2022 Latin Grammys Nominees: Complete List

Bad Bunny leads the list of nominees for the 2022 Latin Grammys with 10 nominations, including album of the year for his 11-week Billboard 200-topping Un Verano Sin Ti. The Latin Recording Academy announced Tuesday (Sept. 20) the complete list of nominations for their 23rd annual edition of the Latin Grammys, which are set to take place Nov. 17 at the Michelob Ultra Arena at Mandalay Bay Resort and Casino in Las Vegas.

The Puerto Rican hitmaker is closely followed by Mexican songwriter and producer Edgar Barrera, who scored nine nods, including song of the year and best pop song for “Índigo,” which he co-wrote alongside Camilo. Speaking of Camilo, the Colombian singer-songwriter, who was last year’s big winner, earned six nominations this year. Other top nominees include Rauw Alejandro with eight nominations and Christina Aguilera and Rosalía with seven — both are up for album of the year.

“At the Latin Recording Academy, we continually strive to support and encourage Latin music creators, and these nominees epitomize musical excellence and represent the great momentum that our music is currently experiencing,” said Manuel Abud, CEO of the Latin Recording Academy. “We are proud to present the nominations with this diverse group of talented artists, who reflect the evolution of our Academy as a modern and relevant institution, and officially kick off the twenty-third season of the Latin Grammy Awards.”

Notably, regional Mexican music is once again left out of the all-important top categories, except for best new artist, where sibling trio Yahritza y Su Esencia are representing the genre with a nomination there.

Below, the complete list of nominations for the 2022 Latin Grammys:

Record of the Year

“Pa Mis Muchachas” – Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole feat. Nathy Peluso

“Castillos De Arena” – Pablo Alborán

“Envolver” – Anitta

“Pa’lla Voy” – Marc Anthony

“Ojitos Lindos” – Bad Bunny & Bomba Estéreo

“Pegao” – Camilo

“Tocarte” – Jorge Drexler & C. Tangana

“Provenza” – Karol G

“Vale La Pena” – Juan Luis Guerra

“La Fama” – Rosalía feat. The Weeknd

“Te Felicito” – Shakira & Rauw Alejandro

“Baloncito Viejo” – Carlos Vives & Camilo

Album of the Year

Aguilera – Christina Aguilera

Pa’lla Voy – Marc Anthony

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Deja – Bomba Estéreo

Tinta Y Tiempo – Jorge Drexler

Ya No Somos Los Mismos – Elsa y Elmar

Viajante – Fonseca

Motomami (Digital Album) – Rosalía

Sanz – Alejandro SanzDharma – Sebastián Yatra

Song of the Year

“A Veces Bien Y A Veces Mal” ­– Pedro Capo, Ignacio Cibrián, Ricky Martín, Pablo Preciado, Julio Ramírez, Mauricio Rengifo & Andrés Torres, songwriters (Ricky Martin Featuring Reik)

“Agua” – Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macias, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas & Daddy Yankee, songwriters (Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers)

“Algo Es Mejor” – Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)

“Baloncito Viejo” – Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives, songwriters (Carlos Vives & Camilo)

“Besos En La Frente” – Fonseca & Julio Reyes Copello, songwriters (Fonseca)

“Encontrarme” – Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez & Mario Demian Jiménez Pérez, songwriters (Carla Morrison)

“Hentai” – Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins & Pharrell Williams, songwriters (Rosalía)

“Índigo” – Édgar Barrera & Camilo, songwriters (Camilo & Evaluna Montaner)

“Pa Mis Muchachas” – Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole & Nathy Peluso, songwriters (Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G Featuring Nathy Peluso)

“Provenza” – Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro & Ovy On The Drums, songwriters (Karol G)

“Tacones Rojos” – Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo & Sebastián Yatra, songwriters (Sebastián Yatra)

“Tocarte” – Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, songwriters (Jorge Drexler & C. Tangana)

Best New Artist

Angela Álvarez

Sofía Campos

Cande y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza y Su Esencia

Nicole Zignago

Field 1 – Pop

Best Pop Vocal Album

YA NO SOMOS LOS MISMOS

Elsa Y Elmar

[Sony Music Entertainment México, S.A. de C.V.]

AMOR QUE MERECEMOS

Kany García

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

CLICHÉS

Jesse & Joy

[Warner Music Latina]

EL RENACIMIENTO

Carla Morrison

[Cosmica Artists]

DHARMA

Sebastian Yatra

[Universal Music Latino]

Best Traditional Pop Vocal Album

AGUILERA

Christina Aguilera

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

VIAJANTE

Fonseca

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

FILARMÓNICO 20 AÑOS

Marta Gómez

[Aluna Music]

LA VIDA

Kurt

[Universal Music México]

FRECUENCIA

Sin Bandera

[Sony Music Entertainment México, S.A. de C.V.]

