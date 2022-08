El Sonido de Lunay Sigue Evolucionando con la Edad

See latest videos, charts and news

See latest videos, charts and news

Honda y Billboard se unieron para destacar a la estrella en ascenso y su creciente catálogo, para crear un escenario único para “Bandida.” El tema funk-fare producido por Came Beats y Gaby Music es el último proyecto del puertorriqueño de 21 años. Tanto en sentido figurado como literal, la pista se abre con un foco de atención en el artista, que pronto es acompañado por una bandida; una encarnación metafórica de la fuerza y ​​​​la ferocidad femenina. El cantante canta: Tá en la tuya, tira’ puya, pero yo sé cómo hacerte caer/Y no te mienta’, baby, que ya nadie e’ fiel (Fiel), cabalgando con coquetería sobre un sintetizador sincopado y una sutil cadencia de piano, antes de ser unidos por dos bailarines de respaldo para bailar la balada.

Get weekly rundowns straight to your inbox