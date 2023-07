Rosalía se pronuncia por primera vez desde separación de Rauw Alejandro

Es el turno de Rosalía de expresarse tras la impactante ruptura de su relación con el astro puertorriqueño Rauw Alejandro.

En sus historias de Instagram, la superestrella española publicó un breve mensaje a sus fans — sus primeras declaraciones públicas desde que se dio a conocer a principios de esta semana que ella y Rauw habían decidido poner fin a su compromiso. “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raul”, escribió el jueves (27 de julio). “Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

El mensaje de Rosalía llega a un día después de que Rauw publicara su propio comunicado, en el que confirmaba la ruptura y desmentía rumores de infidelidad. “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas”, aseguró el astro puertorriqueño.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, agregó.

La noticia de la separación se produjo a principios de esta semana, apenas cuatro meses después de que la power couple revelara que estaba comprometida. Estuvieron juntos durante más de tres años, luego de conocerse en persona en Las Vegas en 2019 durante los Latin Grammys.

En marzo, Rosalía y Rauw unieron fuerzas en RR, un EP de tres canciones que sirvió como una exploración pública y apasionada de su amor. El video musical de una de las canciones, “Beso”, también hizo las veces de anuncio de compromiso.

“Yo tengo la suerte de ser tu compañera y yo quiero estar ahí para ti, ¿sabes? Igual que siento que tú estás ahí para mí, independientemente de las carreras”, dijo Rosalía a Rauw en marzo durante una entrevista de portada de Billboard. “Para mí primero está nuestra relación y luego está lo demás. Claro que mi carrera es súper importante en mi vida, pero a la vez, en mi vida tú eres mi compañero y lo demás es secundario”.