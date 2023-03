Selena Gomez dice que todavía anda en busca de su amor

Selena Gomez no ha renunciado a encontrar al hombre perfecto, a juzgar por su más reciente publicación en TikTok. La fundadora de Rare Beauty recurrió a la red social el miércoles (15 de marzo) y compartió un poco de información sobre su vida amorosa.

“Odio cuando las chicas dicen: ‘Ese del que estoy enamorada ni siquiera sabe que existo’”, afirma Gomez, luciendo un top rosa brillante con botones. “Y yo lo que les respondo es: ‘Chica, ese del que estoy enamorada ni siquiera existe’. La cantante de “Lose You To Love Me” tituló la publicación “Still out here lookin for him lol” (“Sigo aquí buscándolo jajaja”).

La publicación de Gomez llega dos meses después de que se rumorara que estaba saliendo con Drew Taggart de The Chainsmokers. Los rumores surgieron a principios de enero, cuando se les vio jugando bolos en Nueva York una noche. Una semana después, la cantante y actriz de 30 años aclaró el estado de su relación en sus historias de Instagram y escribió “ME GUSTA DEMASIADO ESTAR SOLA”, junto al hashtag “#iamsingle” (#estoysoltera). Gomez, sin embargo, causó aún más confusión entre sus fans cuando fue vista nuevamente con Taggart en una salida de noche, esta vez tomados de la mano.

La egresada de Disney Channel ha sido sincera sobre sus esfuerzos románticos en el pasado: en su reciente documental My Mind & Me pareció hablar abiertamente sobre su antiguo amor, Justin Bieber, aunque no lo nombró directamente. “Me sentí atormentada por una relación pasada de la que nadie se quería olvidar”, dijo. “Pero luego lo superé. Ya no tenía miedo”.

Gomez continuó: “Creo que tuve que pasar por el peor desamor posible en mi vida. Me parece que eso sencillamente tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado”.

Echa un vistazo al nuevo TikTok de Gomez a continuación.