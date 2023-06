2023 Premios Juventud Nominations: See the Complete List

The 2023 Premios Juventud nominations arrived Tuesday (June 13) with Bad Bunny, Becky G, Grupo Frontera, Maluma, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Rosalía, Shakira and TINI leading the list with nine nods each. They are followed by Camilo, Karol G, Manuel Turizo and María Becerra who are each up for eight awards.

Celebrating 20 years, and under the theme of “Exprésate a tu Manera (Express Yourself Authentically),” Premios Juventud will air live at 7 p.m. ET on Thursday, July 20, from the Coliseo Jose Miguel Agrelot in San Juan, Puerto Rico, via Univision. Television personality Alejandra Espinoza returns as host for the night and will be joined by artists who will be announced at a later date.

This edition of Premios Juventud will debut 15 new categories that “reflect the latest trends” in

Latin music, according to a press release. The new categories include best song for my ex, best urban track and best urban mix, among others. Fans have until June 26 to vote for their favorite artists on PremiosJuventud.com.

See the full list of nominees below:

Premios Juventud Male Artist

BAD BUNNY

CAMILO

CARIN LEÓN

DADDY YANKEE

MANUEL TURIZO

MYKE TOWERS

OZUNA

PESO PLUMA

RAUW ALEJANDRO

ROMEO SANTOS

Premios Juventud Female Artist

ÁNGELA AGUILAR

ANITTA

BECKY G

CAMILA CABELLO

CHIQUIS

KAROL G

MARIA BECERRA

ROSALÍA

SHAKIRA

TINI

Favorite Group or Duo of The Year

CNCO

ESLABON ARMADO

FUERZA REGIDA

GENTE DE ZONA

GRUPO FRONTERA

HA*ASH

JESSE & JOY

LOS ÁNGELES AZULES

REIK

WISIN Y YANDEL

New Generation – Female Artist

BRATTY

GALE

JENN MOREL

KENIA OS

LA JOAQUI

LUDMILLA

PAHUA

PAOPAO

SNOW THA PRODUCT

YOUNG MIKO

New Generation – Male Artist

BIZARRAP

BRRAY

CHRIS LEBRON

LASSO

QUEVEDO

RELS B

RUSHERKING

TRUENO

YNG LVCAS

YOVNGCHIMI

New Generation – Regional Mexican

CONEXIÓN DIVINA

EDEN MUÑOZ

GRUPO FRONTERA

GRUPO MARCA REGISTRADA

KEVIN KAARL

MARIO BAUTISTA

PAOLA JARA

PESO PLUMA

SEBASTIAN ESQUIVEL

VICTOR CIBRIAN

Male Artist On The Rise

ÁLVARO DÍAZ

BLESSD

BOZA

CARIN LEÓN

ELADIO CARRIÓN

FUERZA REGIDA

LUIS R CONRIQUEZ

RYAN CASTRO

SANTA FE KLAN

TIAGO PZK

Female Artist On The Rise

AITANA

BAD GYAL

CHESCA

DANNA PAOLA

EMILIA

KIM LOAIZA

LA GABI

LOLA INDIGO

TOKISCHA

VILLANO ANTILLANO

My Favorite Streaming Artist

BAD BUNNY

BECKY G

BIZARRAP

CARIN LEÓN

FUERZA REGIDA

GRUPO FRONTERA

J BALVIN

KAROL G

PESO PLUMA

RAUW ALEJANDRO

The Best Beatmakers

BIZARRAP

DJ LUIAN

EDGAR BARRERA

FOREIGN TECK

MAMBO KINGZ

MR. NAISGAI

OVY ON THE DRUMS

SKY ROMPIENDO

SUBELO NEO

TAINY

Best Song By a Couple

“ABAJITO” – LELE PONS & GUAYNAA

“BESO” – ROSALÍA & RAUW ALEJANDRO

“DICELO” – JAY WHEELER & ZHAMIRA ZAMBRANO

“LA BODA” – JESSI URIBE & PAOLA JARA

“LUNA” – JD PANTOJA & KIM LOAIZA

Best Song For My Ex

“CUPIDO” – TINI

“MI EXXX” – WISIN & ANUEL AA

“QUE VUELVAS” – CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA

“SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53” – BIZARRAP & SHAKIRA

“UN X100TO” – GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY

OMG Collaboration

“A TU MANERA” – MACACO, PEDRO CAPÓ, ALVARO SOLER FT. KY-MANI MARLEY

“BAILAR CONTIGO” – BLACK EYED PEAS & DADDY YANKEE

“DESPECHÁ RMX” – ROSALÍA & CARDI B

“EL MERENGUE” – MARSHMELLO & MANUEL TURIZO

“FOREVER MY LOVE” – J BALVIN & ED SHEERAN

“LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP)” – DON OMAR & LIL JON

“NO MÁS” – MURDA BEATZ FT. QUAVO, J BALVIN, ANITTA & PHARRELL

“OJALÁ” – THE RUDEBOYZ, MALUMA & ADAM LEVINE

“SIN FIN” – ROMEO SANTOS & JUSTIN TIMBERLAKE

“SI SALIMOS” – ELADIO CARRIÓN & 50 CENT

Girl Power

“ACTIVA” – CHESCA, VILLANO ANTILLANO & CORINA SMITH

“BRINCA” – CAZZU & YOUNG MIKO

“DESPECHÁ RMX” – ROSALÍA & CARDI B

“HUNG UP ON TOKISCHA” – MADONNA & TOKISCHA

“INTOXICAO” – EMILIA & NICKI NICOLE

“LA LOTO” – TINI, BECKY G & ANITTA

“LOKITA” – NATTI NATASHA & MARIA BECERRA

“PARA NO VERTE MÁS” – THALIA & KENIA OS

“QUÉ AGONÍA” – YURIDIA & ÁNGELA AGUILAR

“TQG” – KAROL G & SHAKIRA

Best Urban Track

“CAFÉ CON LECHE” – PITBULL

“DEPRIMIDA” – OZUNA

“LA BEBE REMIX” – YNG LVCAS & PESO PLUMA

“NECESIDAD” – VENESTI

“NOCHE DE TETEO” – SECH

“RUMBATÓN” – DADDY YANKEE

“SINCERO” – DON OMAR

“TITÍ ME PREGUNTÓ” – BAD BUNNY

“TQG” – KAROL G & SHAKIRA

“YANDEL 150” – YANDEL & FEID

Best Urban Mix

“ANDE CON QUIEN ANDE” – MYKE TOWERS & JHAYCO

“BESOS MOJA2” – WISIN Y YANDEL & ROSALÍA

“DESESPERADOS” – RAUW ALEJANDRO & CHENCHO CORLEONE

“HEY MOR” – OZUNA & FEID

“ME PORTO BONITO” – BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE

“NIVEL DE PERREO” – J BALVIN & RYAN CASTRO

“NOS COMEMOS” – TIAGO PZK & OZUNA

“NOS COMEMOS VIVOS” – MALUMA & CHENCHO CORLEONE

“NUNCA Y PICO” – YANDEL, MALUMA & ELADIO CARRIÓN

“ULALA” – MYKE TOWERS & DADDY YANKEE

Best Urban Album – Male

3MEN2 KBRN – ELADIO CARRIÓN

FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM – FEID

LA ÚLTIMA MISIÓN – WISIN Y YANDEL

LA VIDA ES UNA – MYKE TOWERS

LLNM2 – ANUEL AA

MICRODOSIS – MORA

OZUTOCHI – OZUNA

SATURNO – RAUW ALEJANDRO

SR. SANTOS – ARCÁNGEL

UN VERANO SIN TI – BAD BUNNY

Best Urban Album – Female

ESQUEMAS – BECKY G

LA NENA DE ARGENTINA – MARIA BECERRA

MAÑANA SERÁ BONITO – KAROL G

NENA TRAMPA – CAZZU

TRAP KITTY – YOUNG MIKO

Best Dembow Song

“CUCA” – KIKO EL CRAZY

“FELIZ” – CHIMBALA

“GOGO DANCE” – EL ALFA & CHAEL PRODUCIENDO

“ME LA WA ROBAR” – LA MATERIALISTA & ANGEL DIOR

“TO’ ESTO ES TUYO” – NATTI NATASHA

Best Dembow Collaboration

“DELINCUENTE” – TOKISCHA, ANUEL AA & ÑENGO FLOW

