Tony Bennett, legendario intérprete del Gran Cancionero Americano, muere a los 96 años

Tony Bennett, un cantante de cantantes cuya lealtad inquebrantable al Gran Cancionero Americano le conectaría con múltiples generaciones de talentos diversos — Pearl Bailey, Count Basie, Amy Winehouse y Lady Gaga, entre muchos otros — murió el viernes 21 de julio por la mañana en su casa de Nueva York, según un comunicado de su compañía de management. Tenía 96 años.

Relacionadas Rapero Pacho El Antifeka muere baleado en Puerto Rico a los 42 años

Explorar Explorar Tony Bennett See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

El cantante fue diagnosticado con Alzheimers en 2016 y en 2021 anunció que se retiraba de las giras y actuaciones después de un último show en agosto de ese año con su buena amiga y declarada superfan Lady Gaga en el Radio City Music Hall titulado “One Last Time.”

Bennett tuvo una carrera discográfica ininterrumpida desde 1950 hasta 2014 que le llevaría a publicar más de 60 álbumes, 44 de los cuales entrarían en las listas Billboard 200, ganaría 16 premios Grammy e incluiría una canción emblemática en “I Left My Heart in San Francisco”. Durante los últimos 25 años, Bennett prosperó como principal conexión entre el pop moderno y la música de la primera mitad del siglo XX procedente del Tin Pan Alley, los espectáculos de Broadway y las películas. Fiel a su estilo mientras grababa con Gaga, Elvis Costello, k.d. lang y Winehouse, Bennett se convirtió en un modelo de genialidad multigeneracional a principios de los 90 mientras recorría el mundo y, en 2011 a los 85 años, tuvo su primer álbum No. 1 con Duets II.

Estudioso del estilo de canto belcantista, Bennett desarrolló su propia voz acudiendo a los clubes de jazz de la calle 52 de Nueva York y escuchando a músicos como el saxofonista Charlie Parker y el pianista Art Tatum. (Una interpretación que Tatum hizo una vez de “Danny Boy” afectó a Bennett hasta el punto de que llamó Danny a su primera canción). Seguía los consejos de su profesora de canto, Miriam Spier, quien le aconsejó que la única forma de destacar era emular a los instrumentistas y no a otros cantantes.

“Prefiero la forma de trabajar de los artistas de jazz, y ésta es una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años de personas como (el cornetista) Bobby Hackett”, declaró Bennett a Billboard en 1968. “La forma en que lo sientes es la forma en que sale, y nunca es la misma dos veces. Así es como me gusta cantar: como si acabara de coger la partitura por primera vez”.

Bennett se mantuvo fiel a sus canciones y a sus interpretaciones, incluso cuando eso significó dejar Columbia Records después de 23 años y crear su propio sello, Improv Records. Del mismo modo, su producción en la década de 1980 se ralentizó al resistirse a seguir las modas, pero la recompensa llegó en la década de 1990, cuando rindió homenaje a la obra de Fred Astaire, Frank Sinatra y Billie Holiday y expuso a una generación del siglo XXI la música con la que se formó.

“¿Cómo consigue un cantante buenas interpretaciones de sí mismo?”, escribió Bennett en una edición de Billboard de 1968. “A través de la dedicación a su propio talento. A través de su deseo de comunicarse con el oyente en la audiencia. A través de las canciones en las que cree personalmente”.

Nacido Antonio Dominick Benedetto en Long Island City, Nueva York, el 3 de agosto de 1926, Bennett empezó a cantar a los 5 años, aprendiendo canciones irlandesas de los vecinos de su barrio de Astoria y ganando centavos y monedas de cinco por sus actuaciones.

El padre de Bennett estuvo enfermo la mayor parte de su vida y murió cuando tenía 10 años. Su madre se hizo costurera y, para contribuir al hogar de tres hijos, Bennett, cuyas inspiraciones eran Bing Crosby, Louis Armstrong y Jimmy Durante, empezó a cantar en una taberna por 15 dólares a la semana. A los 16 años, trabajó como acomodador en el teatro Ditmars, ejerció de camarero cantante en un par de clubes locales y cantó los fines de semana en un club de Paterson, Nueva Jersey.

