Yng Lvcas obtiene su primer Top 10 en una lista de álbumes de Billboard con ‘LPM’: ‘¡Es otro rollo!’

El más reciente intérprete mexicano de trap y reggaetón, Yng Lvcas, ingresa por primera vez a una lista de álbumes de Billboard al debutar LPM en el No. 8 de Top Latin Albums (con fecha del 8 de abril).

Explorar See latest videos, charts and news Peso Pluma Yng Lvcas See latest videos, charts and news

“¡Es otro rollo, gracias!”, dice Yng Lvcas a Billboard. “Primeramente, sin la gente que está detrás de mí y todo el público que escucha y le da play, sin ellos no sería lo mismo. Entonces, ¿cómo me siento? Feliz, contento. ¿Qué sigue? Puras cosas nuevas, puras cosas buenas, y nada. Más álbumes de ese tipo. No hay pa’ atrás. No somos cangrejitos; vamos pa’ adelante”.

Relacionadas Pipe Bueno firma acuerdo de gestión con Business Manager JB y OCESA Seitrack

LPM entra a los estratos superiores respaldado sobre todo por la actividad de streaming, e impulsado en gran parte por el remix lanzado el 17 de marzo de “La bebe”, una canción del álbum con el debutante de corridos tumbados Peso Pluma, cuyo video oficial debutó el 23 de marzo. LPM se lanzó en 2021 de forma independiente, pero ha tenido un auge en las últimas semanas tras la subida de “La bebe”, que ha florecido en TikTok con más de medio millón de videos en la plataforma. (Todas las versiones de la canción se combinan en una sola lista en los charts de Billboard; la actividad de TikTok no contribuye directamente a las listas).

“Trabajar con el flaco es otra cosa”, agrega Lvcas. “Mis respetos pa’ él, pa’ todo su equipo. Ojalá salgan como estos muchos temas más con Peso. Yo creo que dentro del disco hasta ahorita se puede decir que es la consentida, la favorita”.

Durante la semana de seguimiento del 23 al 30 de marzo, el set de ocho temas generó 9.000 unidades equivalentes a álbumes, según Luminate. Eso equivale a 13,77 millones de streams oficiales a pedido de las canciones del álbum, con el 98% de esa suma de “La bebe”, principalmente del remix.

En la lista multimétrica Top Latin Albums, medida en unidades equivalentes de álbumes, cada unidad equivale a la venta de un álbum o a 10 temas distintos vendidos de un álbum, o a 3.750 streams de audio y video oficiales con publicidad o 1.250 pagados o por suscripción a pedido generados por canciones de un álbum.

El cantautor de 23 años obtiene su primer Top 10 en cualquier lista de álbumes de Billboard en su primer intento. Hizo su primera entrada en las listas con “La bebe”, debutando en el No. 38 de Hot Latin Songs (25 de febrero) con 2 millones de streams oficiales.

El primer álbum Top 10 de Lvcas llega poco después de que el artista se unió a Warner Latina. “[Aparte de ‘La bebe’] hay otros dos o tres dentro del disco que marcan mucho. ‘Déjame’, dedicado a una morrita, y ‘Pégame’, que se está posicionando poco a poco. Es increíble cómo han crecido los números”.

Además de su entrada en Top Latin Albums, “La bebe” avanza en Hot Latin Songs al brincar 11-3 en la lista multimétrica con casi 14 millones de streams oficiales, 101% más que la semana anterior. La suma lleva a un debut en el No. 14 de la lista general Streaming Songs y sube 7-2 en Latin Streaming Songs, la clasificación más alta para Lvcas en cualquier lista de Billboard.

“El proceso de haber escrito todo fue rápido. La anécdota es que todo salió dentro de 15 días”, recuerda Lvcas. “El 10 de diciembre se me prendió la chispa y dije: ‘Tengo que sacar un álbum de puro reggaetón, porque no tengo reggaetón en plataformas. Ahí les va’. Entonces, empecé a escribir temas que ya tenía escritos. ¿Cómo fue todo? Loquísimo, de un día para otro. Tuve que meterme al estudio. La grabación de video. Yo lo hice todo, yo edité todo, yo hice los cover arts. Todo salió a la brava, en caliente, como decimos los mexicanos”.

Las ventas también contribuyen al ascenso de “La bebe” al vender 1.000 descargas durante el mismo período, lo que le vale el No. 4 en Latin Digital Song Sales.

En el Billboard Hot 100 de todos los géneros, “La bebe” se catapulta 77-34, llevándose el honor de Greatest Gainer/Streaming de la semana.

Por otra parte, LPM genera suficiente actividad para lograr un debut en el No. 142 de la lista general Billboard 200.