“LE DOY 20 MIL” – EL ALFA & PRINCE ROYCE

“PICHIRRY” – KIKO EL CRAZY & EL ALFA

“SOY MAMÁ REMIX” – LA INSUPERABLE, FARINA & YAILIN LA MAS VIRAL

“SUBETE A MI MOTO” – CHIMBALA & ANGEL DIOR

“WAPAE” – 6IX9INE, ANGEL DIOR, LENIER FT. BULIN 47

Best Trap Song

“BABY FATHER 2.0” – YOVNGCHIMI FT. MYKE TOWERS, ARCÁNGEL, ÑENGO FLOW & YERUZA

“COCO CHANEL” – ELADIO CARRIÓN & BAD BUNNY

“JS4E” – ARCÁNGEL

“LA 2BLEA” – ANUEL AA

“RIRI” – YOUNG MIKO

Pop Track Of The Year

“AMBULANCIA” – CAMILO & CAMILA CABELLO

“BAILÉ CON MI EX” – BECKY G

“JUNIO” – MALUMA

“LA EQUIVOCADA” – CNCO

“LA FIESTA” – PEDRO CAPÓ

“NO SÉ SI SALGA EL SOL REMIX” – MANUEL MEDRANO & RAWAYANA

“RESPIRAR” – JESSE & JOY

“SUPONGO QUE LO SABES” – HA*ASH

“TE AMO Y PUNTO” – CHAYANNE

“TV” – SEBASTIÁN YATRA

Pop Mix Of The Year

“A VECES BIEN Y A VECES MAL” – RICKY MARTIN & REIK

“CONTIGO” – SEBASTIÁN YATRA & PABLO ALBORÁN

“MUERO” – KANY GARCÍA & ALEJANDRO SANZ

“SI PUDIERA” – VANESA MARTÍN & JESSE & JOY

“UNA VEZ MÁS” – PEDRO CAPÓ & LALI

Best Pop Album

CLICHÉS – JESSE & JOY

DE ADENTRO PA AFUERA – CAMILO

EL AMOR QUE MERECEMOS – KANY GARCÍA

FAMILIA – CAMILA CABELLO

HAASHTAG – HA*ASH

LA CUARTA HOJA – PABLO ALBORÁN

LA NETA – PEDRO CAPÓ

PLAY – RICKY MARTIN

SINCERÁNDOME – CARLOS RIVERA

XOXO – CNCO

Best Pop/Urban Song

“CAIRO” – KAROL G & OVY ON THE DRUMS

“CHAO BEBE” – OVY ON THE DRUMS & OZUNA

“CUPIDO” – TINI

“DE 100 A 0” – MANUEL TURIZO

“DESPECHÁ” – ROSALÍA

“FIESTA” – FARINA & RYAN CASTRO

“HOT” – DADDY YANKEE & PITBULL

“NO HAY LEY” – KALI UCHIS

“SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 “- BIZARRAP & SHAKIRA

“TUTURU” – CHESCA

Best Pop/Urban Collaboration

“AEIOU” – JUSTIN QUILES & ROBIN SCHULZ

“ÉXTASIS” – MANUEL TURIZO & MARIA BECERRA

“MAYOR QUE USTED” – NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL

“MUÑECAS” – TINI, LA JOAQUI & STEVE AOKI

“QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52” – BIZARRAP & QUEVEDO

“SUELTA” – DÍMELO FLOW, RAUW ALEJANDRO, MARIA BECERRA, FARRUKO, MR. VEGAS & FATMAN

“TE FELICITO” – SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO

“TQG” – KAROL G & SHAKIRA

“TU RECUERDO” – WISIN, EMILIA & LYANNO

“VACACIONES” – LUIS FONSI & MANUEL TURIZO

Best Pop/Urban Album

777 – PISO 21

2000 – MANUEL TURIZO

CUPIDO – TINI

DONDE QUIERO ESTAR – QUEVEDO

EMOCIONES – JAY WHEELER

LEY DE GRAVEDAD – LUIS FONSI

MOTOMAMI+ – ROSALÍA

THE LOVE & SEX TAPE (DELUXE EDITION) – MALUMA

TÚ CREES EN MÍ? – EMILIA

VERSIONS OF ME – ANITTA

Best Regional Mexican Song

“CALIDAD” – GRUPO FIRME & LUIS MEXIA

“ELLA BAILA SOLA” – ESLABON ARMADO & PESO PLUMA

“FUERA DE SERVICIO” – EL FANTASMA

“GATO DE MADRUGADA” – JOSS FAVELA

“LA PROFECÍA” – LOS TUCANES DE TIJUANA

“LO MEJOR QUE HAY EN MI VIDA” – LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO

“NO ES POR ACÁ” – CARIN LEÓN

“NO SE VA (EN VIVO)” – GRUPO FRONTERA

“SI ME DUELE QUE DUELA” – INTOCABLE

“VIVO EN EL 6” – CHRISTIAN NODA

Best Regional Mexican Collaboration

“BEBE DAME” – FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA

“HAY QUE HACER DINERO” – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & EDEN MUÑOZ

“JGL” – LA ADICTIVA & LUIS R CONRIQUEZ

“LA BAILADORA” – GRUPO FIRME & JOSS FAVELA

“NO ME HABLEN DE AMOR” – PEPE AGUILAR & INTOCABLE

“PRC” – PESO PLUMA & NATANAEL CANO

“QUÉ AGONÍA” – YURIDIA & ÁNGELA AGUILAR

“QUE VUELVAS” – CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA

“SE ACABÓ (EN VIVO)” – LENIN RAMÍREZ, FUERZA REGIDA & BANDA RENOVACIÓN

“SI YA HICISTE EL MAL” – LUIS R CONRIQUEZ & JESSI URIBE

Best Regional Mexican Fusion

“ALASKA” – CAMILO & GRUPO FIRME

“CHANEL” – BECKY G & PESO PLUMA

“COMO EL VIENTO” – LUIS R CONRIQUEZ & NICKY JAM

“LA SIGUIENTE” – KANY GARCÍA & CHRISTIAN NODAL

“LLORAR Y LLORAR” – MAU Y RICKY & CARIN LEÓN

“MÁS MUERTO QUE VIVO” – MATISSE & INTOCABLE

“POR EL RESTO DE TU VIDA” – CHRISTIAN NODAL & TINI

“TÚ Y TÚ” – LOS ÁNGELES AZULES, CAZZU & SANTA FE KLAN

“UN CHINGO DE TEQUILA” – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & MARIO DOMM

