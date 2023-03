Rauw Alejandro y Rosalía parecen anunciar compromiso en tierno video de ‘Beso’

Rauw Alejandro y Rosalía parecen haber anunciado que están comprometidos de la forma más dulce (y creativa): en el tierno video musical de “Beso”, parte de su EP RR, lanzado el viernes (24 de marzo).

El video presenta un alegre collage de momentos hermosos que han pasado juntos durante sus tres años de relación viajando por el mundo. Al final del clip, cuando la música se desvanece en el minuto 3:15, la cantante española, con los ojos llorosos, hace alarde de un anillo de diamantes mientras sostiene la cajita con la misma mano. “Ay dios mío, y todo el rímel aquí corrido. Te amo”, dice con la voz temblorosa, y procede a besar a Rauw.

Representantes de Rosalía se abstuvieron de confirmar la noticia. Una representante de Rauw Alejandro no respondió de inmediato a un mensaje de Billboard Español.

Los fans de la pareja y otros artistas, sin embargo, comenzaron a reaccionar durante la mañana al video. Cardi B estuvo entre las primeras en felicitar a la pareja en Instagram, donde publicó una captura de pantalla de Rosalía luciendo su anillo y escribió, en inglés, “tan adorable que casi me hace llorar.”

RR marca la primera vez que la querida pareja graba canciones junta, después de meses de insinuar una posible colaboración. En noviembre, la cantante española adelantó que habían estado juntos en el estudio, sin añadir mucho más. “Ya veremos, ya veremos”, dijo a Billboard.

En una entrevista con el YouTuber Ibai a principios de esta semana (20 de marzo), Rosalía y Rauw Alejandro, luciendo evidentemente enamorados, elogiaron el estilo único del otro y su enfoque en la música mientras hablaban de su próximo lanzamiento.

Y no dudaron en expresar su felicidad por haberse encontrado. “Los hombres que yo he tenido alrededor durante mi vida eran muy emotionally unavailable” dijo Rosalía. “Tú para mí fuiste la primera vez que yo no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido”. El puertoriqueño respondió efusivamente y se inclinó para besarla.

En otra entrevista hace meses, la motomami también dijo que realmente cree en el matrimonio y que quiere tener muchos hijos en algún momento en el futuro.

Rauw se ha tatuado el nombre de Rosalía en el abdomen con su letra real, y ella lleva las iniciales de ambos tatuadas en la planta del pie.