
See the full list of nominees below:
Premios Juventud Male Artist
BAD BUNNY
CAMILO
CARIN LEÓN
DADDY YANKEE
MANUEL TURIZO
MYKE TOWERS
OZUNA
PESO PLUMA
RAUW ALEJANDRO
ROMEO SANTOS
Premios Juventud Female Artist
ÁNGELA AGUILAR
ANITTA
BECKY G
CAMILA CABELLO
CHIQUIS
KAROL G
MARIA BECERRA
ROSALÍA
SHAKIRA
TINI
Favorite Group or Duo of The Year
CNCO
ESLABON ARMADO
FUERZA REGIDA
GENTE DE ZONA
GRUPO FRONTERA
HA*ASH
JESSE & JOY
LOS ÁNGELES AZULES
REIK
WISIN Y YANDEL
New Generation – Female Artist
BRATTY
GALE
JENN MOREL
KENIA OS
LA JOAQUI
LUDMILLA
PAHUA
PAOPAO
SNOW THA PRODUCT
YOUNG MIKO
New Generation – Male Artist
BIZARRAP
BRRAY
CHRIS LEBRON
LASSO
QUEVEDO
RELS B
RUSHERKING
TRUENO
YNG LVCAS
YOVNGCHIMI
New Generation – Regional Mexican
CONEXIÓN DIVINA
EDEN MUÑOZ
GRUPO FRONTERA
GRUPO MARCA REGISTRADA
KEVIN KAARL
MARIO BAUTISTA
PAOLA JARA
PESO PLUMA
SEBASTIAN ESQUIVEL
VICTOR CIBRIAN
Male Artist On The Rise
ÁLVARO DÍAZ
BLESSD
BOZA
CARIN LEÓN
ELADIO CARRIÓN
FUERZA REGIDA
LUIS R CONRIQUEZ
RYAN CASTRO
SANTA FE KLAN
TIAGO PZK
Female Artist On The Rise
AITANA
BAD GYAL
CHESCA
DANNA PAOLA
EMILIA
KIM LOAIZA
LA GABI
LOLA INDIGO
TOKISCHA
VILLANO ANTILLANO
My Favorite Streaming Artist
BAD BUNNY
BECKY G
BIZARRAP
CARIN LEÓN
FUERZA REGIDA
GRUPO FRONTERA
J BALVIN
KAROL G
PESO PLUMA
RAUW ALEJANDRO
The Best Beatmakers
BIZARRAP
DJ LUIAN
EDGAR BARRERA
FOREIGN TECK
MAMBO KINGZ
MR. NAISGAI
OVY ON THE DRUMS
SKY ROMPIENDO
SUBELO NEO
TAINY
Best Song By a Couple
“ABAJITO” – LELE PONS & GUAYNAA
“BESO” – ROSALÍA & RAUW ALEJANDRO
“DICELO” – JAY WHEELER & ZHAMIRA ZAMBRANO
“LA BODA” – JESSI URIBE & PAOLA JARA
“LUNA” – JD PANTOJA & KIM LOAIZA
Best Song For My Ex
“CUPIDO” – TINI
“MI EXXX” – WISIN & ANUEL AA
“QUE VUELVAS” – CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA
“SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53” – BIZARRAP & SHAKIRA
“UN X100TO” – GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY
OMG Collaboration
“A TU MANERA” – MACACO, PEDRO CAPÓ, ALVARO SOLER FT. KY-MANI MARLEY
“BAILAR CONTIGO” – BLACK EYED PEAS & DADDY YANKEE
“DESPECHÁ RMX” – ROSALÍA & CARDI B
“EL MERENGUE” – MARSHMELLO & MANUEL TURIZO
“FOREVER MY LOVE” – J BALVIN & ED SHEERAN
“LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP)” – DON OMAR & LIL JON
“NO MÁS” – MURDA BEATZ FT. QUAVO, J BALVIN, ANITTA & PHARRELL
“OJALÁ” – THE RUDEBOYZ, MALUMA & ADAM LEVINE
“SIN FIN” – ROMEO SANTOS & JUSTIN TIMBERLAKE
