Tim Rice recibirá el premio Johnny Mercer 2023 del Salón de la Fama de los Compositores: Exclusiva

Tim Rice recibirá el Premio Johnny Mercer 2023 en la 52ª Cena anual de Incorporación y Entrega de premios del Salón de la Fama de los Compositores, programada para el jueves 15 de junio en el Hotel Marriott Marquis en Nueva York.

Rice, que se asoció con Andrew Lloyd Webber para escribir clásicos como Jesus Christ Superstar (Jesucristo Superestrella) y Evita, es el primer compositor conocido principalmente por su obra en teatro en recibir este premio desde Stephen Sondheim en 1999.

Rice es el segundo artista distinguido como EGOT (ganador de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony) que reciba el premio Johnny Mercer, después de Alan Menken. Ambos compositores compartieron un Oscar y tres Grammys por su trabajo en Aladdin.

Es el quinto compositor o equipo de compositores del Reino Unido en recibir el honor, después de Jule Styne (1993), Phil Collins (2010), Elton John y Bernie Taupin (2013), y Van Morrison (2015).

El Premio Mercer, el honor más alto del Salón de la Fama de los Compositores (SHOF, por sus siglas en inglés), reconoce a un compositor o equipo de compositores que ya haya sido incorporado en un año anterior y cuya obra cumpla con las normas fijadas por Johnny Mercer, cuatro veces ganador del Oscar.

“Me siento verdaderamente honrado de ser elegido para recibir el Premio Johnny Mercer”, dijo Rice en un comunicado. “Mi incorporación al SHOF en 1999 fue en sí un punto cumbre en mi carrera como compositor y nunca esperé recibir más reconocimiento de la congregación de compositores más distinguida del mundo. Así que, estoy abrumado de gratitud. He asistido a bastantes eventos del SHOF en los últimos 25 años y siempre han estado entre las extravagancias más divertidas del mundo del entretenimiento: sin pretensiones, impredecibles y espectaculares. De modo que el 15 de junio de 2023 es un valioso espacio reservado en mi agenda electrónica”.

Los incorporados de este año en la cena del Salón de la Fama de los Compositores son Sade Adu, Glen Ballard, Snoop Dogg, Gloria Estefan, Jeff Lynne, Teddy Riley y Liz Rose. El ganador de un segundo premio honorífico, el Premio Hal David Starlight, se anunciará en fecha posterior.

El presidente del SHOF, Nile Rodgers, dijo: “Tim Rice es un artesano. Ha creado algunas de las mejores letras y argumentos de la historia de la música con Jesus Christ Superstar, y su increíble trabajo con Andrew Lloyd Webber está entre mis favoritos”.

Rice ha ganado un Emmy, cinco Grammys, tres Oscars y tres Tonys. Ganó un Oscar y tres premios Grammy por su trabajo en Aladdin; dos Tonys, un Grammy y un Oscar por Evita y su adaptación cinematográfica; un Tony y un Grammy por Aida; un Oscar por The Lion King (El Rey León) y un Emmy por Jesus Christ Superstar: Live in Concert.

Rice ha trabajado en la música, el teatro y el cine desde 1965. Además de su trabajo con Webber, Rice ha trabajado con otros compositores importantes como Elton John (The Lion King, Aida), Menken (Aladdin, King David, Beauty and the Beast) y Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson (Chess). También ha compuesto con Freddie Mercury, Burt Bacharach y Rick Wakeman, entre otros.

El reciente musical de Rice, From Here to Eternity, regresó a Londres en noviembre de 2022. Una nueva producción de Chess en Broadway se estrenará en el otoño de 2023. A principios de 2024, una nueva producción de Aida hará su debut en el Reino Unido en el West End. Actualmente, Rice escribe y presenta un podcast, Get Onto My Cloud, en el que recuerda sus años en la música, el teatro y el cine.