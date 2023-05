‘Un x100to’ lleva a Grupo Frontera y Bad Bunny al No. 1 del Latin Airplay

Grupo Frontera logra una hazaña no vista en la lista Latin Airplay de Billboard en más de una década, al convertirse en el primer artista o agrupación que coloca dos canciones regionales mexicanas en el No. 1 de la lista el mismo año. El grupo reclama la primera victoria doble de este tipo desde Banda El Recodo de Cruz Lizárraga en 2009.

Explorar See latest videos, charts and news Bad Bunny Grupo Frontera See latest videos, charts and news

“Un x100to” de Grupo Frontera con Bad Bunny, alcanza el No. 1 en el Latin Airplay (con fecha del 20 de mayo) gracias a un incremento del 20% en las impresiones de audiencia, a 10,7 millones, en Estados Unidos la semana que finalizó el 11 de mayo, según Luminate.

El quinteto alcanzó su primer No. 1 en el Latin Airplay con “Bebe dame”, junto a Fuerza Regida, que llegó a la cima del chart con fecha del 25 de marzo.

El último exponente del regional mexicano que tuvo dos No. 1 en la lista el mismo año fue Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, con “Te presumo” y “Me gusta todo de ti”, que gobernaron durante seis y cinco semanas a partir del 28 de febrero y 26 de diciembre de 2009, respectivamente.

Desde el lanzamiento del Latin Airplay en noviembre de 1994, Grupo Frontera es solo el quinto en lograr dos No. 1 regionales mexicanos en un solo año. Marco Antonio Solís logró la hazaña por primera vez en 1996 y es el único artista que lo ha hecho dos veces.

Aquí la lista completa:

Artistas o grupos con 2 canciones regionales mexicanas en el No. 1 del chart Latin Airplay en un año:

Grupo Frontera, 2023: “Un x100to” con Bad Bunny, “Bebe dame” con Fuerza Regida

Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, 2009: “Me gusta todo de ti”, “Te presumo”

Conjunto Primavera, 2007: “Basta ya,” “Ese”

Marco Antonio Solís, 1997: “La venia bendita,” “Así como te conocí”

Marco Antonio Solís, 1996: “Recuerdos, tristeza y soledad”, “Qué pena me das”

Bad Bunny, mientras tanto, consigue su 21er No. 1 en el Latin Airplay, la séptima mayor cantidad desde el inicio de la lista en 1994. J Balvin lidera con 35 No. 1, seguido por Enrique Iglesias y Ozuna (32 cada uno), Daddy Yankee (28), Maluma y Wisin (22 cada uno).

El regional mexicano a lo largo de las décadas: Ampliando el impulso del género regional mexicano, cuando Grupo Frontera alcanzó el No. 1 con “Bebe dame” en marzo, el quinteto devolvió el formato al primer lugar del Latin Airplay tras una ausencia de tres años, desde que “Escondidos” de La Adictiva Banda San José de Mesillas se coronó por una semana el 18 de enero de 2020.

En esta década, hasta ahora, cuatro canciones regionales mexicanas han llegado al No. 1. “Escondidos” sucedió a “Caballero” de Alejandro Fernández, que comenzó su reinado de dos semanas en la lista del 4 de enero de 2020, antes de los dos primeros lugares de Grupo Frontera.

Mirando hacia atrás al inicio de la lista Latin Airplay en 1994, los años 90 dispensaron la mayor cantidad de éxitos regionales mexicanos en una sola década: 18 (a pesar de que la lista debutó casi a mitad de la década), liderados por Solís, Rocío Dúrcal, Alejandro Fernández, Juan Gabriel, Los Tigres del Norte y Selena. Casi tantos (17) gobernaron durante la década de 2000, mientras que nueve lideraron en la década de 2010, continuando con un rico legado para el género.

La década de 2020 está en camino a sumar unos 12 No. 1 regionales mexicanos, aunque el éxito sin precedentes del género en el Billboard Hot 100, liderado por “Un x100to” y “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma — los primros top 10 regionales mexicanos en la historia de la lista, donde actualmente ocupan el No. 7 y el No. 4, respectivamente — sugieren un tope aún mayor. Una nueva ola de artistas está fusionando mariachi, norteño, banda, sierreño y corridos, además de colaborar con otros de otros géneros musicales, como Bad Bunny.

The 2020s are on pace for around 12 regional Mexican No. 1s by the end of the decade, although the genre’s unprecedented heights on the Billboard Hot 100, led by “Un x100to” and Eslabon Armado and Peso Pluma’s “Ella Baila Sola” – the first regional Mexican top 10s ever on the chart, where they currently rank at Nos. 7 and 4, respectively – suggest an even greater ceiling. A new wave of acts is fusing mariachi, norteño, banda, sierreño and corridos, as well as collaborating with artists, such as Bad Bunny, generally outside the genre.