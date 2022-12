Cardi B se une a Rosalía para remix de ‘Despechá’

El alegre éxito de Rosalía “Despechá” tendrá una nueva versión. La cantautora española anunció en redes sociales que su tema, que llegó a encabezar lista Latin Airplay de Billboard, tendrá un remix con Cardi B como invitada.

El anuncio lo hizo Rosalía el jueves al publicar en Twitter: “MOTOMAMI$$$$$ MAÑANA DESPECHÁ REMIXXXXXXXXXXXX con quién crees que es????” Al día siguiente, reveló en otro post quién era.

“Hoy a las 00:00 con LA CARDIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”, escribió. Mientras tanto, Cardi B respondió con un “UUUUUUUIIIII BIEN PERRA”. El remix se lanzará el viernes (16 de diciembre).

Rosalía lanzó “Despechá” en julio, el primer sencillo que siguió a su álbum ganador del Latin Grammy Motomami.

El tema, un mambo producido por Chris Jedi y Gaby Music, fue presentado por primera vez en medio de la gira Motomami World Tour y pronto se volvió viral en redes sociales. “Despechá” es una fusión bailable de electro-merengue y mambo y habla de una chica que va a la discoteca con sus amigas para superar un mal de amores. “Hay muchas formas de ser ‘Despechá’, en esta canción es desde la libertad o la locura, moviéndose sin reservas ni arrepentimientos”, dijo Rosalía anteriormente en un comunicado.

En octubre, la canción le valió a Rosalía su primer No. 1 en solitario en el Latin Airplay de Billboard. “Despechá” también le ayudó a conseguir su segundo No. 1 en la lista Tropical Airplay. En Hot Latin Songs, alcanzó el No. 7 el 1 de octubre.

Aquí los tuits de Rosalía y Cardi B sobre su colaboración en el remix de “Despechá”:

MOTOMAMI$$$$$ MAÑANA DESPECHÁ REMIXXXXXXXXXXXX con quien crees que es????

¿ — R O S A L Í A (@rosalia) December 14, 2022

HOY a las 00:00 con LA CARDIIIIIIIIIIIIIIIIII @iamcardib ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 — R O S A L Í A (@rosalia) December 15, 2022