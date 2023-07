Ryan Castro llega al Hot 100 con colaboración con Peso Pluma ‘Quema’

El cantautor colombiano Ryan Castro es oficialmente un artista con presencia en el Billboard Hot 100, al apuntarse su primera entrada en la lista (con fecha del 29 de julio) con su nueva colaboración con Peso Pluma, “Quema”.

La canción, lanzada el 13 de julio a través de 5020/Sony Music Latin, debuta en el No. 92 con 6,1 millones de reproducciones oficiales en Estados Unidos y 1.000 descargas vendidas en la semana de seguimiento del 14 al 20 de julio, según Luminate. También ingresa en el No. 21 del chart Hot Latin Songs.

A nivel internacional, debuta en el No. 101 del Billboard Global 200 y en el No. 141 de la lista Billboard Global Excl. U.S.

Castro es relativamente nuevo en las listas de Billboard. Aterrizó por primera vez en un ranking en enero del 2022 con su canción “Mujeriego”. La pista alcanzó el No. 33 en Hot Latin Songs, además del No. 94 en Global Excl U.S. y el No. 125 en Global 200.

Antes de esta semana, había colocado tres canciones en el Global 200: “Mujeriergo”, “Jordan” (No. 65 en 2022) y “Mercho”, con Lil Cake, Ozuna y Migrantes (No. 75 en marzo de este año).

“‘Jordan’ es la canción con la que todos me identifican”, dijo Castro, quien principalmente graba música urbana/reggaetón, a Billboard en 2022. “Siento que es mi mayor éxito porque se relaciona con la moda callejera urbana y mi flow personal. ‘Mujeriego’, por otro lado, muestra mi lado versátil y explorador. Muchos artistas son criticados por correr el riesgo de hacer otros géneros, pero he recibido mucho apoyo incluso de los artistas de merengue más importantes”.

Castro ha lanzado dos álbumes hasta el momento: el set de siete canciones Reggaetonea, y el de nueve Los Piratas, ambos en 2022. Anteriormente colaboró con Blessd, El Alfa, Feid, J Balvin, Jhayco y Justin Quiles, entre otros. Además, el año pasado abrió el concierto de Karol G de su Bichota Reloaded Tour en Cali, Colombia.