Su objetivo, sin embargo, era convertirse en artista comercial tras finalizar sus estudios en la High School of Industrial Arts de Manhattan. (Sería un ávido artista visual toda su vida, utilizando su nombre de pila para sus pinturas al óleo). Bennett se alistó en el ejército y fue destinado a Alemania, donde cantó con bandas del ejército.

Después de su baja del servicio, Bennett estudió arte dramático, dicción y teoría musical en el American Theatre Wing. Empezó a cantar en clubes nocturnos en 1946, con el nombre de Joe Barri.

En 1949 actuaba como telonero de Pearl Bailey en el Greenwich Village Inn cuando Bob Hope le oyó y le ofreció abrir su programa en el Paramount Theatre. Como no le gustaba el nombre de Joe Bari, Hope decidió que el nombre de nacimiento del cantante era demasiado largo para una marquesina y sugirió el americanizado “Tony Bennett”. Por esa época apareció en el programa de televisión Arthur Godfrey’s Talent Scouts, quedando en segundo lugar por detrás de Rosemary Clooney.

“Fui al Paramount Theater con Louis Prima“, contó Bennett a Billboard en 2006, cuando recibió el Billboard Century Award. “Teníamos que hacer siete actuaciones al día: empezábamos a las 10 de la mañana y nos íbamos hasta las 10 de la noche. Era duro”.

Mientras estaba de gira con Hope, una maqueta que había grabado de “Boulevard of Broken Dreams” hizo que Columbia Records le contratara para una sesión. Bennett grabó cuatro canciones, “Boulevard” entre ellas, el 17 de abril de 1950; 10 días después se lanzó “Boulevard of Broken Dreams”, que llegaría al No. 1 durante 10 semanas.

Bennett consiguió 12 sencillos entre los 20 primeros entre 1951 y 1954: “Because of You”, “Cold, Cold Heart” y “Rags to Riches” llegaron al No. 1; “Stranger in Paradise” alcanzó el No. 2.

Una señal temprana de que trabajaría sin prestar atención al género fue “Cold, Cold Heart”, la primera grabación pop de una canción de Hank Williams. Jerry Wexler, mientras trabajaba en Billboard antes de incorporarse a Atlantic Records, tocó la versión de Williams para el ejecutivo de A&R de Columbia Mitch Miller, quien llevó la canción a Bennett.

La grabación expuso a Williams a un público pop por primera vez, iniciando una tendencia que se convertiría en el fuerte de Bennett: en sus primeros 18 años grabando discos, Billboard atribuyó a Bennett la presentación de casi 60 canciones, ayudando a consagrar a autores como Cy Coleman y Charles deForest. Y lo hizo a su manera, cantando pop en sencillos y recurriendo al jazz para sus álbumes, grabando con Art Blakey, Zoot Sims, Count Basie, Bill Evans, Frank Wess y otros destacados artistas de jazz.

Su álbum de 1957 The Beat of My Heart eran interpretaciones de estándares de jazz con arreglos muy percusivos y con el apoyo de Blakey, Jo Jones y Chico Hamilton. También fue el primer cantante pop masculino que trabajó con Basie, publicando In Person with Count Basie and His Orchestra en 1959.

“La actitud del Conde se convirtió en mi filosofía: la economía de la sencillez y el swing”, dijo Bennett en una ocasión.

Bennett consiguió cuatro éxitos entre los 20 primeros de la lista Hot 100 en 1956, siendo “In the Middle of an Island” la más alta en las listas, el No. 9 en 1957. Miller, en una entrevista de 1968 con Billboard, dijo que un éxito para Columbia en aquella época era cualquier cosa que vendiera al menos 150.000 copias. Las ediciones iniciales de todos los discos de Bennett fueron de 200.000, a lo que Miller dijo “nunca hemos sobreestimado”.

