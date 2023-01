‘Sigan Hablando’ de Fuerza Regida lidera Top Regional Mexican Albums de Billboard

Fuerza Regida obtiene su tercer No. 1 en la lista Regional Mexican Albums de Billboard con Sigan Hablando, que asciende un puesto para ponerse a la cabeza de ese chart con fecha del 28 de enero. La nueva victoria del álbum llega dos semanas después de su debut, junto con Pa Que Hablen, en el Top 10 de la lista general Top Latin Albums el 14 de enero.

Para hacerse con el primer lugar de Regional Mexican Albums, Sigan Hablando acumuló 12.000 unidades equivalentes a álbumes en Estados Unidos en la semana que terminó el 19 de enero, un aumento de 12% con respecto a la semana anterior, según Luminate. De esa suma, 11.000 provienen de streaming, lo que representa 18,1 millones de streams oficiales bajo demanda en Estados Unidos de las canciones del álbum, un 15% más que la semana previa. Las unidades restantes provienen de las ventas tradicionales de álbumes y unidades de álbumes equivalentes a temas a través de la venta de las canciones del álbum.

En la lista Regional Mexican Albums, cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 temas distintos vendidos de un álbum, o 3.750 con publicidad o 1.250 streams oficiales de audio y video a pedido por pago o suscripción generados por canciones de un álbum.

Dos álbumes más del grupo se ubican también en el Top 10 de la lista: Pa Que Hablen, en el No. 3 (tras haber debutado en el No. 2 el 14 de enero), y Del Barrio Hasta Aquí, Vol. 2, en el No. 4. Este último, en su semana 35, alcanzó el No. 2 en junio de 2022.

Sigan Hablando se convierte así en el tercer No. 1 del quinteto sinaloense: Del Barrio Hasta Aquí debutó y se mantuvo a la cabeza durante 18 semanas consecutivas en 2019. Mientras tanto, Adicto dominó durante una semana en abril de 2020.

Por otra parte, Sigan Hablando sube 4-2 en Top Latin Albums y avanza 97-65 en la lista de todos los géneros Billboard 200.

El álbum contiene el tema “Bebe dame” con Grupo Frontera, que le valió a ambas agrupaciones su primer No. 1 en la lista multimétrica Hot Latin Songs (21 de enero). La canción baja al No. 2, aunque con una ganancia, al ser desplazada en el No. 1 por el debut de “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, de Bizarrap y Shakira. En el Regional Mexican Airplay, otra canción de Sigan Hablando también avanza: “Prefiero empedarme”, que salta diez puestos del 40 al 30.

“Que vuelvas” de Carin León y Grupo Frontera lidera: La canción asciende 8-1 en el Regional Mexican Airplay con 7,7 millones en impresiones de audiencia, o un 44% más, obtenidas en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 13 al 19 de enero.

Es el primer No. 1 para Frontera, que había llegado al No. 2 con “No se va” en diciembre pasado. León se apunta su tercero, luego de su dominio de tres semanas con su participación en “Ojos cerrados” de Banda MS.

En la lista Latin Airplay de todos los géneros, “Que vuelvas” alcanza su máximo en el No. 6 en su sexta semana.