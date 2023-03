Reprograman concierto de Billie Eilish en México para el jueves, 30 de marzo

El concierto que la estrella pop estadounidense Billie Eilish ofrecería el miércoles (29 de marzo) en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte de su gira Happier Than Ever, The World Tour 2023 tuvo que posponerse por una tormenta que azotó a la capital mexicana. Fue reprogramado para hoy jueves, informó la empresa promotora Ocesa en un comunicado.

Explorar Explorar Billboard See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Billie Eilish agradece a sus fans que la hayan acompañado bajo la lluvia. Como lo dijo ayer, su presentación en la Ciudad de México será muy especial, una noche emotiva e inolvidable. El concierto reprogramado se realizará HOY mismo jueves 30 de marzo en el Foro Sol a las 7:00 pm”, cita el comunicado.

El miércoles, ante las inclemencias del tiempo, y para recompensar un poco a sus miles de admiradores que la esperaban ansiosos — incluso algunos que habían acampado desde un día antes — la cantante salió al escenario, sorprendiendo a sus fans. Acompañada de su hermano Finneas, interpretaron un breve set acústico de cinco canciones y prometió que el show sería repuesto.

“Guarden sus boletos, guarden sus boletos, vamos a ver cómo le hacemos para reagendar. Son muy especiales, los quiero mucho, gracias”, dijo Eilish ante las 60.000 personas reunidas en el Foro Sol, según cifras de la promotora.

En redes sociales, usuarios compartieron videos de cómo aguardaban empapados con la ilusión de ver a la artista. Otros mostraron fotografías de sus boletos deshechos por el agua, por lo que los promotores pidieron al público contactar a Ticketmaster México a través de Twitter o bien con el botón de Ayuda en su respectiva cuenta de usuario de la plataforma de venta de boletos para hacer válidas sus entradas.

México es la última parada del tramo latinoamericano en la gira de la ganadora del Grammy, tras su paso por Argentina, Colombia, Brasil y Chile.

Además de su concierto en la capital mexicana, la intérprete de “Bad Guy” tiene programados dos shows más en México: el viernes en el Festival Pa’l Norte, en Monterrey, y el domingo en la ciudad de Guadalajara. Según su página oficial, la estadounidense hará una pausa por varias semanas hasta el 3 de agosto que participe en el emblemático festival Lollapalooza, en Chicago.

Billie Eilish es oficialmente la primera artista nacida en este milenio en lograr un álbum y un single No. 1 en los charts de Billboard.

Su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) debutó en el No. 1 en la lista Billboard 200, y actualmente es el álbum más vendido de ese año en América del Norte.