Taylor Swift extiende su récord en el No. 1 de la lista Billboard Artist 100 a 75 semanas

Taylor Swift extiende a 75 semanas su récord en el No. 1 de la lista Billboard Artist 100 (con fecha del 5 de agosto), gracias al continuo éxito de su más reciente álbum, Speak Now (Taylor’s Version), además de 10 álbumes adicionales en el Billboard 200.

El LP baja al No. 4 en el Billboard 200 con 79.000 unidades equivalentes a álbumes ganadas del 21 al 27 de julio, según Luminate, tras haber pasado dos semanas en el No. 1. Es el primer álbum regrabado de Swift que ha pasado sus dos primeras semanas en la cima.

La posición de Swift en la cumbre el chart Artist 100 también se ve impulsada por sus otros 10 álbumes en el Billboard 200. Esta es la tercera semana consecutiva que Swift tiene 11 títulos en la lista. Hace dos semanas, se convirtió en el tercer artista, y la primera mujer, en registrar al menos 11 en una sola semana, después de los Beatles y Prince.

Aquí un resumen de las producciones de Swift actualmente en el Billboard.

Posición, título:

No. 4, Speak Now (Taylor’s Version)

No. 6, Midnights

No. 10, Lover

No. 12, Folklore

No. 20, 1989

No. 21, Reputation

No. 23, Red (Taylor’s Version)

No. 34, Evermore

No. 35, Fearless (Taylor’s Version)

No. 178, Taylor Swift

No. 194, Speak Now

En el Billboard Hot 100, Swift tiene actualmente cinco canciones: “Cruel Summer” (que sube 8-6, un nuevo máximo), “Karma” con Ice Spice (que baja 11-15), “Anti-Hero” (19-22), “I Can See You (Taylor’s Version) (From the Vault)” (33-45) y “Enchanted (Taylor’s Version)” (65-89).

También es de notar en la lista Artist 100 el salto de NewJeans 64-2, un nuevo récord, gracias al nuevo set de la banda de K-pop 2nd EP ‘Get Up’. La colección debuta en el No. 1 del Billboard 200, marcando el primer liderazgo del grupo, con 126.000 unidades.

La lista Artist 100 mide la actividad de los artistas a través de métricas clave de consumo de música, combinando ventas de álbumes y canciones, difusión radial y streaming para proporcionar una clasificación semanal multidimensional de la popularidad de los artistas.