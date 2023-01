Selena Gomez regresa a Instagram después de cuatro años: ‘¿Se nota que estoy de vuelta?’

Selena Gomez ha regresado. La cantante y actriz de Only Murders in the Building, que era la segunda mujer más seguida en Instagram cuando abandonó la red social hace más de cuatro años, volvió sin bombo el miércoles (11 de enero) con una discreta serie de selfies en el baño y el mensaje: “Espera, ¿se nota que estoy de vuelta en Instagram?”

Hace un año, Gomez se sinceró con InStyle sobre su problemática relación con la aplicación, en la que ahora tiene 369 millones de seguidores. “Me di cuenta de que mi pequeño mundo es complicado, pero el panorama es mucho más grande que las cosas con las que lidio. Tengo problemas de depresión y ansiedad, y me resultaba difícil ser yo”, dijo en ese momento a la publicación. “No quería publicar nada en las redes sociales porque me di cuenta de que me encontraba en una situación muy privilegiada. ¿Qué podía publicar o decir?”.

Entonces, Gomez, de 30 años, eliminó Insta de su teléfono y entregó las claves a un miembro de su equipo después de darse cuenta de que tenía una relación poco saludable con la aplicación y otras redes sociales. “En cierto momento, Instagram se convirtió en todo mi mundo, y era verdaderamente peligroso. Con poco más de 20 años, me parecía que no era lo suficientemente bonita. Hubo todo un período de mi vida en que pensé que necesitaba maquillaje y nunca quise que me vieran sin él”, dijo la cantante, quien ya ha hablado antes con franqueza sobre sus luchas con el trastorno bipolar y la ansiedad.

“A medida que me hice mayor, evolucioné más y me di cuenta de que necesitaba tomar el control de lo que sentía. Quería poder mirarme en el espejo y sentirme segura de ser quien soy”, explicó. “Tomarme un descanso de las redes sociales fue la mejor decisión que he tomado para mi salud mental. Creé un sistema donde todavía no tengo mis contraseñas. Y el odio y las comparaciones innecesarias desaparecieron una vez que dejé mi teléfono. Habrá momentos en que volveré a tener esa sensación extraña, pero ahora tengo una relación mucho mejor conmigo misma”.

Aquí el post más reciente de Gomez: