Yordano es reconocido como “Cavaliere” de la República Italiana

El cantautor ítalo-venezolano Yordano Di Marzo, conocido por la mayoría simplemente como Yordano, fue reconocido con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana — el máximo honor que otorga el país europeo a personalidades destacadas en ciencias, artes, deportes y otros campos.

El veterano artista fue nombrado “Cavaliere” el jueves (20 de abril) en una ceremonia privada en la Embajada de Italia en Caracas.

“Para mí, como romano-italiano, es un gran honor”, dijo Yordano en un comunicado. “Es un reconocimiento a mi trabajo como cantautor, a lo que mi música ha dejado en el alma de la gente. Y como soy dos veces inmigrante, sé lo duro que es poder destacarte en un país que no es el tuyo. Estos reconocimientos cobran un sentido mucho más grande de lo que la gente pueda imaginar”.

“Yo me siento muy venezolano”, agregó. “Pero cuando visito Roma y miro toda la historia que vive en las calles de esa ciudad, me dan un orgullo que se me asienta el pecho y pienso: ‘Soy romano, también soy de aquí”.

Actualmente radicado en Nueva York, Yordano nació en Roma y llegó de niño a Venezuela, donde estudió arquitectura antes de dedicarse de lleno a la música. En 1978 comenzó su carrera como vocalista de la banda Sietecuero, y en 1982 debutó como solista con Negocios Son Negocios, del que se desprenden clásicos como “Vivir en Caracas”, “Perla negra” y “Días de junio”, cuyas letras profundas y poéticas definieron su estilo.

Pero fue su segundo álbum, Yordano de 1984, y la canción “Manantial de corazón”, lo que lo consagró internacionalmente. Sus siguientes discos presentaron éxitos radiales como “Locos de amor”, que figuró en la lista Hot Latin Songs de Billboard en marzo de 1989; “Madera fina”, que pasó 10 semanas en el mismo chart entre 1990-91; y la canción de comentario social “Por estas calles” (1992), tema de la telenovela del mismo nombre. En 2016, junto a artistas invitados como Carlos Vives, Kany García y Ricardo Montaner, revisitó su catálogo en El Tren De Los Regresos, que le mereció su segunda entrada en la lista Latin Pop Albums de Billboard después de Jugando Conmigo en 1987.

Yordano recibe el título de “Cavalier” tras haber sido galardonado con el Latin Grammy a la Excelencia Musical el pasado noviembre, cuando conversó con Billboard Español sobre sus 40 años de trayectoria.