Sin embargo, al entrar en la década de 1960, se encontraba en un período de sequía en los 20 primeros puestos, lo que pudo deberse a que evitó la insistencia de los directivos de Columbia para que probara material más orientado al pop.

“En el American Theatre Wing insistían en no hacer concesiones”, dijo Bennett a Billboard en 1968. “Mitch Miller entendía mi punto de vista, aunque se sentía frustrado conmigo. Intento no transigir nunca. No es por ser terco, pero no me gusta insultar al público”.

En 1961, durante una estancia en Hot Springs, Arkansas, el pianista de Bennett desde 1956, Ralph Sharon, le llevó una canción escrita por sus amigos George Cory y Douglass Cross. Sharon le sugirió que la cantara durante su actuación de diciembre de 1961 en el Venetian Room del Hotel Fairmont de San Francisco.

“Me la puso y me gustó enseguida”, dijo Bennett a Billboard. “Había estado dando vueltas y no había pasado nada. La canté en el Hotel Fairmont, pero no la grabé hasta seis meses después”.

“I Left My Heart in San Francisco” alcanzó el No. 19 en 1961, pero el álbum I Left My Heart in San Francisco disfrutaría de 149 semanas en el Billboard 200, llegando al No. 5.

“Antes de grabar ‘San Francisco’, la tendencia del negocio musical se alejaba de mí”, declaró Bennett a Billboard en 1968. “Me aconsejaron que probara todo tipo de trucos y artimañas. Aguanté y finalmente encontré ‘San Francisco'”.

Los dos sencillos que siguieron a “San Francisco” en 1963 alcanzaron puestos más altos: “I Wanna Be Around” alcanzó el No. 14 y “The Good Life” llegó al No. 18. Su producción discográfica también aumentó. Su producción discográfica también aumentó, y Columbia publicó dos nuevos álbumes de estudio en el 63 y tres en el 64. I Wanna Be Around también alcanzó el número 5 y sería su álbum más alto en las listas de éxitos durante los próximos 46 años.

No se puede negar que “San Francisco” había cambiado su vida como artista, pero fue un comentario que Sinatra hizo a la revista Life en 1965 lo que, según Bennett, marcó la diferencia en la forma en que le veían profesionalmente.

“Para mí”, dijo Sinatra a Life, “Tony Bennett es el mejor cantante del negocio, el mejor exponente de una canción. Me emociona cuando le veo. Es el cantante que transmite lo que el compositor tiene en mente, y probablemente un poco más”.

Sin embargo, Powers, de Columbia Records, quería más éxitos de Bennett y que añadiera material más contemporáneo a su repertorio. Aparte de su interpretación de la balada de Stevie Wonder “For Once in My Life” en 1967, su último éxito en el Hot 100 (No. 91), sus álbumes y sencillos dejaron de venderse.

“Cualquiera que cante canciones populares y te diga que no quiere una canción de éxito está mintiendo”, escribió Bennett en las notas de la caja Columbia Legacy de 1991. “Al principio de mi carrera, decidí cantar sólo lo mejor, sin darme cuenta de que me encontraría con muchos hombres del mundo de los negocios que intentarían que cantara canciones novedosas con artificios, insistiendo en que el público tenía la mentalidad de un niño de 14 años”.

Columbia volvió a contratar a Bennett en 1968 y el entonces presidente Clive Davis siguió haciendo que Bennett grabara éxitos pop -canciones de los Beatles, “The Look of Love”, “My Cherie Amour” — sin éxito comercial. Al mismo tiempo, Bennett se divorciaba de su primera esposa, Patricia, y en 1971 se casaba con su segunda esposa, Sandra Grant.

Bennett dejó Columbia — y Estados Unidos — y se fue a Londres para presentar el programa de televisión Tony Bennett From Talk of the Town. Su entonces manager, Derek Boulton, le consiguió un contrato con Curb-Polygram, que le colocó en Verve Records.

