‘Six Jewels 23’ de Yng Lvcas debuta en No. 5 de Top Latin Albums

Yng Lvcas logra su segundo top 10 en la lista Top Latin Albums de Billboard con su más reciente EP, Six Jewels 23, que llega al No. 5 del ranking con fecha del 10 de junio. El set incluye seis temas o “joyas”, como él las llama, mientras que “23” es un guiño a su edad.

Yng Lvcas comenzó su carrera en su natal Guadalajara, México, mezclando el reggaetón y trap del siglo XXI con toques de música regional mexicana como la electro cumbia. El debut en el top 10 de Six Jewels le sigue a una explosión internacional con el remix de “La bebe” con Peso Pluma, que colocó a ambos artistas en el No. 2 de las listas globales de Billboard Global Excl. U.S. (con fecha del 22 de abril) y Global 200 (para el 22 de junio).

En Estados Unidos, el remix de “La bebe” alcanzó el puesto No. 11 en el Billboard Hot 100 de todos los géneros (en la lista con fecha del 6 de mayo) y el No. 2 en el chart multimétrico Hot Latin Songs (con fecha del 15 de abril).

La versión original de “La bebe” es la última canción su álbum debut LPM, que alcanzó el tercer lugar en Top Latin Albums (con fecha del 29 de abril), su primera entrada en cualquier lista de álbumes de Billboard.

Six Jewels 23, que también debuta en el No. 3 de Latin Rhythm Albums, comienza con 11.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas durante la semana de seguimiento del 26 de mayo al 1 de junio, según Luminate. Como se ha convertido en la norma con los nuevos artistas, la mayor parte de la suma inicial del álbum se deriva de unidades de streaming equivalentes a álbumes, lo que equivale a 16,9 millones de reproducciones oficiales a la carta en Estados Unidos de las canciones del álbum.

En la lista multimétrica Top Latin Albums, cada unidad equivale a la venta de un álbum, o a 10 canciones individuales vendidas de un álbum, o a 3.750 streams de audio y video oficiales con publicidad o 1.250 streams de audio y video oficial de las canciones de un álbum en servicios pagados o por suscripción.

Six Jewels fue lanzado el 25 de mayo a través de Warner Latina. Es el tercer álbum regional mexicano que debuta en el top 5 de Top Latin Albums en lo que va de 2023, después de Pa Que Hablen: I de Fuerza Regida, también en el No. 5 en enero, y Desvelado de Eslabón Armado, que llegó al No. 1 en la lista con fecha del 3 de mayo.

Six Jewels también le da a Yng Lvcas su mejor comienzo en el chart general Billboard 200, en el No. 92, superando el inicio en el No. 142 de LPM, que ascendió al No. 57 cuatro semanas después de su debut (en la lista fechada el 29 de abril).

El cantautor de 23 años, cuyo verdadero nombre es Daniel Oswaldo Donlucas Martínez, adoptó el nombre artístico de Yng Lvcas en el 2021 antes de lanzar el EP de ocho corridos Wup? Mixtape1 (el set no ha entrado de momento a ningún chart de Billboard).