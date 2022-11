Spotify Wrapped 2022: Bad Bunny y Harry Styles dominan listas de streaming de fin de año

Es esa época del año: el mercurio cae (o sube, para los que vivimos en el sur), los clásicos navideños se escuchan en las tiendas y Spotify lanza su campaña Wrapped.

Hoy (30 de noviembre), el gigante del streaming de música presenta las canciones que mantuvieron conectados a sus 456 millones de oyentes (con 195 millones de suscriptores “pagos”).

El superastro puertorriqueño Bad Bunny es el No. 1 de la lista de artistas globales más escuchados en Spotify, con más de 18.500 millones de streams en 2022. El rapero se convierte en el primer artista en encabezar la lista tres años consecutivos y también domina la lista anual de álbumes de Spotify.

Después del gran éxito de su décimo y más reciente álbum, Midnights, Taylor Swift ocupa el segundo lugar entre los artistas más escuchados de Spotify, mientras que el Top 5 lo completan tres artistas internacionales: Drake, The Weeknd y BTS, respectivamente.

El sencillo más importante del año fue de Harry Styles, cuyo líder de las listas “As It Was” acumuló más de 1.600 millones de streams. El sencillo, incluido en el tercer álbum como solista del cantante pop británico, Harry’s House, lideró este año la lista Billboard Hot 100 durante 15 semanas y reinó durante 10 semanas la lista Official U.K. Singles Chart de sencillos británicos.

Styles encabeza un Top 5 internacional, encima de “Heat Waves” de Glass Animals, “Stay” de Kid Laroi y Justin Bieber, y los temas de Bad Bunny “Me porto bonito” y “Tití me preguntó”, respectivamente.

Harry’s House, el tercer álbum del exintegrante de One Direction, alcanzó el No. 1 en ambos lados del Atlántico y en todo el mundo, y llegó al No. 2 en la lista de álbumes globales con mayor streaming en Spotify, detrás del incontenible Un verano sin ti de Bad Bunny, que dominó el chart Billboard 200 en 2022 durante 13 semanas.

Además, Spotify profundiza en sus datos para obtener información sobre los artistas cuya música es más compartida (Taylor Swift), las letras más compartidas (“Heat Waves”) y los podcasts más populares (The Joe Rogan Experience, que Spotify tiene bajo licencia exclusiva).

La avalancha anual de rankings de la plataforma de streaming es el preámbulo de su experiencia Wrapped, a la que los usuarios que llenen ciertos requisitos pueden acceder y compartir desde hoy en la aplicación móvil de Spotify (iOS y Android).

“El Wrapped de este año es tanto una celebración de un año que concluye como una invitación a unirse a la diversión”, dice un comunicado que acompaña a las listas de fin de año.

Además del resumen anual, el Wrapped de 2022 incluye una experiencia de creación para podcasters y artistas. Y Artist Wrapped, ahora en su sexto año, se lanza con varias funciones nuevas, como “Your Artist Messages”, un feed de video dedicado de Wrapped, personalizado para cada oyente; y “Spotlight”, sobre mercadería y emisión de boletos, que por primera vez tiene ofertas personalizadas integradas en Wrapped Hub, así como promocionadas a los principales fans a través de notificaciones en la aplicación y otros canales.

A partir del 1 de diciembre, personas como Jack Harlow, Elton John, NIKI y otros promoverán productos exclusivos de Wrapped entre sus principales fans.

Lanzado en 2017, Artist Wrapped ahora está disponible en 36 idiomas.

Principales Listas de Wrapped Global de Spotify 2022:

Artistas más reproducidos en streaming globalmente:

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

Canciones más reproducidas en streaming globalmente:

1. “As It Was”, Harry Styles

2. “Heat Waves”, Glass Animals

3. “STAY (with Justin Bieber)” The Kid LAROI

4. “Me porto bonito”, Bad Bunny con Chencho Corleone

5. “Tití me preguntó”, Bad Bunny

Álbum más reproducido en streaming globalmente:

1. Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

2. Harry’s House, Harry Styles

3. SOUR, Olivia Rodrigo

4. =, Ed Sheeran

5. Planet Her, Doja Cat

Podcast más popular globalmente

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Anything Goes with Emma Chamberlain

4. Caso 63 (Todos los idiomas)

5. Crime Junkie

Artista más viral globalmente

1. Taylor Swift

2. The Weeknd

3. Bad Bunny

4. BTS

5. Lana Del Rey

Letras más compartidas globalmente

1. “Heat Waves”, Glass Animals

2. “Heather”, Conan Gray

3. “I Love You So”, The Walters

4. “Summertime Sadness”, Lana Del Rey

5. “Somewhere Only We Know”, Keane

Principales Listas de Wrapped U.S. de Spotify 2022

Artistas más reproducidos en streaming en EE.UU.

1. Drake

2. Taylor Swift

3. Bad Bunny

4. Kanye West

5. The Weeknd

Canciones más reproducidas en streaming en EE.UU.

1. “As It Was”, Harry Styles

2. “Heat Waves”, Glass Animals

3. “Bad Habit”, Steve Lacy

4. “Me porto bonito”, Bad Bunny con Chencho Corleone

5. “First Class”, Jack Harlow

Álbumes más reproducidos en streaming en EE.UU.

1. Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

2. Harry’s House, Harry Styles

3. Dangerous: The Double Album, Morgan Wallen

4. Midnights, Taylor Swift

5. SOUR, Olivia Rodrigo

Podcasts más populares en EE.UU.

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Crime Junkie

4. The Daily

5. Armchair Expert with Dax Shepard

Audiolibros más populares en EE.UU.

1. I’m Glad My Mom Died, Jennette McCurdy

2. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, J.K. Rowling

3. It Ends with Us, Colleen Hoover

4. Atomic Habits, James Clear

5. The Subtle Art of Not Giving a F*ck, Mark Manson