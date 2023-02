Romeo Santos debuta en el top 10 de Hot Latin Songs con ‘X si volvemos’ con Karol G

Romeo Santos debuta en el Top 10 de Hot Latin Songs de Billboard por primera vez desde 2017 con “X si volvemos”, que abrió en el No. 5 de la lista con fecha del 18 de febrero. Es la primera colaboración del Rey de la Bachata con Karol G y también el 21er éxito de Santos en Hot Latin Songs.

“X Si Volvemos” se ubica en el Top 10 del ránking multimétrico principalmente gracias a su actividad en streaming. Registró 8,9 millones de streams tras su primera semana de seguimiento completa que finalizó el 9 de febrero, según Luminate. Esta cifra de apertura la sitúa en el No. 42 de la lista Streaming Songs de todos los géneros y en el No. 2 de Latin Streaming Songs.

El rítmico tema fue lanzado el 10 de febrero por Universal Music Latino y es el cuarto sencillo del cuarto álbum de estudio de Karol G, Mañana Será Bonito, cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de febrero. El set es precedido por el tema No. 1 en Hot Latin Songs “Provenza” (14 de mayo de 2022) y el No. 4 “Gatúbela” (septiembre de 2022).

El debut entre los cinco primeros puestos de “X si volvemos” puede también atribuirse a sus ventas y difusión radial. En el ámbito de ventas, la colaboración creció 132% con 1.300 descargas vendidas en el mismo período. Avanza 4-2 en Latin Digital Song Sales en su segunda semana.

La difusión radial contribuye de forma mínima a su debut en Hot Latin Songs. Registró 1.000 impresiones de audiencia en su primera semana de seguimiento, lo que no es suficiente para debutar en la lista Latin Airplay de todos los géneros esta semana.

Al alcanzar con “Volvemos” el No. 5 en Hot Latin Songs, que combina difusión radial, streaming y ventas digitales, Santos logra su primer debut en el Top 10 desde que “Imitadora” con Nicky Jam y Daddy Yankee abrió en el No. 7 en julio de 2017. El Top 10 anterior de Santos fue “Sus huellas” (máximo de No. 10 en marzo de 2022). El astro de la bachata ha logrado seis Top 10 entre “Imitadora” y “Volvemos”, con canciones que debutaron más abajo en la lista.

Mientras tanto, Karol G eleva a 17 el número de Top 10 de su carrera, la cuarta mayor cantidad entre las artistas femeninas después de los 33 de Shakira, 23 de Gloria Estefan y 20 de Ana Gabriel (entre todos los artistas, Bad Bunny lidera con 59 Top 10).

Al mismo tiempo, “X si volvemos” se abre camino en la lista Billboard Hot 100 de todos los géneros, en el No. 56: la entrada número 13 en la carrera de Karol G y la número 12 para Santos. Además, se une a las dos listas globales, comenzando en el No. 30 en Billboard Global 200 y en el No. 32 en Global Excl. U.S.