“SI SALIMOS” – ELADIO CARRIÓN & 50 CENT
Girl Power
“ACTIVA” – CHESCA, VILLANO ANTILLANO & CORINA SMITH
“BRINCA” – CAZZU & YOUNG MIKO
“DESPECHÁ RMX” – ROSALÍA & CARDI B
“HUNG UP ON TOKISCHA” – MADONNA & TOKISCHA
“INTOXICAO” – EMILIA & NICKI NICOLE
“LA LOTO” – TINI, BECKY G & ANITTA
“LOKITA” – NATTI NATASHA & MARIA BECERRA
“PARA NO VERTE MÁS” – THALIA & KENIA OS
“QUÉ AGONÍA” – YURIDIA & ÁNGELA AGUILAR
“TQG” – KAROL G & SHAKIRA
Best Urban Track
“CAFÉ CON LECHE” – PITBULL
“DEPRIMIDA” – OZUNA
“LA BEBE REMIX” – YNG LVCAS & PESO PLUMA
“NECESIDAD” – VENESTI
“NOCHE DE TETEO” – SECH
“RUMBATÓN” – DADDY YANKEE
“SINCERO” – DON OMAR
“TITÍ ME PREGUNTÓ” – BAD BUNNY
“TQG” – KAROL G & SHAKIRA
“YANDEL 150” – YANDEL & FEID
Best Urban Mix
“ANDE CON QUIEN ANDE” – MYKE TOWERS & JHAYCO
“BESOS MOJA2” – WISIN Y YANDEL & ROSALÍA
“DESESPERADOS” – RAUW ALEJANDRO & CHENCHO CORLEONE
“HEY MOR” – OZUNA & FEID
“ME PORTO BONITO” – BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE
“NIVEL DE PERREO” – J BALVIN & RYAN CASTRO
“NOS COMEMOS” – TIAGO PZK & OZUNA
“NOS COMEMOS VIVOS” – MALUMA & CHENCHO CORLEONE
“NUNCA Y PICO” – YANDEL, MALUMA & ELADIO CARRIÓN
“ULALA” – MYKE TOWERS & DADDY YANKEE
Best Urban Album – Male
3MEN2 KBRN – ELADIO CARRIÓN
FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM – FEID
LA ÚLTIMA MISIÓN – WISIN Y YANDEL
LA VIDA ES UNA – MYKE TOWERS
LLNM2 – ANUEL AA
MICRODOSIS – MORA
OZUTOCHI – OZUNA
SATURNO – RAUW ALEJANDRO
SR. SANTOS – ARCÁNGEL
UN VERANO SIN TI – BAD BUNNY
Best Urban Album – Female
ESQUEMAS – BECKY G
LA NENA DE ARGENTINA – MARIA BECERRA
MAÑANA SERÁ BONITO – KAROL G
NENA TRAMPA – CAZZU
TRAP KITTY – YOUNG MIKO
Best Dembow Song
“CUCA” – KIKO EL CRAZY
“FELIZ” – CHIMBALA
“GOGO DANCE” – EL ALFA & CHAEL PRODUCIENDO
“ME LA WA ROBAR” – LA MATERIALISTA & ANGEL DIOR
“TO’ ESTO ES TUYO” – NATTI NATASHA
Best Dembow Collaboration
“DELINCUENTE” – TOKISCHA, ANUEL AA & ÑENGO FLOW
“LE DOY 20 MIL” – EL ALFA & PRINCE ROYCE
“PICHIRRY” – KIKO EL CRAZY & EL ALFA
“SOY MAMÁ REMIX” – LA INSUPERABLE, FARINA & YAILIN LA MAS VIRAL
“SUBETE A MI MOTO” – CHIMBALA & ANGEL DIOR
“WAPAE” – 6IX9INE, ANGEL DIOR, LENIER FT. BULIN 47
Best Trap Song
“BABY FATHER 2.0” – YOVNGCHIMI FT. MYKE TOWERS, ARCÁNGEL, ÑENGO FLOW & YERUZA
“COCO CHANEL” – ELADIO CARRIÓN & BAD BUNNY
“JS4E” – ARCÁNGEL
“LA 2BLEA” – ANUEL AA
“RIRI” – YOUNG MIKO
Pop Track Of The Year
“AMBULANCIA” – CAMILO & CAMILA CABELLO
“BAILÉ CON MI EX” – BECKY G
