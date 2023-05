‘Un x100to’ de Grupo Frontera y Bad Bunny pasa 2da semana en el No. 1 de las listas globales de Billboard

“Un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny pasa su segunda semana en el No. 1 tanto del chart Billboard Global 200 como del Billboard Global Excl. U.S. (con fecha del 13 de mayo). Una semana antes, la canción se convirtió en el primer No. 1 en cada lista para Grupo Frontera y el segundo para Bad Bunny.

Entre tanto, “Cupid” de Fifty Fifty pasa a ser el primer éxito del grupo en el top 5 del Global 200, con un avance de 8-5.

Los charts Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., lanzados en septiembre de 2020, clasifican las canciones según la actividad de streaming y ventas seleccionadas de más de 200 territorios de todo el mundo, según la compilación de Luminate. El Global 200 incluye datos mundiales y el Global Excl. U.S. comprende datos de territorios que no incluyen a Estados Unidos.

Las clasificaciones de las listas se basan en una fórmula ponderada que incorpora solo streams oficiales por suscripción y con publicidad de servicios de música de audio y video, así como ventas de descargas, reflejando estas últimas la compras de minoristas de música digital de servicio completo de todo el mundo, excluyéndose las ventas de sitios directos al consumidor (D2C) de los cálculos de los charts.

‘100’ es otra vez No. 1 en el Global 200

“Un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny logra una segunda semana en el No. 1 en el Billboard Global 200, con 99,5 millones de streams (un 10% menos) y 3.000 vendidos (un 28% menos) en todo el mundo del 28 de abril al 4 de mayo.

“Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma se mantiene en el No. 2 del Global 200 dos semanas después de alcanzar el No. 1, y “La bebe” de Yng Lvcas y Peso Pluma se mantiene en su mejor puesto, en el No. 3. Gracias a “un x100to”, “Ella baila sola” y “La bebe”, las canciones regionales mexicanas (y en español) ocupan los tres primeros lugares de la lista simultáneamente por segunda semana consecutiva, algo que no había sucedido hasta hace una semana.

“Flowers” de Miley Cyrus se mantiene estable en el No. 4 del Global 200, tras haber pasado 12 semanas en la cima entre enero y abril.

Para completar el top 5 del Global 200, Fifty Fifty de Corea del Sur llega a las altas esferas por primera vez al saltar su gran éxito “Cupid” 8-5, un incremento del 38%, a 77,7 millones de streams, y un 54%, a 4.000 vendidos en todo el mundo.

El cuarteto compuesto por Aran, Keena, Saena y Sio se convierte en el tercer grupo de K-pop en alcanzar el top 5 del Global 200, uniéndose a BTS (con ocho éxitos entre los cinco primeros lugares) y BLACKPINK (tres).

Grupo Frontera y Bad Bunny, aferrados a la cima del Global Excl. U.S.

“Un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny encabeza el Billboard Global Excl. U.S. por segunda semana, impulsado por 75,4 millones de streams (un 8% menos) fuera de Estados Unidos del 28 de abril al 4 de mayo.

Peso Pluma se clasifica en los No. 2 y 3 en el Global Excl. U.S.: “La bebe”, con Yng Lvcas, brinca del No. 3 al No. 2, y “Ella baila sola”, con Eslabón Armado, baja del No. 2 al No. 3.

Al igual que en el Global 200, gracias a “un x100to”, “La bebe” y “Ella baila sola”, las canciones regionales mexicanas (y en español) ocupan los primeros tres puestos del Global Excl. U.S. simultáneamente por segunda semana consecutiva, siendo también hasta el momento los únicos dos marcos de este tipo en la historia del chart.

Las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. (con fecha del 13 de mayo de 2023) se actualizarán en Billboard.com mañana (9 de mayo). Los 100 títulos principales de ambas listas están disponibles para todos los lectores en Billboard.com, mientras que las clasificaciones completas de 200 títulos pueden verse en Billboard Pro, el servicio por suscripción de Billboard. Para noticias sobre charts, puedes seguir a @billboard y @billboardcharts en Twitter e Instagram.

Luminate, el proveedor de datos independiente de las listas de Billboard, completa una revisión exhaustiva de todos los datos utilizados para compilar las clasificaciones de las listas semanales. Luminate revisa y autentifica los datos. En asociación con Billboard, se eliminan los datos considerados dudosos o no verificables, utilizando criterios establecidos, antes de que se hagan y publiquen los cálculos finales de los charts.