“UN X100TO” – GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY

Best Regional Mexican Album

ABEJA REINA – CHIQUIS

ACLARANDO LA MENTE – JOSS FAVELA

CON LOS PIES EN LA TIERRA – LENIN RAMÍREZ

CONSEJOS GRATIS – EDEN MUÑOZ

CONTINGENTE – JUNIOR H

CUMBIA DEL CORAZÓN – LOS ÁNGELES AZULES

ENFIESTADOS Y AMANECIDOS – GRUPO FIRME

FORAJIDO EP 1 – CHRISTIAN NODAL

PA’ LUEGO ES TARDE – YURIDIA

SEMBRANDO – PESO PLUMA

Tropical Hit

“DECIDÍ TENER PANTALONES” – VÍCTOR MANUELLE

“LA BACHATA” – MANUEL TURIZO

“LA FÓRMULA” – MALUMA & MARC ANTHONY

“OTRA VEZ” – PRINCE ROYCE

“PEGAO” – CAMILO

“PELIGRO” – LUIS VAZQUEZ

“QUIERO QUEMAR LA PISTA” – LIMI-T 21

“SIN ROPA” – SIE7E

“SOLO CONMIGO” – ROMEO SANTOS

“TODAVÍA TE ESPERO” – LUIS FIGUEROA

Tropical Mix

“CUMBIA DEL CORAZÓN” – LOS ÁNGELES AZULES & CARLOS VIVES

“EL MERENGUE” – MARSHMELLO & MANUEL TURIZO

“EL PAÑUELO” – ROMEO SANTOS & ROSALÍA

“LA FÓRMULA” – MALUMA & MARC ANTHONY

“MONOTONÍA” – SHAKIRA & OZUNA

“PAN PARA YOLANDA” – MELENDI & AYMÉE NUVIOLA

“PASA” – FONSECA & MATISSE

“SI TE PREGUNTAN…” – PRINCE ROYCE, NICKY JAM & JAY WHEELER

“SOY YO” – DON OMAR, WISIN & GENTE DE ZONA

“TE OLVIDASTE DE MI” – FRANK REYES FT. RAFA JIMÉNEZ

Best Tropical Album

24/7 – GUSI

CANCIONES DEL CORAZÓN – OLGA TAÑÓN

CUMBIANA II – CARLOS VIVES

DEBUT Y SEGUNDA TANDA, VOL.1 – GILBERTO SANTA ROSA

EMPEZANDO OTRA VEZ – DANIELA DARCOURT

FÓRMULA, VOL. 3 – ROMEO SANTOS

LIMI-T PARA SIEMPRE – LIMI-T 21

LUIS FIGUEROA – LUIS FIGUEROA

MI MUCHACHITA – ELVIS MARTINEZ

PA’LLA VOY – MARC ANTHONY

Hottest Choreo

“EL TEKE TEKE” – CARLOS VIVES, BLACK EYED PEAS & PLAY-N-SKILLZ

“LA LOTO” – TINI, BECKY G & ANITTA

“LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP)” – DON OMAR & LIL JON

“MAYOR QUE USTED” – NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL

“SUELTA” – DÍMELO FLOW, RAUW ALEJANDRO, MARIA BECERRA, FARRUKO, MR. VEGAS & FATMAN

Video With The Most Powerful Message

“5:24” – CAMILO

“ALGO BONITO” – ILE & IVY QUEEN

“LA REINA” – MALUMA

“MONTAÑA SOLITARIA” – CARLOS VIVES & CHOCQUIBTOWN

“NO ES QUE TE EXTRAÑE” – CHRISTINA AGUILERA

“TIERRA” – BOMBA ESTÉREO

I Want More

ÁNGELA AGUILAR

BELINDA

DANNA PAOLA

KARELY RUIZ

KENIA OS

KIM LOAIZA

MANELYK

PESO PLUMA

TAMMY PARRA

TINI

Couples That Blow Up My Social

CAMILO Y EVALUNA MONTANER

CHRISTIAN NODAL Y CAZZU

DANNA PAOLA Y ALEX HOYER

GUAYNAA Y LELE PONS

KIM LOAIZA Y JD PANTOJA

ROSALÍA Y RAUW ALEJANDRO

Best Fandom

BELI LOVERS – BELINDA

DREAMERS – DANNA PAOLA

JUKILOP – KIM LOAIZA Y JD PANTOJA

KENINIS – KENIA OS

LA TRIBU – CAMILO

Social Dance Challenge

“LOKITA” – NATTI NATASHA & MARIA BECERRA

“MALAS DECISIONES” – KENIA OS

“TING TING TANG TANG DANCE CHALLENGE” – HOÀNG THÙY LINH

“TQG” – KAROL G & SHAKIRA

“WEDNESDAY DANCE CHALLENGE” – JENNA ORTEGA

My Favorite Trendsetter

BAD BUNNY

BECKY G

DANNA PAOLA

EMILIA

LALI

MALUMA

MARIA BECERRA

RICKY MONTANER

SEBASTIÁN YATRA

VALENTINA FERRER

My Favorite Actor

ANDRÉS PALACIOS – LA MADRASTRA

DAVID ZEPEDA – VENCER LA AUSENCIA & MI FORTUNA ES AMARTE

GABRIEL SOTO – MI CAMINO ES AMARTE & SOLTERO CON HIJAS

JOSÉ RON – LA MUJER DEL DIABLO

MARCUS ORNELLAS – MUJER DE NADIE

MATÍAS NOVOA – LA HERENCIA & CABO

My Favorite Actress

CAROLINA MIRANDA – LA MUJER DEL DIABLO

CLAUDIA MARTÍN – LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN

MICHELLE RENAUD – LA HERENCIA

SANDRA ECHEVERRÍA – MARÍA FÉLIX: LA DOÑA

SUSANA GONZÁLEZ – MI CAMINO ES AMARTE & MI FORTUNA ES AMARTE

YALITZA APARICIO – MUJERES ASESINAS

They Make Me Fall In Love

ARACELY ARÁMBULA Y ANDRÉS PALACIOS – LA MADRASTRA

CAROLINA MIRANDA Y JOSÉ RON – LA MUJER DEL DIABLO

CLAUDIA MARTÍN Y SEBASTIÁN RULLI – LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN

KATE DEL CASTILLO Y MAXI IGLESIAS – VOLVER A CAER

MICHELLE RENAUD Y MATÍAS NOVOA – LA HERENCIA

SUSANA GONZÁLEZ Y DAVID ZEPEDA – MI FORTUNA ES AMARTE