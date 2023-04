Shakira se muda de Barcelona con sus hijos: ‘Hoy iniciamos un nuevo capítulo’

Shakira y sus hijos comienzan un nuevo capítulo juntos fuera de España.

En un comunicado a sus fans publicado el domingo (2 de febrero) en sus redes sociales, la estrella colombiana dijo que ella y sus hijos se dirigen a “otro rincón del mundo” cerca de familiares y amigos.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, escribió Shakira en su publicación. También le agradeció específicamente a su fiel público español.

Shakira y su ex Gerard Piqué, padres de Milan, de 9 años, y Sasha, de 7, se separaron en junio después de más de una década juntos.

“Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, dijo Piqué recientemente al diario El País. “Se trata de protegerlos, ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”.

Sobre la cobertura mediática en torno a la separación y su nueva relación con la estudiante universitaria de Barcelona Clara Chia Marti, el futbolista español dijo: “El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen”.

“La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa”, agregó.

Shakira no se contuvo al referirse a la experiencia de su ruptura en “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, que se catapultó al No. 1 de la lista Hot Latin Songs y rompió 14 récords mundiales de Guinness.