“JUNIO” – MALUMA
“LA EQUIVOCADA” – CNCO
“LA FIESTA” – PEDRO CAPÓ
“NO SÉ SI SALGA EL SOL REMIX” – MANUEL MEDRANO & RAWAYANA
“RESPIRAR” – JESSE & JOY
“SUPONGO QUE LO SABES” – HA*ASH
“TE AMO Y PUNTO” – CHAYANNE
“TV” – SEBASTIÁN YATRA
Pop Mix Of The Year
“A VECES BIEN Y A VECES MAL” – RICKY MARTIN & REIK
“CONTIGO” – SEBASTIÁN YATRA & PABLO ALBORÁN
“MUERO” – KANY GARCÍA & ALEJANDRO SANZ
“SI PUDIERA” – VANESA MARTÍN & JESSE & JOY
“UNA VEZ MÁS” – PEDRO CAPÓ & LALI
Best Pop Album
CLICHÉS – JESSE & JOY
DE ADENTRO PA AFUERA – CAMILO
EL AMOR QUE MERECEMOS – KANY GARCÍA
FAMILIA – CAMILA CABELLO
HAASHTAG – HA*ASH
LA CUARTA HOJA – PABLO ALBORÁN
LA NETA – PEDRO CAPÓ
PLAY – RICKY MARTIN
SINCERÁNDOME – CARLOS RIVERA
XOXO – CNCO
Best Pop/Urban Song
“CAIRO” – KAROL G & OVY ON THE DRUMS
“CHAO BEBE” – OVY ON THE DRUMS & OZUNA
“CUPIDO” – TINI
“DE 100 A 0” – MANUEL TURIZO
“DESPECHÁ” – ROSALÍA
“FIESTA” – FARINA & RYAN CASTRO
“HOT” – DADDY YANKEE & PITBULL
“NO HAY LEY” – KALI UCHIS
“SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 “- BIZARRAP & SHAKIRA
“TUTURU” – CHESCA
Best Pop/Urban Collaboration
“AEIOU” – JUSTIN QUILES & ROBIN SCHULZ
“ÉXTASIS” – MANUEL TURIZO & MARIA BECERRA
“MAYOR QUE USTED” – NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL
“MUÑECAS” – TINI, LA JOAQUI & STEVE AOKI
“QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52” – BIZARRAP & QUEVEDO
“SUELTA” – DÍMELO FLOW, RAUW ALEJANDRO, MARIA BECERRA, FARRUKO, MR. VEGAS & FATMAN
SCOOP
“TE FELICITO” – SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO
“TQG” – KAROL G & SHAKIRA
“TU RECUERDO” – WISIN, EMILIA & LYANNO
“VACACIONES” – LUIS FONSI & MANUEL TURIZO
Best Pop/Urban Album
777 – PISO 21
2000 – MANUEL TURIZO
CUPIDO – TINI
DONDE QUIERO ESTAR – QUEVEDO
EMOCIONES – JAY WHEELER
LEY DE GRAVEDAD – LUIS FONSI
MOTOMAMI+ – ROSALÍA
THE LOVE & SEX TAPE (DELUXE EDITION) – MALUMA
TÚ CREES EN MÍ? – EMILIA
VERSIONS OF ME – ANITTA
Best Regional Mexican Song
“CALIDAD” – GRUPO FIRME & LUIS MEXIA
“ELLA BAILA SOLA” – ESLABON ARMADO & PESO PLUMA
“FUERA DE SERVICIO” – EL FANTASMA
“GATO DE MADRUGADA” – JOSS FAVELA
“LA PROFECÍA” – LOS TUCANES DE TIJUANA
“LO MEJOR QUE HAY EN MI VIDA” – LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO
“NO ES POR ACÁ” – CARIN LEÓN
“NO SE VA (EN VIVO)” – GRUPO FRONTERA
“SI ME DUELE QUE DUELA” – INTOCABLE
“VIVO EN EL 6” – CHRISTIAN NODA
Best Regional Mexican Collaboration
