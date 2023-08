Stray Kids, Demi Lovato, Karol G y más actuarán en los VMA 2023

La boy band surcoreana Stray Kids y la superestrella colombiana Karol G actuarán por primera vez en los Premios MTV a los Videos Musicales. La ceremonia se transmitirá en vivo desde el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el martes 12 de septiembre a las 8 p.m. (hora del este).

La banda de rock italiana Måneskin se presentará en el programa por segundo año consecutivo. La veterana del pop estadounidense Demi Lovato regresará al escenario de los VMA (como también se les conoce a estos premios, por sus siglas en inglés) por primera vez en seis años.

El hecho de que tres de los primeros cuatro artistas anunciados para el show de este año sean de fuera de los Estados Unidos es una muestra de cómo la escena musical se ha vuelto más global en los últimos años. Este es un elenco mucho más internacional que los VMA inaugurales en 1984, cuando hubo cinco artistas estadounidenses (Madonna, Huey Lewis & the News, Tina Turner, ZZ Top y Ray Parker Jr.) y dos británicos (Rod Stewart y David Bowie, este último en una actuación pregrabada en Londres).

Stray Kids ofrecerá el estreno televisivo en Estados Unidos de “S-Class”, que le valió su segunda nominación a los VMA en dos años como mejor K-pop. El grupo fue nominado en esa misma categoría el año pasado por “Maniac”, pero perdió ante Lisa por “Lalisa”. “S-Class” aparece en 5-STAR: The 3rd Album, que encabezó el Billboard 200 en junio, convirtiéndose en el tercer No. 1 del grupo en esa lista en menos de 15 meses. Le siguió a Stray Kids Mini Album: Oddinary y Maxident.

Karol G traerá su “Bichota Season” al escenario de los VMA. Su Mañana Será Bonito llegó al No. 1 del Billboard 200 en marzo, convirtiéndola en la primera mujer en alcanzar el primer puesto con un álbum en español. Karol G, ahora en medio de su primera gira por estadios de Estados Unidos, recibió tres nominaciones este año: artista del año y también mejor latina y mejor colaboración, ambas por su colaboración con Shakira “TQG”. Este es el cuarto año consecutivo que Karol G es nominada a mejor latina.

Lovato regresa para su primera actuación en los VMA en seis años, solo unos días antes del lanzamiento del 15 de septiembre de su álbum de remixes Revamped, que presenta versiones rock de sus exitosas canciones. Lovato interpretó “Give Your Heart a Break” en el pre-show de los VMA en 2012. Hizo su debut en el escenario principal en 2015 con “Cool for the Summer” y regresó dos años después para interpretar “Sorry Not Sorry”. La cantante, que se llevó a casa el premio al mejor video con un mensaje en 2012 por “Skyscraper”, está nominada en dos categorías este año: mejor pop y video para bien, ambas por “Swine”. Lovato ha sido nominada en 14 ocasiones a los VMA a lo largo de su carrera.

Måneskin está listo para estrenar su nuevo sencillo “Honey (Are You Coming?)”, que se lanzará el 1 de septiembre. La banda italiana hizo su debut en los VMA y los Estados Unidos el año pasado cuando interpretó “Supermodel”. También ganó el premio mejor alternativa por “I Wanna Be Your Slave”. Este año, está nominada a mejor rock por “The Loneliest”, lo que los convierte en el primer artista o grupo italiano en ser nominado dos años seguidos en una categoría principal.

Taylor Swift lidera las nominaciones de este año con ocho menciones, seguida de SZA (seis), Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo y Sam Smith (cinco cada uno), y BLACKPINK, Diddy y Shakira (cuatro cada cual).

Los fans pueden votar por sus favoritos en 15 categorías de género neutral visitando vote.mtv.com hasta el viernes 1 de septiembre. La votación para el mejor artista nuevo permanecerá activa durante el show en vivo. Las nominaciones para las categorías sociales, incluyendo grupo del año y canción del verano, se anunciarán en una fecha posterior.

MTV aún no ha anunciado un maestro de ceremonias para este año, ni a los ganadores de los premios Video Vanguard y Global Icon (aunque han confirmado que estos se entregarán). El programa del año pasado fue conducido por Jack Harlow, LL Cool J y Nicki Minaj, y esos premios especiales fueron otorgados a Minaj y Red Hot Chili Peppers, respectivamente.

Bruce Gillmer y el cofundador de Den of Thieves, Jesse Ignjatovic, son productores ejecutivos de los VMA 2023. Barb Bialkowski es coproductora ejecutiva. Alicia Portugal y Jackie Barba se desempeñan como ejecutivas a cargo de la producción. Wendy Plaut es ejecutiva a cargo del talento de celebridades. Lisa Lauricella es ejecutiva de talento musical.