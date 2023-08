Taylor Swift es la 1a artista femenina en alcanzar 100 millones de oyentes mensuales en Spotify

El año de Taylor Swift continúa fuerte. La superestrella rompió otro récord en Spotify el martes (29 de agosto), convirtiéndose en la primera artista femenina en la historia de la plataforma de streaming en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales.

Spotify anunció la noticia en redes sociales, llamando apropiadamente al logro “Comportamiento de reina”.

Queen behavior 👑 On August 29th, Taylor Swift became the first female artist in Spotify history to reach 100 million monthly listeners. pic.twitter.com/p7smvexszE — Spotify (@Spotify) August 29, 2023

Mientras tanto, en los charts de Billboard, Swift pasa un récord de 78 semanas en el No. 1 de la lista Billboard Artist 100 (con fecha del 2 de septiembre), gracias a 10 álbumes en el Billboard 200 y cuatro canciones en el Billboard Hot 100. En el Hot 100, Swift tiene cuatro canciones: “Cruel Summer” (en el puesto No. 4 después de alcanzar el No. 3), “Karma” con Ice Spice (14-15), “Anti-Hero” (20-18) y “I Can See You (Taylor’s Version) (From the Vault)” (71-74).

La superestrella dio cuatro conciertos la semana pasada en el Foro Sol en la Ciudad de México, dando así inicio al tramo internacional de su gira The Eras Tour. “Después de años de querer tocar en la Ciudad de México, acabo de tocar 4 de los espectáculos más inolvidables para los fans más bellos y generosos”, subtituló un carrusel en Instagram publicado el lunes (28 de agosto) con varias fotos de ella en el escenario. “Me siento tan agradecida por los recuerdos que estamos creando juntos en esta gira… TE AMO”.