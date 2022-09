Video musical “Con altura” de Rosalía y J Balvin alcanza nuevo hito

Rosalía alcanza nuevas alturas con el video musical de su éxito de 2019 con J Balvin y El Guincho, “Con altura”.

El video ha superado 2.000 millones de vistas en YouTube. En otra parte de la plataforma de streaming de videos, tanto Rosalía como Balvin aterrizan esta semana entre los Global Top Artists, con J Balvin en el No. 7 y Rosalía – cuya canción “Despechá” ocupa el séptimo lugar en la lista Global Top Songs esta semana – está de No. 40.

Bajo la batuta de Director X, el video de “Con altura” muestra al trío armando una fiesta en un avión, con la estrella española haciendo alarde de sus característicos pasos de flamenco. Cuando la canción se lanzó hace tres años, llegó al puesto No. 12 de la lista de Hot Latin Songs de Billboard (a la fecha del 29 de junio de 2019). En el recuento de Latin Airplay, alcanzó el No. 15 ese mismo año.

“Con altura” es un contagioso tributo al reggaetón de la vieja escuela fusionado con sonidos de flamenco moderno. Como Rosalía explicó en un comunicado de prensa en aquel entonces, la canción “es un homenaje al reggaetón más clásico y original: el reggaetón playero. Cuando era más joven me encantaba oír reggaetón y hubiese sido natural para mí hacer una canción como esta antes, pero no me gusta forzar las cosas”.

Rosalía promueve ahora su más reciente sencillo, “Despechá”, que ocupa actualmente la casilla No. 8 de la lista Hot Latin Songs (a la fecha de 17 de septiembre). Producida por Chris Jedi y Gaby Music, la fusión de electro-merengue y mambo trata de una chica que sale a un club con una amiga para superar un mal de amores. Se inspira en la música de los artistas dominicanos Juan Luis Guerra, Omega y Fefita La Grande. La artista también se encuentra en medio de una gira en apoyo a Motomami. Las fechas se encuentran en su página web.