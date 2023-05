Sam Smith graba colaboración con Anitta: “Conectamos de inmediato”

Puede que Sam Smith haya declarado que no está aquí para hacer amigos (en la canción “I’m Not Here to Make Friends”), pero eso no significa que no pueda colaborar con la superestrella brasileña Anitta.

En un nuevo artículo de portada sobre Anitta en la revista Harper’s Bazaar, Smith confirmó que ambos están trabajando en una nueva canción. “La energía de Anitta es increíble”, dijo. “Conectamos de inmediato, y la colaboración se sintió tan especial que se dio una amistad genuina”. Smith elogió la “clara visión” de Anitta como artista, mientras que el artículo describió su canción como un “lujurioso dueto”.

Al hablar sobre su próxima producción discográfica, Anitta agregó que planea usar su exitoso crossover a la música pop para hacer canciones más representativas de su persona. “Crecí lo suficiente como para que la gente preste atención a lo que hago, así que es un buen momento para lanzar este álbum [que es] por fin algo en lo que creo y pienso, ‘OK, esta soy yo’”, dijo. “Ahora que tengo esta atención, realmente puedo ser yo misma”.

Anitta no es la única artista con la que Smith va a colaborar. En un enigmático tuit la semana pasada, Smith, interprete de éxitos como “I’m Not The Only One” y “Unholy” presentó un clip de audio que decía solo “Sam y Madonna”, lo que llevó a los fans a preguntarse qué estaría planeando este par de estrellas pop.

Entre tanto, Anitta también habló a Harper’s Bazaar sobre sus metas tras su reciente separación de Warner Music después de tuitear que habría “subastado sus órganos” con tal de salirse de su contrato. “Quiero construir toda una estrategia, porque no quiero dejar esto en manos de mi sello”, dijo sobre su próximo álbum, que se lanzará bajo su nuevo contrato con Republic Records. “Todos los demás los dejaba en sus manos. Por eso no le fue tan bien… Pero quiero que este sea masivo. Así que lo haré yo misma”.