Best Pop Song

“BALONCITO VIEJO”

Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives, songwriters (Carlos Vives & Camilo)

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

“BESOS EN LA FRENTE”

Julio Reyes Copello & Fonseca, songwriters (Fonseca)

Track from: Viajante

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

“ÍNDIGO”

Édgar Barrera & Camilo, songwriters (Camilo & Evaluna Montaner)

[Sony Music Entertainment US Latin LLC/Hecho A Mano

Music]

“LA GUERRILLA DE LA CONCORDIA”

Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler)

[Sony Music Entertainment España, S.L.]

“TACONES ROJOS”

Pablo María Rousselon De Croisoeuil, Manuel Lara, Manuel Lorente, Juan Josep Monserrat Riutort &

Sebastián Yatra, songwriters (Sebastian Yatra)

[Universal Music Latino]

Field 2 – Urban

Best Urban Fusion/Performance

“PA MIS MUCHACHAS”

Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G feat. Nathy Peluso

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

“SANTO”

Christina Aguilera & Ozuna

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

“VOLVÍ”

Aventura, Bad Bunny

[Rimas Entertainment LLC]

“TITI ME PREGUNTO”

Bad Bunny

[Rimas Entertainment LLC]

“THIS IS NOT AMERICA”

Residente Featuring Ibeyi

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

Best Reggaeton Performance

“DESESPERADOS”

Rauw Alejandro & Chencho Corleone

[Sony Music Entertainment US Latin LLC/Duars Entertainment, Inc.]

“ENVOLVER”

Anitta

[Warner Music Latina]

“YONAGUNI”

Bad Bunny

[Rimas Entertainment LLC]

“NICKY JAM: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 41”

Bizarrap & Nicky Jam

[Dale Play Records]

“LO SIENTO BB:/”

Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

[Neon16]

Best Urban Music Album

RESPIRA

Akapellah

[EMI/Universal Music Group México, S.A. de C.V.]

TRAP CAKE VOL. 2

Rauw Alejandro

[Sony Music Entertainment US Latin LLC/Duars Entertainment Corp.]

LOS FAVORITOS 2.5

Arcangel

[Rimas Entertainment LLC]

UN VERANO SIN TI

Bad Bunny

[Rimas Entertainment LLC]

ANIMAL

Maria Becerra

[300 Entertainment]

Best Rap/Hip Hop Song

“AMOR”

Akapellah, songwriter (Akapellah)

[EMI/Universal Music Group Mexico]

“DANCE CRIP”

Santiago Ruiz, Brian Taylor & Trueno, songwriters

(Trueno)

[Sur Capital Records (por Tierra Agencia SRL )]

“DE MUSEO”

Bad Bunny, songwriter (Bad Bunny)

[Rimas Entertainment LLC]

“EL GRAN ROBO, PT.2”

Phanlon Anton Alexander, Geovanny Andrades Andino, Daddy Yankee & Lito Mc Cassidy, songwriters (Lito Mc Cassidy, Daddy Yankee)

[BMG Rights Management (US) LLC]

“FREESTYLE 15”

Farina, songwriter (Farina)

[La Commission]

Best Urban Song

“DESESPERADOS”

Rauw Alejandro, José M. Collazo, Chencho Corleone, Jorge Cedeño Echevarria, Luis Jonuel González, Eric Pérez Rovira, Jorge E. Pizarro Ruiz & Nino Karlo Segarra, songwriters (Rauw Alejandro & Chencho Corleone)

[Sony Music Entertainment US Latin LLC/Duars Entertainment, Inc.]

“LO SIENTO BB:/”

Bad Bunny, Tainy & Julieta Venegas, songwriters (Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas)

[Neon16/Interscope Records]

“MAMIII”

Luis Miguel Gomez Castaño, Becky G, Karol G, Ovy on the Drums, Justin Quiles, Elena Rose & Daniel Uribe, songwriters (Becky G & Karol G)

[Kemosabe Records/RCA Records]

“OJOS ROJOS”

Samantha M. Cámara, Nicky Jam, Vicente Jiménez, Dallas James Koehlke, Manuel Larrad & Juan Diego Medina Vélez, songwriters (Nicky Jam)

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

“TITI ME PREGUNTO”

Bad Bunny, songwriter (Bad Bunny)

[Rimas Entertainment LLC]

Field 3 – Rock

Best Rock Album

MOJIGATA

Marilina Bertoldi

[Pelo Music S.A.]