“BEBE DAME” – FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA
“HAY QUE HACER DINERO” – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & EDEN MUÑOZ
“JGL” – LA ADICTIVA & LUIS R CONRIQUEZ
“LA BAILADORA” – GRUPO FIRME & JOSS FAVELA
“NO ME HABLEN DE AMOR” – PEPE AGUILAR & INTOCABLE
“PRC” – PESO PLUMA & NATANAEL CANO
“QUÉ AGONÍA” – YURIDIA & ÁNGELA AGUILAR
“QUE VUELVAS” – CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA
“SE ACABÓ (EN VIVO)” – LENIN RAMÍREZ, FUERZA REGIDA & BANDA RENOVACIÓN
“SI YA HICISTE EL MAL” – LUIS R CONRIQUEZ & JESSI URIBE
Best Regional Mexican Fusion
“ALASKA” – CAMILO & GRUPO FIRME
“CHANEL” – BECKY G & PESO PLUMA
“COMO EL VIENTO” – LUIS R CONRIQUEZ & NICKY JAM
“LA SIGUIENTE” – KANY GARCÍA & CHRISTIAN NODAL
“LLORAR Y LLORAR” – MAU Y RICKY & CARIN LEÓN
“MÁS MUERTO QUE VIVO” – MATISSE & INTOCABLE
“POR EL RESTO DE TU VIDA” – CHRISTIAN NODAL & TINI
“TÚ Y TÚ” – LOS ÁNGELES AZULES, CAZZU & SANTA FE KLAN
“UN CHINGO DE TEQUILA” – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & MARIO DOMM
“UN X100TO” – GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY
Best Regional Mexican Album
ABEJA REINA – CHIQUIS
ACLARANDO LA MENTE – JOSS FAVELA
CON LOS PIES EN LA TIERRA – LENIN RAMÍREZ
CONSEJOS GRATIS – EDEN MUÑOZ
CONTINGENTE – JUNIOR H
CUMBIA DEL CORAZÓN – LOS ÁNGELES AZULES
ENFIESTADOS Y AMANECIDOS – GRUPO FIRME
FORAJIDO EP 1 – CHRISTIAN NODAL
PA’ LUEGO ES TARDE – YURIDIA
SEMBRANDO – PESO PLUMA
Tropical Hit
“DECIDÍ TENER PANTALONES” – VÍCTOR MANUELLE
“LA BACHATA” – MANUEL TURIZO
“LA FÓRMULA” – MALUMA & MARC ANTHONY
“OTRA VEZ” – PRINCE ROYCE
“PEGAO” – CAMILO
“PELIGRO” – LUIS VAZQUEZ
“QUIERO QUEMAR LA PISTA” – LIMI-T 21
“SIN ROPA” – SIE7E
“SOLO CONMIGO” – ROMEO SANTOS
“TODAVÍA TE ESPERO” – LUIS FIGUEROA
Tropical Mix
“CUMBIA DEL CORAZÓN” – LOS ÁNGELES AZULES & CARLOS VIVES
“EL MERENGUE” – MARSHMELLO & MANUEL TURIZO
“EL PAÑUELO” – ROMEO SANTOS & ROSALÍA
“LA FÓRMULA” – MALUMA & MARC ANTHONY
“MONOTONÍA” – SHAKIRA & OZUNA
“PAN PARA YOLANDA” – MELENDI & AYMÉE NUVIOLA
“PASA” – FONSECA & MATISSE
“SI TE PREGUNTAN…” – PRINCE ROYCE, NICKY JAM & JAY WHEELER
“SOY YO” – DON OMAR, WISIN & GENTE DE ZONA
“TE OLVIDASTE DE MI” – FRANK REYES FT. RAFA JIMÉNEZ
Best Tropical Album
24/7 – GUSI
CANCIONES DEL CORAZÓN – OLGA TAÑÓN
CUMBIANA II – CARLOS VIVES
DEBUT Y SEGUNDA TANDA, VOL.1 – GILBERTO SANTA ROSA
EMPEZANDO OTRA VEZ – DANIELA DARCOURT
FÓRMULA, VOL. 3 – ROMEO SANTOS
