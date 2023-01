Shakira ofrece esperanzador mensaje de Año Nuevo: “El tiempo tiene manos de cirujano”

Shakira comenzó el 2023 con un sentido mensaje de esperanza tras un año difícil debido a su separación del padre de sus hijos, el futbolista español Gerard Piqué.

“Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando”, escribió la cantante colombiana en su publicación del domingo (1 de enero). “Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente.”

Continuó: “Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas, no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”.

Shakira recibió una avalancha de apoyo de sus seguidores en la sección de comentarios. “Las lágrimas nos hacen más humanos y por ende mejores personas. La paz necesaria solo viene de Dios. Todo mi amor y empatía”, escribió una. Otra expresó: “¡Cuánta alma en esas líneas Reina! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Eleva tus alas como Fénix!”

El mensaje de Shakira llega meses después de su separación muy pública de Piqué tras 12 años de relación. La cantante ha hablado abiertamente de la ruptura desde que ésta se confirmó en junio, y ha publicado material que alude a su dolor.

En octubre, la superestrella lanzó la canción de desamor “Monotonía” con Ozuna, en la que despliega líricamente su tristeza sobre un apasionante fondo de bachata. “De repente ya no eras el mismo / Me dejaste por tu narcisismo / Te olvidaste de lo que un día fuimos”, canta.

Aunque el género ha sido adoptado últimamente por artistas no dominicanos como Rosalía, The Weeknd, C. Tangana y Nathy Peluso, es probable que la elección de Shakira no haya sido coincidencia. La bachata era conocida como “amargue” cuando se creó hace aproximadamente un siglo debido a sus letras de desamor, así que se ajusta bastante a la emoción en cuestión.

En el video musical, Shakira luce afligida mientras su ex le dispara directo al pecho en un supermercado, donde su corazón sale expulsado de su cuerpo, dejándole un gran agujero.

Un mes antes de lanzar “Monotonía”, Shakira declaró a Elle que la separación de Piqué ha sido uno de los momentos “más difíciles” y “oscuros” de su vida. “He guardado silencio y solo traté de procesarlo todo. Um, y sí, es difícil hablarlo, especialmente porque todavía estoy pasando por esto, y porque estoy bajo la mirada del público y porque nuestra separación no es como una separación habitual. Así que ha sido duro no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”.