Young Miko debuta en el Hot 100 con innovadora colaboración con Feid ‘Classy 101’

Young Miko es oficialmente una artista de Billboard Hot 100, al lograr su primera entrada en la lista del 1 de julio con su colaboración con Feid, “Classy 101”.

La canción, lanzada el 30 de marzo a través de Universal Music Latino/UMLE, debuta en el No. 99 con 5,5 millones de streams oficiales en Estados Unidos (un alza del 11%) y 1,5 millones de impresiones de audiencia en difusión radial (un alza del 11%) la semana de seguimiento del 16 al 22 de junio, según Luminate.

La colaboración también sube 19-15 en Hot Latin Songs en su 12a semana en la lista. En cuanto a difusión radial, vuelve a ingresar al Latin Rhythm Airplay en el No. 24 (después de alcanzar el No. 23).

El perfil mundial de la canción también continúa subiendo, al avanzar el tema 22-19 en el Billboard Global Excl. U.S. y 29-24 en el Billboard Global 200, con 33,5 millones de streams (un 7% más) a nivel mundial.

“Classy 101” es la primera canción de Young Miko en llegar a una lista de Billboard basada en Estados Unidos. Inicialmente debutó en el No. 29 del chart Hot Latin Songs del 15 de abril. Antes de eso, la cantante había aparecido una vez en las listas con su éxito en solitario “Lisa”, que debutó y alcanzó el No. 147 en el Global Excl. U.S. de marzo.

Young Miko (cuyo verdadero nombre es María Victoria Ramírez de Arellano), de 24 años, de Añasco, Puerto Rico, trabajó como tatuadora y estudió en la Universidad de Puerto Rico antes de incursionar en la música. Lanzó su primer EP, Trap Kitty, en julio de 2022 a través de The Wave Music Group. También ha colaborado con nombres destacados de la música latina como Arcángel, Brray, Caleb Callloway, Omar Courtz, Chris Jeday, Jowell y Randy, Lyanno y Casper Mágico, entre otros. Aparece en el último LP de Yandel, Resistencia, en el tema “Cuando te toca”, lanzado en enero.

Young Miko se encuentra actualmente de gira con su Trap Kitty World Tour, programado hasta octubre.