UNAS VACACIONES RARAS

Él Mató A Un Policía Motorizado

[Nacional Records]

CADA VEZ CADÁVER

Fito y Fitipaldis

[Warner Music Spain]

1021

La Gusana Ciega

[Naranjada Records – ONErpm]

RPDF

Wiplash

[Virgin Music Mexico/Rebeleon/Nakama]

Best Rock Song

“DÍA MIL”

Eruca Sativa, songwriter (Eruca Sativa)

[RCA Victor/Sony Music Entertainment Argentina S.A.]

“ESPERANDO UNA SEÑAL”

Bunbury, songwriter (Bunbury)

[Servidor De Nadie/Warner Music Spain]

“FINISTERRE”

Juan Manuel Latorre, songwriter (Vetusta Morla)

[Pequeño Salto Mortal /Sony Music Entertainment España, S.L.]

“LO MEJOR DE NUESTRAS VIDAS”

Fito Paez, songwriter (Fito Paez)

[RCA Victor/Sony Music Entertainment Argentina S.A.]

“NO OLVIDAMOS”

Molotov, songwriters (Molotov)

[Warner Music Mexico, S.A. de C.V.]

“QUE SE MEJOREN”

WOS & Facundo Yalve, songwriters (WOS)

[Doguito Records]

Best Pop/Rock Album

TRINCHERA

Babasónicos

[Popart Discos]

MONSTRUOS

Bruses

[Worldwide Records]

LA DIRECCIÓN

Conociendo Rusia

[Geiser Discos]

LOS AÑOS SALVAJES

Fito Paez

[RCA Victor/Sony Music Entertainment Argentina S.A.]

CABLE A TIERRA

Vetusta Morla

[Pequeño Salto Mortal/Sony Music Entertainment España, S.L.]

Best Pop/Rock Song

“ARRANCARMELO”

WOS & Facundo Yalve, songwriters (WOS)

[Doguito Records]

“BABEL”

Fito Páez & Carlos Vives, songwriters (Carlos Vives & Fito Páez)

Track from: Cumbiana Ii

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

“BYE BYE”

Diego Castellano, Adrian Dargelos & Gustavo Torres, songwriters (Babasónicos)

[Popart Discos]

“DISFRAZ”

Felicitas Colina & Conociendo Rusia, songwriters

(Conociendo Rusia)

[Geiser Discos]

“QUÉ VOY A HACER CONMIGO???”

Bruses, Elsa y Elmar & Alan Saucedo, songwriters (Elsa y Elmar y Bruses)

[Sony Music Entertainment México, S.A. de C.V.]

Field 4 – Alternative

Best Alternative Music Album

THE SACRED LEAF

Afro-Andean Funk

[Just Play]

KICK II

Arca

[XL Recordings]

DEJA

Bomba Estéreo

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

EL DISKO

CA7RIEL

[Clix]

MOTOMAMI (DIGITAL ALBUM)

Rosalía

[Columbia Records]

Best Alternative Song

“BAD BITCH”

Ca7riel & Tomas Sainz, songwriters (CA7RIEL)

[Clix]

“00:00”

Alejandro Pérez, Siddhartha & Rul Velázquez, songwriters (Siddhartha)

[Sony Music Entertainment México, S.A. de C.V.]

“CONEXIÓN TOTAL”

Yemi Alade, Carles Campi Campón, José Castillo, Jeff Peñalva, Liliana Saumet & Magdelys Savigne, songwriters (Bomba Estéreo & Yemi Alade)

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

“CULPA”

Ricardo Mollo, Omar Varela, WOS & Facundo Yalve, songwriters (WOS Featuring Ricardo Mollo)

Track from: Oscuro Extasis

[Doguito Records]

“EL DÍA QUE ESTRENASTE EL MUNDO”

Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler)

[Sony Music Entertainment España, S.L.]

“HENTAI”

Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, Rosalía, David Rodríguez, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins & Pharrell Williams, songwriters (Rosalía)

[Columbia Records/Sony Music Entertainment]

Field 5 – Tropical

Best Salsa Album

SERÁ QUE SE ACABÓ

Alexander Abreu y Havana D’Primera

[Páfata & Unicornio]

PA’LLA VOY

Marc Anthony

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

LUIS FIGUEROA

Luis Figueroa

[Sony Music Entertainment US Latin LLC/Magnus Media]

Y TE LO DICE…

Luisito Ayala y La Puerto Rican Power

[Musical Productions]

LADO A LADO B

Víctor Manuelle

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

Best Cumbia/Vallenato Album

CLÁSICOS DE MI CUMBIA

Checo Acosta

[Checumbia Producciones/ Believe Music]

FELIZ ANIVERSARIO

Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina

[Onerpm]

QUIERO VERTE FELIZ

La Santa Cecilia

[Rebeleon Ent / Virgin Music US Latin]

EL DE SIEMPRE

Felipe Peláez

[Arte Producciones]

YO SOY COLOMBIA

Zona 8 R & Rolando Ochoa

[Independiente]

Best Merengue/Bachata Album

ESTE SOY YO

Hector Acosta El Torito

[La Oreja Media Group, Inc.]