A pesar de que Columbia le ofreció volver a contratarle, Bennett y Bill Hassett, un magnate hotelero e inmobiliario de Buffalo (Nueva York), unieron sus fuerzas para crear Improv Records en 1972, empezando con un disco de Ruby Braff. Dos de los dos álbumes de jazz más importantes de Bennett aparecieron en esa época, The Tony Bennett/Bill Evans Album en Fantasy en 1975 y Together Again en Improv en 1977. Aunque ninguno de ellos llegó a las listas de éxitos, Bennett consideraba vital la naturaleza desnuda de sus colaboraciones con el pianista Evans. “Si puedes llegar a algo sencillo y puro, siempre dura para siempre”, dijo en las notas de la colección Complete Improv Recordings de Concord Music Group.

El sello publicó unos 10 álbumes de jazz y, por problemas de distribución, cerró.

Bennett, cuya agenda de actuaciones se limitaba en gran medida a Las Vegas a finales de los 70, tuvo problemas económicos, un matrimonio fracasado y sucumbió a la cultura de la droga de los 70, hasta que sufrió una sobredosis de cocaína en 1979.

“El mánager de Lenny Bruce me dijo que había pecado contra su talento con su adicción a las drogas”, dijo Bennett a Piers Morgan en la CNN en 2011 sobre su decisión de dejar las drogas. “Esa frase cambió mi vida. Se me ha dado este don. Sé cantar e interpretar. Estoy pecando contra este don y pensé: ‘No voy a hacerlo más’, y simplemente dejé de hacerlo. Tuve que hacerlo, porque pensé que iba a perderlo todo. Lo dije en el momento justo”.

Bennett se puso en contacto con su colega más antiguo, Danny, que asumió las funciones de mánager, trasladando a su padre de vuelta a Nueva York, reuniéndolo con Ralph Sharon, el pianista que lo abandonó en 1965, y contratándolo en pequeños teatros y universidades. Bennett volvió a Columbia Records y publicó The Art of Excellence en 1986. El primero de sus 18 álbumes para la discográfica desde su regreso, alcanzó el número 160, su primera entrada en el Billboard 200 en 14 años. A continuación volvió a sus raíces y grabó un álbum de canciones de Irving Berlin con músicos de jazz como Dexter Gordon, Dizzy Gillespie y George Benson.

Para promocionar esos álbumes, Bennett empezó a aparecer en The Late Show With David Letterman, el programa de entrevistas nocturno que sería crucial para establecer una nueva audiencia para él en la década de 1990.

En 1989, desanimado por la caída de las ventas de discos, Bennett comunicó a la nueva dirección de Columbia Records que estaba dispuesto a dejarlo. El nuevo presidente de Columbia, Donnie Ienner, pidió a Bennett que ideara un concepto que la discográfica pudiera vender. En cuestión de días, Bennett ideó Perfectly Frank, un homenaje a Sinatra que alcanzaría el No. 102 y ganaría el Grammy al álbum pop tradicional.

Esto dio lugar a un segundo álbum conceptual, Steppin’ Out, un homenaje a Astaire, y se abrieron las compuertas.

Las inversiones que Danny Bennett empezó a hacer con The Art of Excellence empezaron a dar sus frutos en 1990, cuando Tony Bennett se convirtió en la primera celebridad incluida en un episodio de Los Simpsons. Luego haría un anuncio de Nike, su música se sincronizaría en GoodFellas, The Fabulous Baker Boys, JFK y A Bronx Tale y ofrecería una actuación espectacular de “When Do The Bells Ring For Me” en los premios Grammy de 1991. Para recordar al público los triunfos pasados de Bennett, Columbia Legacy publicó una caja de cuatro CD, Forty Years: The Artistry of Tony Bennett, del que se han vendido 88.000 copias. (El conjunto se actualizó en 2004 con el título Fifty Years).

Quizá el mayor momento del renacimiento de Bennett se produjo en los MTV VMA de septiembre de 1993, cuando Bennett, vestido con camiseta negra, sombrero de copa, gafas de sol y corbata, acompañó a Anthony Kiedis y Flea — de esmoquin — de los Red Hot Chili Peppers para presentar el Video del Año. Kiedis y Flea bromearon con Bennett en el podio, salvo que éste cantó perfectamente un fragmento de “Give it Away”.

La respuesta fue tal que el video de Bennett para “Steppin’ Out With My Baby” se incluyó inmediatamente en el MTV Buzz Bin, un indicador de lo que estaba de moda en 1993.

MTV continuó su asociación con Bennett, contratándole para un especial Unplugged en 1994; ganaría el Grammy al álbum del año en la ceremonia de 1995. Aunque la estrategia consistía en emparejar a Bennett con Lang y Costello, el repertorio era el clásico de Bennett: “Fly me to the Mon”, “They Can’t Take That Away From Me”, “All Of You”, “Old Devil Moon” y otros estándares.

“Siempre he intentado hacer buenas canciones”, dijo Bennett a Billboard en 2006. “Cuando llegó todo el cambio del rock and roll con Elvis Presley, los Beatles y los Rolling Stones, seguí haciendo buenas canciones. Seguí trabajando. Mi ambición nunca fue llegar al No. 1, superar a nadie. Si se agotan las entradas (en concierto) y la gente quiere volver 11 meses después a verme, tengo éxito”.

En 2006, para celebrar su 80 cumpleaños, su álbum Duets: An American Classic, que incluye actuaciones con Paul McCartney, Elton John, Barbra Streisand y Bono, entre otros, se convirtió en su álbum más vendido en la era Soundscan, con 1,95 millones de copias vendidas y el tercer puesto.

Duets inspiró el especial de televisión Tony Bennett: An American Classic, dirigido por Rob Marshall, que se emitió en la NBC en noviembre de 2006 y ganó siete premios Emmy, entre ellos el de mejor programa de variedades, música o comedia y el de mejor actuación individual en un programa de variedades o música.

Cuando Duets II debutó en el No. 1 de la lista Billboard 200 en 2011, Bennett se convirtió en el único artista de 85 años con un álbum en lo más alto de las listas. En 2012 se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca un documental sobre el 85 cumpleaños de Bennett, The Zen Of Bennett.

Bennett recibió el Premio Grammy a la carrera artística en 2001, el Kennedy Center Honors en 2005 y un año después fue nombrado Maestro del Jazz por la NEA y recibió el premio Ciudadano del Mundo de las Naciones Unidas. La ONU también le encargó dos cuadros, uno para su 50 aniversario. Tres de sus cuadros forman parte de las colecciones permanentes de los museos Smithsonian, incluido el retrato de su Duke Ellington que pasó a formar parte de la colección de la National Portrait Gallery en 2009.

Bennett escribió cuatro libros: su autobiografía The Good Life con Will Friedwald; Life is a Gift, What My Heart Has Seen y Tony Bennett in the Studio: A Life in Art & Music con Robert Sullivan.

Bennett, que marchó con el Dr. Martin Luther King Jr. en la histórica marcha de Selma, Alabama, en 1965, recaudó millones de dólares para la Juvenile Diabetes Foundation y donó anualmente sus cuadros para que se utilizaran como tarjeta de felicitación navideña de la American Cancer Society.

En 1999, Bennett y su esposa Susan Benedetto fundaron Exploring the Arts para reforzar el papel de las artes en la educación secundaria pública y crearon la Frank Sinatra School of the Arts en Astoria en 2001.

Aunque Bennett apenas se dejó ver en los años transcurridos desde su diagnóstico, en enero el cantante felicitó a su colaboradora en Love For Sale y Cheek to Cheek, Gaga, por su cuarta nominación a los Oscar, cuando la cantante recibió un guiño a la mejor canción original por “Hold My Hand” de Top Gun: Maverick. “¡Felicidades a la increíblemente talentosa @ladygaga por su cuarta nominación al Oscar!”. , tuiteó Bennett. “Hoy, Lady Gaga hace historia como la primera artista en recibir tres nominaciones en la categoría de mejor canción original en los #Oscars. Tan orgulloso de ti!”

Además de su esposa Susan y su hijo Danny, a Bennett le sobreviven otro hijo, Dae, y sus hijas Antonia y Joanna, así como nueve nietos.