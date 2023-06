‘Un cumbión dolido’ de Christian Nodal llega al No. 1 del Regional Mexican Airplay

“Un cumbión dolido” de Christian Nodal asciende del No. 4 al No. 1 del Regional Mexican Airplay de Billboard (con fecha del 3 de junio). Con este nuevo triunfo, Nodal consolida su récord como el solista con más No. 1 en la lista (octavo en general), 15, desde que el chart se lanzó en 1994. Además, es el único solista que ha liderado la lista en 2023.

Según Luminate, “Un cumbión dolido” corona el Regional Mexican Airplay impulsado por un aumento del 27% en las impresiones de audiencia, a 7,7 millones, registradas durante la semana de seguimiento del 19 al 25 de mayo. Lanzada el 20 de febrero a través de Producciones Ladrón/Sony Music Latin, la cumbia con mariachi norteño toma la delantera en su décima semana.

“Cumbión” es un sencillo del tercer EP de Nodal, Forajido EP2, lanzado el 29 de mayo. El set de seis canciones es una continuación de Forajido (EP), que se unió a tres LPs de larga duración cuando debutó y alcanzó el puesto No. 6 en junio de 2022 para otorgarle a Nodal su cuarto top 10 consecutivo en Regional Mexican Albums.

Al subir a la cima del Regional Mexican Airplay, intercambia lugares con “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma tras una semana a cargo. Ahora, con 15 primeros lugares a su nombre, Nodal fortalece su reinado como el solista con más No. 1, estatus que asumió el 24 de abril de 2021, cuando “Duele”, su dueto con Alejandro Fernández, aterrizó en la cumbre.

Además, en lo que va de 2023 Nodal es el único que ha liderado el Regional Mexican Airplay por su cuenta, sin que lo acompañe ningún otro artista, entre las 15 canciones que han llegado a la cima. El último solista en dominar el ranking fue Gerardo Ortiz, con “Modo crudo”, el pasado octubre (por una semana).

Fuera del Regional Mexican Airplay, “Cumbión” avanza en la lista general Latin Airplay, al No. 6, tras haber roto la barrera del top 10 una semana antes en el No. 9.

Grupo Firme & Gerardo Coronel toman la delantera

En otras listas latinas, Gerardo Coronel logra su primer top 10 en el Latin Airplay gracias “Qué onda perdida” con Grupo Firme, que sube 21-8 en su sexta semana.

“Qué onda”, originalmente lanzada el 17 de febrero vía RB/Union Music, se abre nuevos caminos después de que la colaboración con Grupo Firme lanzada a través de Music VIP tuvo un sólido incremento del 52% en las impresiones de la audiencia, a 7,2 millones, obtenidas durante el mismo período, convirtiéndose en el Greatest Gainer (mayor ganador) de la semana.

Coronel se lleva a casa su primer No. 1 después de llegar al No. 32 con “Te felicito” en mayo. Grupo Firme, por su parte, recoge su séptimo top 10, luego de que la banda radicada en Tijuana, Baja California, alcanzara el No. 7 con “Alaska” en noviembre.

Al subir “Qué onda” 13 posiciones en el Latin Airplay, la canción se une a otras tres que han ascendido tanto o más en 2023, todas regionales mexicanas: “No me hablen de amor” de Pepe Aguilar e Intocable (lista con fecha del 28 de enero) y “Qué agonía” de Yuridia y Ángela Aguilar (lista del 11 de febrero) se dispararon 28-10, mientras que “Que vuelvas” de Carin León y Grupo Frontera escaló 21-6 (28 de enero).