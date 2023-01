Quevedo logra su primer Top 10 en listas de álbumes de Billboard con ‘Donde Quiero Estar’

Quevedo lleva su rap en español a los charts de Billboard de música latina al colocar su primer álbum de estudio, Donde Quiero Estar, en el No. 9 de la lista Latin Rhythm Albums y en el No. 12 de la lista Top Latin Albums (con fecha del 4 de febrero). El set de 16 cortes le da su primera entrada en cualquier lista de álbumes.

Donde Quiero Estar se lanzó el 20 de enero a través de Taste the Floor Records, y despega con más de 5.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas en Estados Unidos tras una primera semana de seguimiento que terminó el 26 de enero, según Luminate. Como se mencionó, la llegada del álbum le vale a Quevedo su primer Top 10 en cualquier lista de álbumes, con su No. 9 en Latin Rhythm Albums.

Al igual que con la mayoría de los álbumes latinos rítmicos, la mayor parte de la suma inicial deriva de la actividad de streaming. Las canciones del álbum generaron 7,3 millones de streams oficiales a pedido en la semana de seguimiento.

Tanto en Top Latin Albums como en Latin Rhythm Albums, cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 temas distintos vendidos de un álbum, o 3.750 streams de audio y video oficiales con publicidad, o 1.250 pagados o por suscripción a pedido generados por las canciones de un álbum.

El debut del álbum en el Top 10 es otro logro para el artista español, que se abrió paso en 2022 con el éxito mundial No. 1 “Bzrp Music Sessions, Vol. 52” con Bizarrap. La canción les dio a ambos artistas su primer Top 10 en la lista multimétrica Hot Latin Songs (que combinación difusión radial, ventas digitales y datos de streaming) en noviembre pasado, y el Billboard Hot 100 de todos los géneros (agosto de 2022).

Donde Quiero Estar incluye colaboraciones con Myke Towers, Ovy on the Drums y otros, y una introducción hablada del rapero español Cruz Cafuné.

El álbum debut de Quevedo estuvo precedido por tres canciones en las listas globales. En el Billboard Global 200, “Punto G” asciende 72-66, “Playa del inglés” con Myke Towers 170-120, y “Vista al mar” alcanzó el No. 114 en octubre pasado (repunta 198-136 en la lista actual). Mientras tanto, en el Billboard Global Excl. U.S., “Punto G” sube 40-33, “Vista” 116-76, y “Playa” 107-77. Además, “Ahora qué” también debuta en el No. 122 de esa lista.

Por otra parte, Donde Quiero Estar se coloca en el No. 12 de Top Latin Albums, la primera aparición de Quevedo también en este chart.