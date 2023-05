Rosalía critica a artista que publicó supuestos desnudos de ella: ‘Da asco’

Rosalía parece defenderse luego que el artista JC Reyes intentara sacar provecho de su fama al publicar en redes sociales fotos de la superestrella española desnuda manipuladas con Photoshop.

Explorar Explorar Rosalía See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena”, tuiteó la superestrella española el martes (23 de mayo).

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023

Según Rolling Stone, las versiones alteradas de este conjunto de fotos — que hacían que la cantante pareciera desnuda — fueron compartidas en las historias de Instagram de Reyes, pero desde entonces se eliminaron. La revista señaló que en un stream en vivo posterior Reyes insinuó que la cantante de “Chicken Teriyaki” le envió las fotos. “Yo no puedo estar subiendo las fotos de la chavala, foto que me manda a mí, tío. Eso sería de sinvergüenza, ¿no? Estaba pensando lo malo que sentía. No era pa’ que se altere de esa manera”, dijo en el video.

Mientras tanto, Rosalía está felizmente comprometida con la también astro de la música latina Rauw Alejandro, lo cual reveló en marzo. En una entrevista reciente con Billboard, Rauw admitió que fue “100%, sin duda, [amor] a primera vista”.

“No a primera vista, no, desde la foto”, dijo, a lo que la cantante de “Despechá” respondió: “Yo también, desde que oí tu nombre”.