Lunay: El Niño Con Un Sueño

Un joven llamado Jefnier Osario Moreno recuerda haber crecido en el pequeño pueblo de Corozal en el campo de Puerto Rico y tener los ojos puestos en un escenario más grande, la ciudad de San Juan. Poco sabía él que sus primeros recortes de versiones e improvisadas subidos a SoundCloud y Facebook lanzaría su carrera musical a nivel mundial.

Lunay, el apodo escénico adoptado por Moreno, representa figurativamente “sacrificio, compromiso, disciplina y responsabilidad”, nos dice él. Para él y sus fanáticos, es un recordatorio diario de que ningún sueño es demasiado grande o inalcanzable con determinación, ambición y trabajo duro.

Cuando era niño, Moreno pasó gran parte de su infancia en el campo, perfeccionando su habilidad y agilidad en el fútbol. Su energía cobró vida en juegos amistosos y disfrutó de la libertad que le dio el deporte para ser una fuerza en el campo. Si no estaba dando vueltas, vivía por el lado salvaje, enamorándose de las motocicletas, una pasión que ha llevado consigo hasta la edad adulta.

“Un recuerdo de mi infancia que me llena de felicidad es ver a mi papá venir a mi casa a decirme: ‘¡Oye! Ven, ven conmigo, vamos a correr, y yo muy pequeño, me subía y me iba a pasear en ellos”. Momentos como este ayudaron al joven Lunay a superar el divorcio temprano de sus padres.

Cuando no era un temerario o un atleta, el devoto cantante asistía a la iglesia todos los domingos, siguiendo la tradición de visitar a su abuela, a quien solía molestar por dos o tres pesos (que ella no tendría) para financiar sus actividades traviesas, antes de disfrutar de una cena familiar. A través de estas anécdotas, es evidente que Lunay valora a su familia y a Dios en su fundación.

Como un ávido oyente de reggaetón desde los 13 años, el joven talento urbano disfrutó pero no persiguió la música agresivamente hasta años después. Creía que su talento y amor por el fútbol sería su boleto de salida del campo. Sin embargo, equipado con un oído para las melodías y los ganchos, un atributo que acredita a las grandes rotaciones de los catálogos de Daddy Yankee y Nicky Jam mientras crecía, además de ver a su padre y a su hermano tocar en una banda de coro, la música surgió de forma natural en él.

Lunay dice con humildad: “La música me abrazó y es la conexión más hermosa que he tenido.” El atleta retirado continúa: “Sabía que mi amor por la música era lo más importante cuando puse mi primera pista y comencé a improvisar, jugar con letras y rimas de mi mente. Sentí tanta emoción al sentir ese talento, y allí no había vuelta atrás.”

Con el apoyo de su familia y compañeros de equipo, quienes a menudo lo alentaron a cantar y practicar improvisaciones, Lunay practicó sus letras frente a sus fanáticos de confianza antes de subir sus fragmentos de sonido a Facebook. Cuando se presentó una competencia de improvisaciones, el entusiasta novato aprovechó la oportunidad para demostrar su oficio. El gran premio fue un evento de bienvenida con Daddy Yankee, su ídolo, y esto significó todo para Lunay, quien luego dio lo mejor de sí, y ganó la competencia.

Compartiendo esta experiencia con su padre, los dos viajaron a la gran ciudad para asistir a la exhibición. Cuando llegó el momento de conocer a la estrella al final de la noche, como lo haría cualquier admirador entusiasta, Lunay se acercó a la leyenda urbana y expresó su agradecimiento a Daddy Yankee por su inmensa contribución al género del reggaetón.

Al ser testigo de la presencia en el escenario y el glamour de la industria de la música esa noche, creció en él el fuego para convertirse en una sensación, al igual que su ídolo. Le dijo al cantante de “Gasolina” que no dejaría de hacer música hasta que algún día tuviera una canción con él. Yankee compartío su consejo de nunca dejar de soñar y trabajar duro, y los dos concluyeron su encuentro con una fotografía. “Conocer a Yankee me hizo trabajar muy duro hasta que lo volví a encontrar, pero en un estudio”, recuerda él.

El niño soñador regresó a Corozal y dedicó todo su tiempo a perfeccionar su oficio, incluso vendiendo latas para cubrir los costos del estudio. “Me di cuenta de que crear música era el propósito de mi vida”, dice. La mayor parte de sus días de escuela los pasó conjurando letras y melodías en su cabeza que él anotaba. Después de que terminaran las clases del día, iría directamente al estudio a grabar. “Ver la magia detrás de escribir algo que viene a tu corazón y tu mente e ir al estudio a grabar como artista… como cantante. Fue más que un sueño entrar en la cabina y escuchar TU voz”.

Lunay acumuló una impresionante cantidad de seguidores lanzando improvisaciones de bricolaje grabados en su teléfono antes de subirlos en línea con su nombre, “Jefnier”. En 2017, lanzó el bien producido “Aparentas” en Soundcloud. La pista alegre latina muestra a un joven Moreno versátil, que fluye entre el canto y el rap, y presenta un agudo gancho de Mvrio.

