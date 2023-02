Rosalía será reconocida como Productora del Año en los Billboard Women in Music 2023

Rosalía recibirá el premio inaugural Productora del Año en los premios Women in Music de Billboard. La superestrella española recibirá el honor el 1 de marzo en el YouTube Theater en Hollywood Park, en Los Ángeles.

“Estamos encantados de honrar a Rosalía con este premio y reconocer su trabajo detrás de escena en el estudio de grabación para hacer realidad su visión”, dijo Hannah Karp, directora editorial de Billboard, en un comunicado. “Con numerosos éxitos innovadores que desdibujan las líneas entre los géneros musicales tradicionales, Rosalía usa constantemente sus habilidades únicas de producción para romper el molde y ofrecer lo inesperado. Hay tantas productoras talentosas como Rosalía por ahí, buscando su gran oportunidad. Estamos emocionados de brindarles a estas mujeres y personas creativas no binarias el apoyo y una plataforma muy necesaria a través de nuestra nueva asociación con Bose”.

A principios de este mes, Motomami, de la artista de 30 años, ganó el Grammy al mejor álbum latino de rock o música alternativa. El variado set, que incluye dembow, bachata, reggaetón, bolero y otros géneros, ganó se alzó con el Latin Grammy al álbum del año el pasado noviembre. El LP de 16 temas alcanzó el No. 3 en la lista Top Latin Albums de Billboard. Sobre la visión para su aclamado álbum, Rosalía dijo anteriormente a Billboard: “No hay nada correcto o incorrecto al hacer música; si pensara así no haría nada. Siempre me parece que la música es más de un impulso. Y [en] Motomami, hay tantas influencias diferentes, y necesito sentirme libre para crear y necesito crear para sentirme libre. Hago música porque esa es mi verdad”.

El álbum le siguió a su gran éxito de 2018 El Mal Querer (que también ganó un Grammy al mejor álbum latino de rock o música alternativa) y a su primer álbum, Los Ángeles. En 2019, Rosalía fue honrada con el Premio Rising Star en los Premios Women in Music Awards de Billboard, convirtiéndose en la primera artista española en recibir ese honor.

Al ser también una potencia en el ámbito de las giras, el Motomami World Tour de Rosalía obtuvo 28,1 millones de dólares y vendió 343.000 boletos en tres continentes, según cifras reportadas entonces a Billboard Boxscore. Aterrizó en el No. 7 de la lista de fin de año Top Latin Tours de 2022.

A través de su alianza con los Premios Women in Music de Billboard, Bose destacará a productoras mujeres y no binarios que trascienden los límites y ofrecerá una plataforma dedicada a elevar y amplificar a creativas en ciernes. En su condición de Category Sponsor, Bose y Billboard honrarán a la Productora del Año inaugural como parte de las celebraciones de Women in Music este año. Este programa, el primero de su tipo, consolidará aún más el compromiso de Bose de elevar las voces subrepresentadas al tiempo que destaca directamente a una pionera en este campo.

El evento de este año, organizado por Quinta Brunson, reconocerá a las mejores artistas, productoras y ejecutivas de la música por sus contribuciones a la industria musical, sus comunidades y más allá. SZA recibirá el premio Mujer del Año; Becky G será homenajeada con el Impact Award presentado por American Express; Doechii con el premio Rising Star presentado por Honda; Ivy Queen con el Premio Icon; Kim Petras con el Premio Chartbreaker; Latto con el Premio Powerhouse; Lainey Wilson con el Premio Rulebreaker; Lana Del Rey con el Visionary Award y TWICE con el Breakthrough Award.

Los boletos están disponibles para el público y se pueden comprar a través de Ticketmaster aquí, con más información en billboardwomeninmusic.com. Los precios oscilan entre 85 y 275 dólares. Los patrocinadores de los Premios Women in Music 2023 incluyen American Express, Honda, Mugler, Nationwide, Bose y Smirnoff ICE.