‘Beso’ de Rosalía y Rauw Alejandro debuta en el Top 5 de Hot Latin Songs

Rosalía y Rauw Alejandro suman cada uno un nuevo Top 10 a su historial en las listas de Billboard con “Beso”, que debuta en el No. 4 de la lista Hot Latin Songs del 8 de abril. El nuevo logro es su primero como pareja, luego de Rosalía haber tenido cinco esfuerzos colaborativos en el Top 10 y Rauw Alejandro ocho.

En total, “Beso” es el séptimo Top 10 de Rosalía y el décimo de Rauw Alejandro.

“Beso” forma parte del EP de tres canciones de la pareja, RR, lanzado el 24 de marzo por Duars/Columbia/Sony Music Latin. La canción, de la que Rosalía ofreció un adelanto en su cuenta de TikTok el 16 de marzo, vino acompañada por un video musical en el que la pareja anunció su compromiso.

El tema de reggaetón-pop debuta en la parte superior de Hot Latin Songs — que combina difusión radial, ventas digitales y actividad de streaming — en gran medida gracias a los 9,1 millones de streams oficiales en Estados Unidos obtenidos durante la semana de seguimiento del 24 al 30 de marzo, según Luminate. La cifra le aseguró el No. 38 en la lista Streaming Songs de todos los géneros y el No. 4 en Latin Streaming Songs.

“Beso” también vendió 2.000 descargas durante el mismo período, convirtiéndose en la canción latina más vendida de la semana, No. 1 en Latin Digital Song Sales y No. 36 en Digital Song Sales. El No. 1 en la primera lista es el sexto para Rosalía y el cuarto para Rauw.

La difusión radial, la tercera medida que contribuye a la lista Hot Latin Songs, también se suma al buen despegue de “Beso”. La canción registró 3 millones de impresiones de audiencia en su tercera semana. Como tal, comienza en el No. 44 en el chart Latin Airplay de todos los géneros.

“Beso” logra simultáneamente múltiples entradas en el Top 10 de las listas de Billboard: No. 6 en Latin Pop Airplay, No. 10 en Billboard Global 200, No. 7 en Global Excl. U.S. Además, hace su primera aparición en Latin Rhythm Airplay, en el No. 17, y en el Billboard Hot 100 de todos los géneros, en el No. 52.