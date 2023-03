Wisin & Yandel y Rosalía se apuntan su mejor debut en el Latin Airplay con ‘Besos Moja2’

Wisin & Yandel y Rosalía alcanzan un nuevo logro en sus carreras al obtener cada uno su debut más alto en el Latin Airplay de Billboard. “Besos Moja2”, su primera colaboración, llega al No. 2 de la lista con fecha del 11 de marzo. Es el despegue más alto para el dúo puertorriqueño, luego de 46 entradas, y para Rosalía, que ha acumulado nueve desde su primera aparición en los charts en 2019.

“Besos Moja2” arranca con 10,2 millones de impresiones de audiencia obtenidas en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 24 de febrero al 2 de marzo, según Luminate.

La nueva entrada en la lista de todos los géneros le otorga a Wisin & Yandel su 28º Top 10, con lo que quedan empatados con Ricky Martin en el séptimo lugar en general; entre ellos, el dúo ha obtenido 15 primeros lugares. Rosalía, por su parte, consigue su séptimo Top 10, seis de los cuales llegaron al No. 1 del ranking. Echa un vistazo al marcador de Top 10 desde el inicio de la lista en 1994:

46, Daddy Yankee

41, Enrique Iglesias

40, J Balvin

37, Ozuna

35, Shakira

30, Marco Antonio

28, Ricky Martin

28, Wisin & Yandel

Tomó casi una década y media para que Wisin & Yandel regresaran a toda máquina con un debut en los primeros lugares. En noviembre de 2007, el dúo despegó en el No. 3 con “Sexy movimiento”, que luego dominó una semana (enero de 2008). Previamente, logró su primera entrada al Top 10, en el No. 8, con su participación en “Noche de entierro (nuestro amor)” de Los Benjamin, que incluyó también a Daddy Yankee, Héctor “El Father” y Zion, en septiembre de 2006. (La canción alcanzó su tope en el No. 6 una semana después, permaneciendo tres semanas en el puesto).

Como se mencionó, Wisin & Yandel han acumulado 15 No. 1, incluyendo con “Mayor que usted” con Natti Natasha y Daddy Yankee, que pasó una semana en la cima en septiembre pasado.

Para Rosalía, el despegue de “Besos Moja2” en el No. 2 es su único debut en el Top 10 de una colección de nueve entradas en el Latin Airplay durante su carrera. Entre ellos, sin embargo, ha conseguido seis No. 1, más recientemente con “El pañuelo” con Romeo Santos (lista con fecha del 25 de febrero).

“Besos” debuta simultáneamente en el No. 1 del Latin Rhythm Airplay. Es el vigésimo primer lugar para Wisin & Yandel en esa lista, y empatan con Ricky Martin en el cuarto lugar detrás de Daddy Yankee y Bad Bunny, ambos con 34 No. 1, y Ozuna, con 29. Rosalía logra también su cuarto No. 1 en la lista.