Takeoff de Migos muere baleado a los 28 años

El rapero Takeoff, de Migos, fue asesinado a tiros la madrugada del martes (1 de noviembre) en Houston. Tenía 28 años.

Según un portavoz del Departamento de Policía de Houston, Takeoff, (verdadero nombre Kirshnik Khari Ball), parte del trío Migos junto a su tío Quavo y su primo Offset, estaba en una fiesta privada en una bolera en el centro de la ciudad con Quavo alrededor de las 2:35 a.m. cuando se escucharon disparos, según los investigadores, hacia el final del evento al que asistieron unas 40 personas.

El canal de televisión local KHOU informó, citando a la policía, que alguien comenzó a disparar, llevando a los invitados a salir huyendo del área. Takeoff recibió un disparo en la cabeza o el cuello. Según los informes, otras dos víctimas no identificadas fueron transportadas a un hospital local en vehículos privados.

Explorar See latest videos, charts and news Migos TakeOff See latest videos, charts and news

Al momento de esta publicación, un portavoz de Offset no había respondido solicitudes de declaraciones sobre el incidente y un vocero de la policía de Houston dijo que no había información adicional sobre heridos ni sospechosos bajo custodia.

Según el sitio TMZ, Takeoff y Quavo estaban en 810 Billiards & Bowling Houston jugando a los dados hacia el final de la fiesta cuando alguien abrió fuego, y el sitio publicó fotos y videos de Quavo y otros reunidos alrededor de Takeoff mientras Quavo gritaba pidiendo auxilio. Quavo no resultó herido en el incidente y, al momento de esta publicación, no parecía haber divulgado nada sobre el tiroteo.

El impactante asesinato se produjo pocas horas después de que Quavo y Offset, bajo el nombre de su proyecto paralelo Unc & Phew, lanzaran un nuevo video con tema de Halloween para su canción “Messy”. Nacido en Lawrenceville, Georgia, en 1994, Takeoff se unió a Quavo y Offest en 2008 para formar Migos, debutando con el mixtape Juug Season lanzado en 2011. El trío cobró fama dos años después con su éxito ineludible “Versace”, que estableció su sonido característico y lo condujo a una serie de hits en las listas de éxitos, incluido su No. 1 en la Billboard Hot 100, “Bad and Boujee”, así como otros 10 éxitos relevantes como “Stir Fry” y “MotorSport”. Takeoff lanzó su único álbum como solista, The Last Rocket, en 2018.

Rumores sobre la posible disolución del grupo han circulado durante meses, al concentrarse Offset en lanzar material como solista y Takeoff y Quavo unirse como dúo para su recién lanzado álbum Built for Infinity Links.

Billboard actualizará esta historia a medida que haya más información disponible.