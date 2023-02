Rihanna tiene nueva figura de cera con tema de Gala del Met

Madame Tussauds anunció el martes (7 de febrero) que Rihanna tendrá una nueva figura de cera en su museo de Nueva York.

La representación de cera se inspira en el emblemático look de la superestrella en la Gala del Met de 2018, “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica). Como copresidenta junto a Anna Wintour, Donatella Versace y Amal Clooney, RiRi subió los escalones del Museo Metropolitano de Arte en un despampanante minivestido de corsé con cuentas y una bata de Margiela que le hacía juego. En un homenaje al tema religioso del evento, combinó estos detalles de moda con un sombrero de obispo papal y un ostentoso collar con crucifijo.

La más reciente figura de Rihanna se develará en el salón Glow Gala del Madame Tussauds New York, en Times Square, el miércoles (8 de febrero), y encajará a la perfección con la temática de neón de la sala gracias a las luces LED insertadas en su atuendo.

Explorar Explorar Rihanna See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

La presentación llega pocos días antes de que la artista nominada al Oscar suba al escenario para su muy esperado espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVII. La actuación marcará su regreso oficial al escenario en más de siete años desde que lanzó Anti, su más reciente álbum de estudio, en 2016.

“Rihanna seguramente hará historia con su próximo show en vivo este domingo, por lo que es el momento perfecto para que develemos su nueva figura exclusivamente en Madame Tussauds New York, donde los fans pueden admirar y posar con el ícono”, dijo Joerg Hanel, gerente general de Madame Tussauds New York, en un comunicado.

Según un comunicado, se agregará otra figura de cera de Rihanna al Madame Tussauds Orlando en algún momento antes que finalice este año, con su atuendo del Super Bowl.

Aquí la figura de cera inspirada de Rihanna inspirada en la Gala del Met: