Taylor Swift ‘ANONADADA’ al dominar el Top 10 del Hot 100 de Billboard con ‘Midnights’

Primero sentó las bases del juego y, cual fichas de dominó, las piezas fueron cayendo una tras otra en línea. Taylor Swift recurrió a las redes sociales el lunes (31 de octubre) para reaccionar a su dominio sin precedentes de el Top 10 de la lista Billboard Hot 100 esta semana.

“¿¿¿10 de 10 de el Hot 100??? ¿¿¿Con mi décimo álbum??? ESTOY ANONADADA”, tuiteó la superestrella, junto con un artículo de Billboard en que se daba la histórica noticia de que era la primera artista en ocupar simultáneamente los 10 primeros puestos de la lista.

Aunque el primer sencillo de Midnights, “Anti-Hero”, le mereció a Swift su noveno No. 1 de la lista en su carrera, el resto del Top 10 contenía, en este orden, “Lavender Haze”, “Maroon”, “Snow on the Beach” con Lana Del Rey, “Midnight Rain”, “Bejeweled”, “Question…?”, “You’re On Your Own, Kid”, “Karma” y “Vigilante Shit”.

Pero eso no es todo: un poco más abajo en la lista de todos los géneros, Swift ingresó los 20 temas de Midnights (3am Edition) en el Hot 100, incluyendo la canción de cierre del álbum estándar “Mastermind”, “Labyrinth” y “Sweet Nothing”, en los puestos 13, 14 y 15.

De los siete temas adicionales, el favorito de los fans, “Would’ve, Could’ve, Should’ve”, ocupó su puesto máximo en el No. 20. Los otros seis fueron “Bigger Than the Whole Sky”, en el 21, “The Great War”, en el No. 26, “Paris” de 32, “High Infidelity” en el No.33, “Glitch” en el 41, y la balada final “Dear Reader”, completando el set en el No. 45.

Midnights estableció muchos otros hitos para la ya ilustre carrera de la superestrella pop: es el primer álbum en romper la marca del millón en su primera semana desde su propio Reputation de 2017, y logró las mayores ventas de un álbum en su primera semana desde 25 de Adele de 2015.

