‘Una noche sin pensar’ lleva a Sebastián Yatra al No. 1 del Latin Pop Airplay

Sebastián Yatra logra su octavo No. 1 en el Latin Pop Airplay de Billboard al avanzar “Una noche sin pensar” 2-1 y ponerse a la cabeza del chart con fecha del 27 de mayo. El nuevo primer lugar le sigue al No. 1 de seis semanas de “Tacones rojos”, el tema de Yatra con más larga permanencia en la lista (dos semanas en el No. 1 en enero, y cuatro semanas entre febrero y marzo de 2022).

Explorar See latest videos, charts and news Sebastián Yatra Shakira See latest videos, charts and news

“Una noche sin pensar” llega al No. 1 en su 13a semana en la lista con un aumento del 20% en impresiones de audiencia, a 10,2 millones obtenidas en Estados Unidos la semana que finalizó el 18 de mayo, según Luminate. Envía a “TQG” de Karol G y Shakira al No. 2 después de cuatro semanas al frente.

Con el nuevo primer lugar, Yatra eleva a 8 el total de No. 1 de su carrera en el Latin Pop Airplay y empata con Chayanne en el octavo lugar entre los artistas masculinos de pop latino que han encabezado la lista. La marca la tiene Enrique Iglesias con 25 desde que se creó el chart en 1994. Así va la cuenta:

25, Enrique Iglesias

12, Ricky Martin

11, Cristian Castro

11, Juanes

10, Luis Fonsi

10, Luis Miguel

10, Ricardo Arjona

8, Chayanne

8, Sebastián Yatra

A las 13 semanas, “Una noche” empata como el segundo recorrido más largo de Yatra hacia la cumbre entre sus ocho No. 1. “TBT”, con Rauw Alejandro y Manuel Turizo, también tomó 13 semanas en ponerse al frente, donde pasó tres semanas, en junio de 2020. Mientras tanto, “Bonita” con Juanes superó a ambos temas, al haber alcanzado el No. 1 en su octava semana en noviembre de 2019.

Más allá de su ascenso al primer lugar del Latin Pop Airplay, “Una noche” alcanza un nuevo máximo en el No. 3, del No. 6, en el Latin Airplay, la clasificación más alta de Yatra desde que “Tacones rojos” lo elevó al penthouse durante una semana en febrero de 2022.

“Acróstico” de Shakira anota: Por otra parte, Shakira logra su 41° top 10 en el Latin Pop Airplay al alcanzar “Acróstico” el No. 6 del chart. La íntima balada de piano, en cuyo video también cantan sus hijos Milan y Sasha, se lanzó el 11 de mayo a través de Sony Music Latin. Según Luminate, el tema generó 2,6 millones de impresiones de audiencia después de su primera semana de seguimiento.

Con 41 top 10 en su cuenta, Shakira continúa ocupando el tercer lugar entre todos los artistas, solo detrás de Enrique Iglesias, que lidera con 45 top 10, y Ricky Martin, con 42.

Además, “Acróstico” también hace su debut en otras listas de Billboard: No. 11 en Billboard Global Excl. U.S., No. 13 en Global 200, No. 16 en la multimétrica Hot Latin Songs; No. 39 en el Latin Airplay; y No. 84 en el Billboard Hot 100.