Yahritza y Su Esencia logra primer No. 1 en lista Airplay de Billboard con ‘Frágil’: ‘Muchas gracias de todo corazón’

Yahritza y Su Esencia logra su primer No. 1 en un chart de difusión radial de Billboard al subir “Frágil” con Grupo Frontera 3-1 en la lista Regional Mexican Airplay (con fecha del 12 de agosto).

“Muchas gracias de todo corazón”, dice Yahritza Martinez a Billboard. “La verdad que es una bendición y todo es gracias a nuestro público. Siempre supimos que la canción iba ser muy especial desde el momento en que la empezamos a trabajar con los chicos de Frontera y nos da mucho gusto que hayan conectado tanto con esta canción. Estamos muy emocionados para cantarla en nuestra gira que casi ya arranca este 15 de agosto”.

“Frágil” desplaza de la cima a “No es que me quiera ir” de Alejandro Fernández gracias a un aumento del 28% en las impresiones de la audiencia, a 8,4 millones, obtenidas en Estados Unidos durante la semana de seguimiento que finalizó el 3 de agosto, según Luminate. (“Que me quiera” cae al No. 3 con un recorte del 16%, a 7,41 millones).

Yahritza y Su Esencia festejó su primera entrada en la radio cuando “Frágil” debutó en el No. 38 de Regional Mexican Airplay el 1 de julio. La canción se abrió camino en varias listas de Billboard antes de su debut en la radio, incluida una incursión en No. 82 del Billboard Hot 100 (6 de mayo) para un pico posterior en el No. 69. Veamos sus rankings.

Posición pico, lista, fecha:

No. 2, Latin Airplay, 12 de agosto

No. 3, Latin Digital Song Sales, 22 de abril

No. 10, Hot Latin Songs, 5 de April Aug. 5

No. 11, Latin Streaming Songs, 27 de mayo

No. 35, Billboard Global Excl. U.S., 3 de junio

No. 37, Billboard Global 200, 3 de junio

No. 69, Billboard Hot 100, 27 de mayo

“Frágil” es la primera entrada de 2023 en las listas de éxitos del trío de hermanos Martínez, que alcanzó el No. 17 en Hot Latin Songs con “Inseparables” junto a Ivan Cornejo en octubre pasado. Desde entonces, el grupo compuesto por Yahritza (voz principal y guitarra acústica), Armando (Mando; guitarra de 12 cuerdas) y Jairo (bajo acústico) lanzó otras cuatro canciones, ninguna de las cuales obtuvo una entrada en Billboard. Esas canciones enfrentaron un proceso de grabación diferente, atribuible a una estadía de siete meses en la Ciudad de México por parte del hermano mayor, Mando, quien tuvo que mudarse a su país natal mientras se procesaba su visa O-1. Durante ese tiempo, los hermanos se conectaron vía FaceTime para grabar y componer, aunque Yahritza y Jairo realizaron algunos viajes para facilitar el proceso.

“Frágil” es la primera colaboración entre el trío y Frontera, que se asegura su cuarto No. 1 entre siete top 10 consecutivos en Regional Mexican Airplay, incluido el campeón por seis semanas “Que vuelvas” con Carin León (enero-marzo).

“Trabajar con nuestros amigos de Grupo Frontera fue muy divertido y una experiencia inolvidable”, agrega Yahritza y Su Esencia. “Surgió una relación muy bonita con ellos y gracias a Dios podemos decir que ellos son unos de nuestros mejores amigos en la industria”.

Además de su No. 1 en Regional Mexican Airplay, “Frágil” casi asciende a la cima de la lista general Latin Airplay, donde la canción subió 8-2.

“Frágil” fue compuesta por Yahritza Martínez, Edgar Barrera, Kevyn Cruz y Luis Angel O’Neill Laureano.