MULTITUDES

Elvis Crespo

[Flash Music]

ENTRE MAR Y PALMERAS

Juan Luis Guerra

[Rimas Entertainment LLC]

RESISTIRÁ

Milly Quezada

[La Oreja Media Group, Inc.]

TAÑÓN PAL’ COMBO ES LO QUE HAY

Olga Tañón

[Opcion 1 Entertainment, LLC]

Best Traditional Tropical Album

CAFÉ CON CARIÑO

Renesito Avich

[My Cuban Music LLC]

CHABUCO DESDE EL TEATRO COLÓN DE BOGOTA

Chabuco

[Marmaz Records]

GONZALO RUBALCABA Y AYMÉE NUVIOLA LIVE

IN MARCIAC

Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola

[5 Passion Records]

GRAN COMBO PA´ RATO

Septeto Nacional Ignacio Piñeiro

[Bis Music]

CANTEN

Leoni Torres

[Puntilla Music]

Best Contemporary Tropical Album

EL MUNDO ESTÁ LOCO

Jorge Luis Chacín

[Dnr Music]

DE MENOR A MAYOR

Gente De Zona

[Sony Music Entertainment US Latin LLC/Magnus Media

LLC]

ALL INCLUSIVE

Marissa Mur

[Independiente]

TROPICO

Pavel Nuñez

[La Oreja Media Group, Inc.]

CUMBIANA II

Carlos Vives

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

Best Tropical Song

“AGÜITA E COCO”

Mario Cáceres, Jorge Luis Chacín, Kany García, Richi López & Yasmil Marrufo, songwriters (Kany García)

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

“EL MALECÓN VIO EL FINAL”

Jorge Luis Piloto, songwriter (Amaury Gutiérrez)

[Sinfonic LLC]

“EL PARRANDERO (MASTERS EN PARRANDA)”

Juan Botero, Miguel Henao, Alvaro Negret, Santiago Restrepo, Joaquin Rodríguez, Juan José Roesel, Sin Ánimo De Lucro, José Nicolás Urdinola, Juan “One” Sebastián Valencia & Carlos Vives, songwriters (Carlos Vives, Sin Ánimo De Lucro, JBot & Tuti)

[Gaira Musica Local/Wk Records/Sony Music Entertainment US Latin LLC]

“FIESTA CONTIGO”

Luis Figueroa & Yoel Henríquez, songwriters (Luis Figueroa)

Track from: Luis Figueroa

[Sony Music Entertainment US Latin LLC/Magnus Media]

“MALA”

Marc Anthony & Álvaro Lenier Mesa, songwriters

(Marc Anthony)

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

Field 6 – Singer-Songwriter

Best Singer-Songwriter Album

MALVADISCO

Caloncho

[Universal Music México]

TINTA Y TIEMPO

Jorge Drexler

[Sony Music Entertainment España, S.L.]

AGENDAS VENCIDAS

El David Aguilar

[EMI/Universal Music México S.A. de C.V]

MARCHITA

Silvana Estrada

[Glassnote / Altafonte / Mediaisla]

EN LO QUE LLEGA LA PRIMAVERA

Alex Ferreira

[Mediaisla]

EL VIAJE

Pedro Guerra

[Altafonte]

Field 7 – Regional-Mexican

Best Ranchero/Mariachi Album

MEXICANA ENAMORADA

Ángela Aguilar

[Machin Records]

MI HERENCIA, MI SANGRE

Majo Aguilar

[Fonovisa/Universal Music Group México, S.A. de C.V.]

40 ANIVERSARIO EMBAJADORES DEL MARIACHI

MARIACHI SOL DE MÉXICO DE JOSÉ HERNÁNDEZ

Mariachi Sol de Mexico de José Hernández

[Serenata Records]

EP #1 FORAJIDO

Christian Nodal

[Producciones Ladon, S.A. de C.V./Sony Music Entertainment México S.A. de C.V.]

QUÉ GANAS DE VERTE (DELUXE)

Marco Antonio Solís

[Marbella Music, Inc]

Best Banda Album

ESTA VIDA ES MUY BONITA

Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

[Fonovisa/UMG Recordings, Inc.]

VA DE NUEVO

Banda Fortuna

[Fonovisa/Brava Entertainment]

ME SIENTO A TODO DAR

Banda Los Recoditos

[Fonovisa/Universal Music Latin Entertainment]

SIN MIEDO AL ÉXITO (DELUXE)

Banda Los Sebastianes

[Fonovisa/Universal Music Group México, S.A. de C.V.]

ABEJA REINA

Chiquis

[Fonovisa/Universal Music Latin Entertainment]

Best Tejano Album

DESPRECIADO

El Plan

[Segura Music]

CAMINO AL PROGRESO

Grupo Alamo

[Ro’ Records]

UNA ILUSIÓN

Isabel Marie

[Isabel Marie/Penfo Music, LLC]

DIME CÓMO SE SIENTE

Destiny Navaira

[UNIMUSIK]

PARA QUE BAILE MI PUEBLO

Bobby Pulido

[Bobby Pulido Inc.]

Best Norteño Album

BIENVENIDA LA VIDA

Bronco

[Quetono Music]

LA REUNIÓN (DELUXE)

Los Tigres Del Norte

[Fonovisa/RMS Music Group, Inc./UMG Recordings, Inc.]

CORRIDOS FELONES (SERIE 35)

Los Tucanes De Tijuana

[Master Q Music, Inc.]

ESTAS SE ACOMPAÑAN CON CERVEZA

Pesado

[Pesado]

OBSESSED

Yahritza y Su Esencia

[Lumbre Music, Inc.]

Best Regional Song

“AHÍ DONDE ME VEN”

Gussy Lau, songwriter (Ángela Aguilar)

[ONErpm – Machin Records]

“CADA QUIEN”

Edgar Barrera, Eduin Caz, Nathan Galante, Maluma & Horacio Palencia, songwriters (Grupo Firme y Maluma)

[Music VIP Entertainment Inc]

“CHALE”

Eden Muñoz, songwriter (Eden Muñoz)

[Lizos Music]

“COMO LO HICE YO”

Edgar Barrera, Carin León & Matisse, songwriters

(Matisse, Carin León)

[Sony Music Entertainment México, S.A. de C.V.]

“CUANDO ME DÉ LA GANA”

Christina Aguilera, Rafael Arcaute, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo & Federico Vindver, songwriters (Christina Aguilera & Christian Nodal)

Track from: Aguilera

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

“NUNCA TE VOY A OLVIDAR”

Mireya & Roman Rojas, songwriters (Mireya Featuring Flor de Toloache, Roman Rojas & Jorge Glem)

[Mireya Ramos]

“VIVO EN EL 6”

Edgar Barrera, Eden Muñoz & Christian Nodal, songwriters (Christian Nodal)

[Producciones Ladon, S.A de C.V./Christian Nodal Bajo Distribución en Exclusiva por Sony Music Entertainment México, S.A. de C.V.]

Field 8 – Instrumental

Best Instrumental Album

BACK TO 4

C4 Trío

[GroundUP Music]

GERRY WEIL SINFÓNICO

Gerry Weil & Orquesta Sinfónica Simón Bolívar

[Go & Flow Project]

OFRENDA

Grupo Raíces De Venezuela

[Independiente]

MAXIXE SAMBA GROOVE

Hamilton De Holanda

[Brasilianos]

ELLA

Daniela Padrón & Glenda Del E

[Oleta Music]

Field 9 – Traditional

Best Folk Album

LA TIERRA LLORA

Paulina Aguirre

[Mucho Fruto Music]

QUÉDATE EN CASA

Eva Ayllón

[Sway Music]

FLOR Y RAÍZ

Pedro Aznar

[Distribuidora Belgrano Norte S.R.L.]

PALABRAS URGENTES

Susana Baca

[Pregón Producciones | Real World Records Ltd]

UN CANTO POR MÉXICO – EL MUSICAL

Natalia Lafourcade

[Sony Music Entertainment México, S.A. de C.V.]

BENDICIONES

Sandra Mihanovich

[Sandra Mihanovich]

ANCESTROS SINFÓNICO

Sintesis, X Alfonso y Eme Alfonso

[Facmusic Y El Cerrito Records]

Best Tango Album

HORACIO SALGÁN PIANO TRANSCRIPTIONS

Pablo Estigarribia

[Independiente]

ALMA VIEJA

Los Tangueros Del Oeste

[Avantango Records]

TANGO

Ricardo Montaner

[Hecho A Mano Music]

MILONGUERO

Pablo Motta Ensamble feat. Franco Luciani

[MAMP Songs]

TANGO DE NUEVOS AYRES

Mariana Quinteros

[Acqua Records]

SPINETTANGO

Spinettango

[Nacional Records]

Best Flamenco Album

ORGÁNICA

Carmen Doorá

[Borderline Music]

LIBRES

Las Migas

[Las Migas Music]

LEO

Estrella Morente

[Concert Music Entertainment SLU]

EL CANTE

Kiki Morente

[Universal Music Spain, S.L.U./Universal Classics & Jazz]

RANCHERA FLAMENCA

María Toledo

[María Toledo]

Field 10 – Jazz

Best Latin Jazz/Jazz Album

JOBIM FOREVER

Antonio Adolfo

[AAM Music]

#CUBANAMERICAN

Martin Bejerano

[Figgland Records]

CHABEM

Chano Domínguez, Rubem Dantas & Hamilton De Holanda

[Altafonte]

MIRROR MIRROR

Eliane Elias, Chick Corea, Chucho Valdés

[Candid Records]

Field 11 – Christian

Best Christian Album (Spanish Language)

YA LLEGÓ LA PRIMAVERA

Aroddy

[Expo Compositores Music]

ALFA Y OMEGA

Athenas

[Athenas]

¿QUIÉN DIJO MIEDO? (LIVE)

Gilberto Daza

[Creation Music Group]

¿CÓMO ME VES?

Jesús Adrián Romero

[Vástago Producciones]

VIVIRÉ

Marcos Witt

[CanZion]

Best Portuguese Language Christian Album

O SAMBA E O AMOR

Antonio Cirilo

[Sonora Digital]

ANTES DA TERAPIA

Asaph

[Sony Music Entertainment Brasil]

EPIFANIA

Clovis

[Som Livre]

ÉS TUDO

Bruna Karla

[MK Music]

LABORATÓRIO DO GROOVE

Eli Soares

[Universal Music]

Field 12 – Portuguese Language

Best Portuguese Language Contemporary Pop Album

SIM SIM SIM

Bala Desejo

[Coala Records]

PRA GENTE ACORDAR

Gilsons

[Xirê Produções e Eventos Ltda.]

PIRATA

Jão

[Universal Music]

DE PRIMEIRA

Marina Sena

[Marina Sena]

DOCE 22

Luísa Sonza

[Universal Music]

Best Portuguese Language Rock or Alternative Album

QVVJFA?

Baco Exu Do Blues

[999]

O FUTURO PERTENCE À … JOVEM GUARDA

Erasmo Carlos

[Som Livre]

SOBRE VIVER

Criolo

[Oloko Records / Altafonte]

MEMÓRIAS (DE ONDE EU NUNCA FUI)

Lagum

[Sony Music]

DELTA ESTÁCIO BLUES

Juçara Marçal

[QTV]

Best Samba/Pagode Album

BONS VENTOS

Nego Alvaro

[Sony Music Brasil]

MISTURA HOMOGÊNEA

Martinho Da Vila

[Sony Music Brasil]

DESENGAIOLA

Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Moyseis Marques e Pedro Miranda

[Som Livre/MPB]

NUMANICE #2

LUDMILLA

[Warner Music Brasil Ltda.]

CÉU LILÁS

Péricles

[ONErpm]

Best MPB (Musica Popular Brasileira) Album

POMARES

Chico Chico

[Selim De Música]

SÍNTESE DO LANCE

João Donato e Jards Macalé

[Rocinante]

INDIGO BORBOLETA ANIL

Liniker

[Altafonte]

NU COM A MINHA MÚSICA

Ney Matogrosso

[Sony Music Entertainment Brasil Ltda.]

PORTAS

Marisa Monte

[Sony Music Brasil]

MEU COCO

Caetano Veloso

[Sony Music Brasil]

Best Sertaneja Music Album

CHITÃOZINHO & XORORÓ LEGADO

Chitãozinho & Xororó

[Onerpm]

AGROPOC

Gabeu

[Independente]

EXPECTATIVA X REALIDADE

Matheus & Kauan

[Universal Music]

PATROAS 35%

Marília Mendonça, Maiara & Maraísa

[Som Livre]

NATURAL

Lauana Prado

[Universal Music]

Best Portuguese Language Roots Album

AFROCANTO DAS NAÇÕES

Mateus Aleluia

[Sanzala Cultural / Altafonte]

NA ESTRADA – AO VIVO

Banda Pau E Corda feat. Quinteto Violado

[Biscoito Fino]

REMELEXO BOM

Luiz Caldas

[ONErpm]

BELO CHICO

Targino Gondim, Nilton Freittas, Roberto Malvezzi

[ONErpm]

SENHORA DAS FOLHAS

Áurea Martins

[Sarapuí Produções]

ORÍKI

Iara Rennó

[Dobra Discos / Altafonte]

SENHORA ESTRADA

Alceu Valença

[Deck]

