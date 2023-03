Prometido de Becky G responde a rumores de infidelidad, recurre a ‘programa de bienestar mental’

El futbolista Sebastián Lletget, prometido de Becky G, emitió un extenso comunicado el lunes (27 de marzo) para hacer frente a rumores de infidelidad. En una declaración detallada que publicó en sus redes sociales, el deportista — que se comprometió con la estrella de la música latina a fines del año pasado — escribió que ha estado lidiando con “un trauma personal y una ansiedad aguda agravada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones”

Explicó que un “lapsus de juicio de 10 minutos” culminó en un “complot de extorsión” y un “escándalo en las redes sociales plagado de más mentiras que verdades y la publicación de falsedades dirigidas contra el amor de mi vida, el único ser a quien nunca debería dar por sentado o poner en riesgo”. Lletget también compartió su decisión de someterse a un “programa de bienestar mental” para “trabajar en las partes de mí que necesitan sanar profundamente”.

La cantante de “MAMIII”, que recibió el premio Impact en el evento Women In Music 2023 de Billboard, no ha emitido una declaración sobre los rumores de infidelidad en torno al futbolista surgidos a fines de la semana pasada en redes sociales.

“A Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional”, escribió. “En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que mereces”.

En diciembre, la pareja anunció que se había comprometido tras años de relación, subtitulando su publicación “Nuestro lugar por siempre” e incluyendo tres fotografías de cuando él le propuso matrimonio. La cantante mexicana-estadounidense y Lletget han estado juntos desde 2016.

Lee la declaración de Lletget a continuación, en inglés: