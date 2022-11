‘Saturno’ de Rauw Alejandro debuta en el No. 2 de Top Latin Albums

Rauw Alejandro logra su cuarto Top 10 consecutivo en los Top Latin Albums de Billboard al debutar Saturno en el No. 2 de la lista a la fecha del 26 de noviembre.

Saturno, lanzado el 11 de noviembre por Sony Music Latin, despega con 19.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas en Estados Unidos la semana que finalizó el 17 de noviembre, según Luminate. La mayor parte de la suma inicial corresponde a la actividad de streaming, que equivale a 25,63 millones de streams oficiales a pedido de las canciones del álbum, mientras que 500 unidades derivan de las ventas de discos y unidades de discos equivalentes a canciones.

En la lista multimétrica Top Latin Albums, cada unidad equivale a la venta de un álbum, o a 10 temas individuales vendidos de un álbum, o a 3.750 streams de audio y video oficiales con publicidad o 1.250 pagados o por suscripción a pedido generados por las canciones de un álbum.

Saturno, que incluye 18 canciones rítmicas de dance y R&B, representa un giro para Rauw en comparación con su predecesor de trap, Trap Cake, Vol. 2, que llegó al No. 6 de los Top Latin Albums.

Además de su No. 2 en la lista Top Latin Albums, Saturno también debuta en el No. 25 del Billboard 200 de todos los géneros. Anteriormente, Vice Versa lo llevó al No. 17 en esta última. Por otra parte, Saturno alcanzó simultáneamente el No. 2 en la lista Latin Rhythm Albums.

El nuevo álbum fue precedido por dos canciones en la lista multimétrica Hot Latin Songs, comenzando con “Punto 40” con Baby Rasta, que alcanza el No. 11 del ranking actual de los temas más lucrativos y reproducidos de la semana. Mientras tanto, “Lokera” con Lyanno y Brray se aferra a su máximo en el No. 12 por segunda semana.

Con el lanzamiento de Saturno, cuatro canciones del álbum debutan en el conteo combinado de difusión radial, streaming de datos y ventas digitales. Además, “Dime quién???” vuelve a entrar alcanzando su máximo en el No. 36.

Este es el resumen completo de las apariciones de Rauw Alejandro en Hot Latin Songs esta semana:

No. 11, “Punto 40” con Baby Rasta

No. 12, “Lokera” con Lyanno y Brray

No. 15, “Lejos del cielo” (debut)

Nº 36, “Dime quién???”

No. 38, “Dejau’” con DJ Playero

Núm. 40, “Gatas” con Chris Palace

No. 44, “Qué rico chi**gamos”

Además, una de las siete en la lista le otorga a Rauw una sexta aparición en el Billboard Hot 100: “Lokera”, en el No. 99.