Best Portuguese Language Song

“BABY 95”

Liniker, Mahmundi, Tássia Reis & Tulipa Ruiz, songwriters (Liniker)

[Altafonte]

“IDIOTA”

Jão, Pedro Tófani & Zebu, songwriters (Jão)

Track from: Pirata

[Universal Music]

“ME CORTE NA BOCA DO CÉU A MORTE NÃO PEDE PERDÃO”

Criolo & Tropkillaz, songwriters (Criolo Featuring Milton Nascimento)

Track from: Sobre Viver

[Oloko Records/Altafonte]

“MEU COCO”

Caetano Veloso, songwriter (Caetano Veloso)

Track from: Meu Coco

[Sony Music Brasil]

“POR SUPUESTO”

Iuri Rio Branco & Marina Sena, songwriters (Marina Sena)

[Marina Sena]

“VENTO SARDO”

Jorge Drexler & Marisa Monte, songwriters (Marisa Monte Featuring Jorge Drexler)

Track from: Portas

[Sony Music Brasil]

Field 13 – Children’s

Best Latin Children’s Album

MARAKEI

Claraluna

[Claraluna Taller Artístico Ltda.]

DANILO & CHAPIS, VOL. 2

Danilo & Chapis

[Moon Moosic Records]

TARDE DE JUEGOS

Mi Casa Es Tu Casa

[Mi Casa Es Tu Casa]

LA SINFONÍA DE LOS BICHOS RAROS

Puerto Candelaria

[Merlín Producciones]

A LA FIESTA DE LA MÚSICA VAMOS TODOS

Sophia

[NB Music]

Field 14 – Classical

Best Classical Album

BRUJOS

Orquesta Sinfónica De Heredia; Eddie Mora, conductor; Eddie Mora, album producer

[Independiente]

EL RUIDO DEL AGUA

Eddie Mora; Carlos Chaves & Eddie Mora, album producers

[Independiente]

ERIKA RIBEIRO – ÍGOR STRAVINSKY, SOFIA

GUBAIDÚLINA E HERMETO PASCOAL

Erika Ribeiro; Sylvio Fraga & Bernardo Ramos, album producers

[Rocinante]

LEGADO

Berta Rojas; Sebastián Henríquez, album producer

[OnMusic Recordings]

VILLA-LOBOS: COMPLETE VIOLIN SONATAS

Emmanuele Baldini, Pablo Rossi & Heitor Villa-Lobos

[Naxos]

Best Classical Contemporary Composition

“ADAGIO FOR STRINGS, A MOTHER’S LOVE”

Juan Arboleda, composer (Juan Arboleda)

[South Mountain Music]

“ANIDO’S PORTRAIT: I. CHACARERA”

Sergio Assad, composer (Berta Rojas)

Track from: Legado

[OnMusic Recordings]

“AURORA”

Jimmy López Bellido, composer (Houston Symphony Orchestra Featuring Andrés Orozco-Estrada (Conductor) & Leticia Moreno (Soloist))

Track from: Jimmy López Bellido: Aurora & Ad Astra

[Pentatone]

“CANAUÊ, FOR ORCHESTRA”

Dimitri Cervo, composer (Dimitri Cervo)

Track from: Ospa E Convidados

[Orquestra Sinfônica De Porto Alegre]

“CUATRO HAIKUS”

Eddie Mora, composer (Orquesta Sinfónica De Heredia feat. José Arturo Chacón)

Track from: Brujos

[Independiente]

Best Arrangement

“LLÉVATELA”

Rosino Serrano, arranger (Armando Manzanero – Eje Ejecutantes de México)

Track from: Los Músicos Rinden Homenaje A Armando Manzanero

[EJE Ejecutantes De México]

“SON DE LA LOMA”

Daniel Barón & Henry Villalobos, arrangers (Dani Barón)

[Dani Barón]

“ADORO”

Marco Godoy, arranger (Alondra De La Parra & Buika)

Track from: Olé México Gnp

[Elekin Records]

“CUCURRUCUCÚ PALOMA”

Paul Rubinstein, arranger (Alondra De La Parra & Pitingo)

[Elekin Records]

“EL PLAN MAESTRO”

Fernando Velázquez, arranger (Jorge Drexler)

Track from: Tinta Y Tiempo

[Sony Music Entertainment España, S.L.]

Field 16 – Recording Package

Best Recording Package

ANCESTRAS

Isaura Angulo, Carlos Dussán, Karen Flores, Manuel Garcia-Orozco, Juliana Jaramillo, Ledania & Lido Pimienta, art directors (Petrona Martinez)

[Chaco World Music]

BAILAORA – MIS PIES SON MI VOZ

Pedro Fajardo & Siudy Garrido, art directors (Siudy Garrido feat. Ismael Fernandez, Manuel Gago, Jose Luis Rodriguez & Adolfo Herrera)

[Siudy Flamenco Dance Theater, Inc.]

CUANDO TE MUERDES EL LABIO (EDICIÓN CERÁMICA)

Boa Mistura, art director (Leiva)

[Sony Music Entertainment España, S.L.]

FEIRA LIVRE

Carlos Bauer, art director (Bananeira Brass Band)

[Dorsal Musik]

MOTOMAMI (DIGITAL ALBUM)

Ferran Echegaray, Viktor Hammarberg, Rosalía, Daniel Sannwald & Pili Vila, art directors (Rosalía)

[Columbia Records/Sony Music Entertainment]

Field 17 – Production

DENTRO DA MATRIX

Cesar J. De Cisneros & Érico Moreira, engineers; Érico Moreira, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Érico Moreira)

[Érico Moreira]

INDIGO BORBOLETA ANIL

Zé Nigro & Gustavo Ruiz, engineers; João Milliet & Rodrigo Sanches, mixers; Felipe Tichauer, mastering engineer (Liniker)

[Altafonte]

JOBIM FOREVER

Marcelo Saboia, engineer; Marcelo Saboia, mixer; Andre Dias, mastering engineer (Antonio Adolfo)

[Aam Music]

MOTOMAMI (DIGITAL ALBUM)

Chris Gehringer, engineer; Jeremie Inhaber, Manny Marroquin, Zach Peraya & Anthony Vilchis, mixers; Chris Gehringer, mastering engineer (Rosalía)

[Columbia Records]

YA NO SOMOS LOS MISMOS

Julián Bernal, Nico Cotton, Carlitos González, Alberto Hernández, Michel Kuri, Malay, Felipe Mejía, Jv Olivier, Juan Sebastián Parra, Alejandro García Partida & Alan Saucedo, engineers; Julián Bernal, Mikaelin Bluespruce, Raúl López, Lewis Pickett & Harold Sanders, mixers; Julián Bernal & Dave Kutch, mastering engineers (Elsa y Elmar)

[Sony Music Entertainment México, S.A. de C.V]

Producer of the Year

Edgar Barrera

Eduardo Cabra

Nico Cotton

Julio Reyes Copello

Tainy

Best Short Form Music Video

“MIA”

Cami

Nuno Gomes, video director; Mona Moreno Fernández & Ada Odreman, video producers

[Rabbit House]

“THIS IS NOT AMERICA”

Residente Feat. Ibeyi Featuring Lisa-Kaindé Diaz & Naomi Diaz

Greg Ohrel, video director; Jason Cole, video producer

[Doomsday Entertainment]

“A CARTA CABAL”

Guitarricadelafuente

Pau Carrete, video director; Vivir Rodando, video producer

[Sony Music Entertainment España, S.L.]

“HENTAI (OFFICIAL VIDEO)”

Rosalía

Mitch Ryan, video director; Harrison Corwin & Patrick

Donovan, video producers

[Shotclock]

“NADIE”

Sin Bandera

Hernán Corera & Juan Piczman, video directors; Sonti Charnas, Luca Macome, Balisario Saravia & Juan Saravia, video producers

[Mama Hungara]

“TOCARTE”

Jorge Drexler feat. C. Tangana

Joana Colomar, video director; Zissou, video producer

[Sony Music Entertainment España, S.L.]

Best Long Form Music Video

BAILAORA – MIS PIES SON MI VOZ

Siudy Garrido

Pablo Croce, video director; Pablo Croce, Siudy Garrido, Adrienne Arhst Center, video producer

[Pablo Croce Productions]

HASTA LA RAÍZ: EL DOCUMENTAL

Natalia Lafourcade

Bruno Bancalari & Juan Pablo López-Fonseca, video directors; Juan Pablo López-Fonseca, video producer

[Casa Elefante]

MOTOMAMI (ROSALÍA TIKTOK LIVE PERFORMANCE)

Rosalía

Ferrán Echegaray, Rosalía & Stillz, video directors

[Columbia Records]

ROMEO SANTOS: KING OF BACHATA (DOCUMENTARY)

Romeo Santos

Devin Amar & Charles Todd, video directors; Katherine Aquino, Ned Doyle, Raphael Estrella, Sheira Rees-Davies, Amaury Rodríguez & James Rothman, video producers

[Scheme Engine]

MATRIA

Vetusta Morla

Patrick Nnot, video director; Vetusta Morla, video producer

[Pequeño Salto Mortal. Editado Y Distribuido Bajo L]