LIMI-T PARA SIEMPRE – LIMI-T 21
LUIS FIGUEROA – LUIS FIGUEROA
MI MUCHACHITA – ELVIS MARTINEZ
PA’LLA VOY – MARC ANTHONY
Hottest Choreo
“EL TEKE TEKE” – CARLOS VIVES, BLACK EYED PEAS & PLAY-N-SKILLZ
“LA LOTO” – TINI, BECKY G & ANITTA
“LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP)” – DON OMAR & LIL JON
“MAYOR QUE USTED” – NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL
“SUELTA” – DÍMELO FLOW, RAUW ALEJANDRO, MARIA BECERRA, FARRUKO, MR. VEGAS & FATMAN
SCOOP
Video With The Most Powerful Message
“5:24” – CAMILO
“ALGO BONITO” – ILE & IVY QUEEN
“LA REINA” – MALUMA
“MONTAÑA SOLITARIA” – CARLOS VIVES & CHOCQUIBTOWN
“NO ES QUE TE EXTRAÑE” – CHRISTINA AGUILERA
“TIERRA” – BOMBA ESTÉREO
I Want More
ÁNGELA AGUILAR
BELINDA
DANNA PAOLA
KARELY RUIZ
KENIA OS
KIM LOAIZA
MANELYK
PESO PLUMA
TAMMY PARRA
TINI
Couples That Blow Up My Social
CAMILO Y EVALUNA MONTANER
CHRISTIAN NODAL Y CAZZU
DANNA PAOLA Y ALEX HOYER
GUAYNAA Y LELE PONS
KIM LOAIZA Y JD PANTOJA
ROSALÍA Y RAUW ALEJANDRO
Best Fandom
BELI LOVERS – BELINDA
DREAMERS – DANNA PAOLA
JUKILOP – KIM LOAIZA Y JD PANTOJA
KENINIS – KENIA OS
LA TRIBU – CAMILO
Social Dance Challenge
“LOKITA” – NATTI NATASHA & MARIA BECERRA
“MALAS DECISIONES” – KENIA OS
“TING TING TANG TANG DANCE CHALLENGE” – HOÀNG THÙY LINH
“TQG” – KAROL G & SHAKIRA
“WEDNESDAY DANCE CHALLENGE” – JENNA ORTEGA
My Favorite Trendsetter
BAD BUNNY
BECKY G
DANNA PAOLA
EMILIA
LALI
MALUMA
MARIA BECERRA
RICKY MONTANER
SEBASTIÁN YATRA
VALENTINA FERRER
My Favorite Actor
ANDRÉS PALACIOS – LA MADRASTRA
DAVID ZEPEDA – VENCER LA AUSENCIA & MI FORTUNA ES AMARTE
GABRIEL SOTO – MI CAMINO ES AMARTE & SOLTERO CON HIJAS
JOSÉ RON – LA MUJER DEL DIABLO
MARCUS ORNELLAS – MUJER DE NADIE
MATÍAS NOVOA – LA HERENCIA & CABO
My Favorite Actress
CAROLINA MIRANDA – LA MUJER DEL DIABLO
CLAUDIA MARTÍN – LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN
MICHELLE RENAUD – LA HERENCIA
SANDRA ECHEVERRÍA – MARÍA FÉLIX: LA DOÑA
SUSANA GONZÁLEZ – MI CAMINO ES AMARTE & MI FORTUNA ES AMARTE
YALITZA APARICIO – MUJERES ASESINAS
They Make Me Fall In Love
ARACELY ARÁMBULA Y ANDRÉS PALACIOS – LA MADRASTRA
CAROLINA MIRANDA Y JOSÉ RON – LA MUJER DEL DIABLO
CLAUDIA MARTÍN Y SEBASTIÁN RULLI – LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN
KATE DEL CASTILLO Y MAXI IGLESIAS – VOLVER A CAER
MICHELLE RENAUD Y MATÍAS NOVOA – LA HERENCIA
SUSANA GONZÁLEZ Y DAVID ZEPEDA – MI FORTUNA ES AMARTE