“Internet realmente cambió mi vida”, dice, refiriéndose a la exitosa pista que llamó la atención de los experimentados productores musicales Gaby Music y Chris Jedi, quienes luego lanzaron el sello La Familia. Los productores veteranos trabajaron con varios creadores de éxitos del reggaeton, Daddy Yankee, Bad Bunny, Anuel AA y Ozuna, antes de agregar a Lunay a la lista.

Una vez que el trío se vinculó, Moreno supo que era hora de cambiar de marca, y así llegó el cambio de nombre a Lunay. “Originalmente, comencé como Jefnier… Lunay es solo un juego de letras; es un juego de rimas. Estaba en Condado un día con Chris Jedi, y teníamos lista la primera canción que sacaríamos, pero todavía tenía mi nombre y faltaba el nombre artístico. Entonces, los marcianos qué hacen: crean y buscan ideas, y así salió Lunay”. La afinidad de Lunay por los extraterrestres es evidente en su tatuaje reciente: una maqueta de un medio marciano y medio niño.

Su reintroducción bajo el nuevo nombre artístico se produjo con “A Solas”, seguida de “Como La Primera Vez”, antes de colaborar con Ozuna, Rauw Alejandro y Lyanno en “Luz Apaga”, que acumuló millones de visitas en YouTube. Infundido con la adrenalina de una canción con 147 millones de vistas en YouTube, Lunay invitó a Anuel AA, Brytiago y Alex Rose a un remix de su 2018, “A Solas”, continuando con la racha de popularidad en la plataforma. Para el 2019, lanzó “Soltera”, alcanzando más de 5 millones de visitas en su primera semana.

El arduo trabajo y la dedicación valieron la pena cuando Daddy Yankee y Bad Bunny se subieron al remix de “Soltera” en febrero, lo que le valió a Lunay su primera oportunidad en las listas de Billboard, con la canción alcanzando el puesto 69.

“[Recuerdo haber dicho] Yankee, no voy a dejar de trabajar hasta que pueda grabar contigo”, recuerda sobre su encuentro en la adolescencia con la leyenda del reggaetón. “Tres años después, volví a encontrarme con Yankee en el estudio y se lo recordé”, dice, señalando una foto imaginaria. “Yankee, mira la foto. ¿Recuerdas que te dije que trabajaría sin parar hasta que pudiéramos estar aquí? ¡Estamos aquí ahora!” Hace una pausa, feliz por el reflejo del momento del círculo completo. Y agrega, “gracias, Yankee, por ser siempre la inspiración”.

El creciente éxito de Lunay como un nombre familiar en la isla fue todo antes de que lanzara su álbum de estreno, Épico, en octubre de 2019. El formato largo inaugural de 14 pistas alcanzó el número 2 en los mejores álbumes latinos de Billboard y el 79 en la lista Billboard 200. – impresionantemente solo 14 meses después de tomarse la música en serio por primera vez.

Bajo la nueva administración, La Familia, lanzó su segundo álbum de 15 pistas, El Niño, en mayo de 2021. El álbum, titulado después de su apodo de la infancia, llegó antes de cumplir 21 años, representando su transición de niño a hombre. La canción de apertura del LP, “El Niño”, es un homenaje a “Cara de Niño” de Jerry Rivera, antes de que los oyentes exploren baladas, ritmos rápidos y ritmos inspirados en el perreo, incluidas las presentaciones de los favoritos de la industria, Anitta, Bryant Myers y Zion, por nombrar algunos. El proyecto repleto también incluye presentaciones de algunos de los actos emergentes de Puerto Rico, la interpretación de Lunay de devolver el favor y crear oportunidades para que otros artistas jóvenes se unan a la conversación como lo fue él una vez.

El panorama musical de Puerto Rico está dominado por lo urbano y el reggaeton, lo que da vida a la energía y sensualidad del género caribeño, infundido principalmente con letras en español en todo el mundo. Uniéndose a la compañía de las leyendas, Daddy Yankee y Nicky Jam y, en los últimos años, a Bad Bunny, Rauw Alejandro, Anuel AA y Ozuna, por nombrar algunos, Lunay habla con orgullo de continuar con el legado que iniciaron: “es extremadamente importante para mí. para representar la cultura y el reggaetón. El reggaetón es la cultura, y es lo que nos seguirá dando voz”. Por eso, no tiene planes inmediatos de cantar en inglés y celebra la receptividad del género bilingüe a nivel mundial. “Siempre quiero resaltar mi sabor puertorriqueño y mi esencia puertorriqueña”.

Lejos de completar su legado, la estrella urbana de ojos muy abiertos tiene los ojos puestos en Europa y Asia, Tokio para ser específicos, con la esperanza de llevar sus letras en español al extranjero. Sin embargo, a medida que Lunay construya su base de admiradores global, Puerto Rico siempre será su base. “Puerto Rico significa mi sangre, significa hogar, soy yo… soy Puerto Rico”, afirma con orgullo. “Dondequiera que esté, soy Puerto Rico y lo representó desde el momento en que abro los ojos”.

El artista se pellizca en sentido figurado al reflexionar sobre lo lejos que ha llegado y cuánto más le queda por lograr. “Se siente como un sueño que finalmente ha llegado: que los admiradores estén allí consumiendo mi música, que mi nombre sea reconocido a nivel mundial y poder representar a Puerto Rico y a mi familia… se siente como una bendición”.

Traducido por Joselyn Martínez