Shakira y Manuel Turizo anuncian nueva canción juntos: ‘Hicimos una película’

Shakira y Manuel Turizo confirmaron su primera colaboración, “Copa vacía”, que lanzarán el 29 de junio.

“Hicimos una película”, adelantaron los artistas colombianos en redes sociales el lunes (19 de junio), compartiendo un cartel que parece sacado de una película con Shakira en el papel de sirena y Turizo como el príncipe.

La primera vez que Shakira insinuó la nueva canción fue el 9 de junio, cuando publicó una foto de sí misma como sirena con una críptica leyenda: “You want thingamabobs? I got twenty…” (“¿Quieres cosillas? Tengo veinte…”), parte de la letra de “Part of Your World” de The Little Mermaid (La Sirenita). Pero no ofreció más detalles, dejando a los fans preguntándose qué se traía. Ahora, saben que les espera una nueva canción con el cantante de “La bachata” y un video musical que promete ser una experiencia cinematográfica.

“Copa vacía” le seguirá a la dulce canción “Acróstico” de Shakira, una carta de amor a sus hijos. El video musical “Acróstico”, lanzado en mayo, presenta a sus dos hijos, Milan y Sasha, cantando y tocando el piano junto a ella.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz”, escribió Shakira en redes sociales cuando se publicó el video. “Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”.

En mayo, Shakira también fue homenajeada como Mujer del Año en la gala inaugural de Billboard Mujeres en la Música, donde pronunció un emotivo discurso en el que reconoció los momentos difíciles que ha atravesado y agradeció a su madre, a sus amigas y a las mujeres en general.

Mira el anticipo de la “Copa vacía” a continuación: