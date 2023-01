‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ debuta instantáneamente en las listas de Billboard

Bizarrap estrena el 2023 en las listas con su nueva sesión musical. Su reciente lanzamiento con Shakira, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, debuta en el No. 8 del Latin Pop Airplay de Billboard (con fecha del 21 de enero). Es la primera entrada del productor argentino en esta lista. Shakira, por su parte, amplía su récord entre artistas femeninas, con 39 canciones en el Top 10.

Explorar See latest videos, charts and news Bizarrap Shakira See latest videos, charts and news

“Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, lanzada el 11 de enero a las 7 p.m. (hora del este) por Dale Play Records, debuta en varias listas de Billboard con un día y 5 horas de actividad en todas las métricas. También llega al No. 16 de la lista multimétrica Hot Latin Songs (que combina streams, ventas y difusión radial) con menos de dos días de actividad. Es el mejor debut de Bizarrap en esa lista.

En el frente radial, “Vol. 53” debuta en el Top 10 del Latin Pop Airplay con 1,8 millones de impresiones de audiencia obtenidas en Estados Unidos en la semana de seguimiento del 6 al 12 de enero, según Luminate. Como se mencionó, Bizarrap logra su primer Top 10 con su primera entrada, mientras que Shakira obtiene un 39° Top 10, la tercera mayor cantidad entre artistas en general, solo detrás de Enrique Iglesias y Ricky Martin, con sus 45 y 42 Top 10s, respectivamente. Entre las artistas femeninas, extiende su predomino con 39. Así va el marcador:

39, Shakira

19, Ednita Nazario

18, Laura Pausini

16, Jennifer Lopez

16, Paulina Rubio

15, Thalía

13, Gloria Estefan

En el ámbito digital, “Vol. 53” registró 4,2 millones de streams a pedido en Estados Unidos en la misma semana de seguimiento, según Luminate, lo que le vale un debut en el No. 17 de Latin Streaming Songs, el más alto para Bizarrap de sus dos entradas (su sesión anterior con el español Quevedo, “Vol. 52”, debutó en el No. 25 en julio de 2022).

Además de su total de streams, la canción registró 2.000 descargas digitales en sus primeros dos días de seguimiento, valiéndole un debut en el No. 1 de Latin Digital Song Sales. El productor de 24 años registra su primer No. 1 allí entre sus seis entradas, cinco de las cuales forman parte de sus crecientes sesiones musicales (alcanzó el No. 5 con la explosiva “Bzrp Music Session, Vol. 49” con Residente en marzo de 2022), con casi 2.000 descargas en su primera semana).

Shakira alcanza, además, un nuevo hito al logra 13 No. 1 en Latin Digital Song Sales, la mayor cantidad entre artistas en general. Gracias a ese debut, sale de su empate con Bad Bunny y J Balvin, ambos con 12 primeros puestos.

Además, la suma resulta en un No. 16 en la lista multimétrica Hot Latin Songs, que mide difusión radial, datos de streaming y ventas digitales. Bizarrap logra su debut más alto allí de sus cinco entradas con sus “Music Sessions”.

Por otra parte, en las listas de Billboard, “Vol. 53” alcanza el No. 7 en Hot Dance/Electronic Songs. El nuevo logro le vale a Shakira su tercer Top 10. Alcanzó su primero cuando “Dare (La La La)” llegó al No. 5 en junio de 2014. Y Bizarrap logra su segundo Top 10, después de “Vol. 52” con Quevedo, que llegó a su máximo en el No. 4 en agosto de 2022.

“Vol. 53” también hace su debut mundial llegando al No. 12 del Billboard Global 200 y al No. 8 del Billboard Global Excl. U.S.

Se espera que la canción siga ascendiendo en las listas de la próxima semana, con fecha del 28 de enero — y que debute en el chart multimétrico Billboard Hot 100 de todos los géneros — luego de su primera semana completa de actividad.

Todas las listas (fechadas el 21 de enero) se actualizarían en Billboard.com el jueves (18 de enero).