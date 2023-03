Yng Lvcas llega al Hot 100 con ‘La bebe’, impulsado por remix con Peso Pluma

El cantautor mexicano Yng Lvcas logra su primera entrada en el Billboard Hot 100 (con fecha del 1 de abril) gracias a su existoso sencillo “La bebe”, de la que recientemente lanzó un remix con su compatriota, el artista en ascenso Peso Pluma.

La canción, que Yng Lvcas lanzó de manera independiente en diciembre de 2021, debuta en el No. 77 con 6,8 millones de streams en Estados Unidos (un 128% más) en la semana de seguimiento del 17 al 23 de marzo, según Luminate. Su remix con Peso Pluma fue lanzado el 17 de marzo por Warner Latina. (Todas las versiones del tema se combinan en una sola entrada en las listas de Billboard).

Al mismo tiempo, el tema brinca 35-11 en Hot Latin Songs en su sexta semana en las listas. También avanza 74-20 en el Billboard Global Excl. U.S. y 103-21 en el Billboard Global 200 (32,1 millones de streams, un 79% más en todo el mundo).

TikTok ha sido un factor importante en el creciente perfil de la canción, al usarse un fragmento de la misma en más de 35.000 clips en la plataforma hasta la fecha. (TikTok no contribuye directamente a las listas de Billboard).

Yng Lvcas es un debutante en las listas de Billboard. “La bebe” se convirtió en su primera entrada tras su debut en Hot Latin Songs y Global Excl. U.S. del 25 de febrero.

Fuera de las listas de éxitos, ha lanzado Wup? Mixtape1 y el LP LPM, ambos en 2021. También lanzó dos EP el año pasado: Taka Taka Mixtape y Puerqueo EP.

En cuanto al reciente debutante en el Hot 100 Peso Pluma, éste logra su quinto éxito en la lista con “La Bebe”. Los cinco temas se encuentran actualmente en la lista: “Ella baila sola” con Eslabón Armado debuta en el No. 26; “AMG”, con Gabito Ballesteros y Natanael Cano, se encuentra en el No. 70 (después de alcanzar el No. 66 en febrero); “Por las noches” avanza 92-72 en su segunda semana en el chart, y “PRC” con Cano salta de 95-73 (un nuevo máximo).